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Сборная России забила 10 безответных шайб итальянцам

Южноуральские хоккеисты приняли участие в разгроме «Скуадра Адзурры».
сегодня в 10:21
  |  Хоккей

В четвертом мачте группового турнира сборная России обыграла аутсайдера группы B — команду Италии. Подопечные Ильи Воробьева забросили в ворота Андреаса Бернарда и Марко Де Фелиппе Ройа 10 безответных шайб.

В первом периоде отличились Никита Зайцев, Динар Хафизуллин Евгений Кузнецов и Александр Овечкин. Во втором периоде «Кузя» забил вторую шайбу, а также стал ассистентом при голе Ильи Ковальчука. Также свои шайбы забросили Евгений Дадонов и Михаил Григоренко. В третьем периоде отличились Никита Кучеров и Евгений Дадонов, который так же, как и Кузнецов сделал в этом матче дубль.

После матча итоги подвели главные тренеры команд. Наставник сборной России Илья Воробьев отметил, что матч с итальянцами помог сборной России отработать большинство и посмотреть на разные игровые сочетания.

Нас, наверное, соперник воспринял с особым уважением. Польза от матча была. Мы посмотрели на разные сочетания, отработали большинство. Игра Зайцева в большинстве? Никита три года не играл в большинстве. Последний раз — в 2016 году в ЦСКА. Нормально. Надо ещё немножко потренировать. Выпустили Василевсокого, чтобы он был в тонусе. После этого матча большой перерыв. Какие-то моменты для тонуса были. Ковальчук — в четвёртом звене? У нас нет первых и четвёртых. Посмотрим, что будет дальше. Может и в игре что-то поменяться. — передает слова Ильи Воробьева «Чемпионат».

А наставник итальянцев подчеркнул, что его игроки были рады просто выйти на лед против россиян.

Просто стоять рядом с ними на вбрасывании, а для вратаря — переместиться, чтобы отразить один из бросков Овечкина. Несмотря на то что они понимали всю сложность игры, были взволнованы, что сыграют против этих хоккеистов. Возможно, это стало проблемой, потому что они вначале проявляли излишнее уважение к россиянам. Они не понимали, что если бы больше выкладывались, то могли бы сыграть лучше. Но игра с Россией останется у них в памяти на всю жизнь. — сказал главный тренер сборной Италии Клейтон Беддоуз.

Отметим, что данный матч оказался результативным для южноуральских игроков. Так, Евгений Кузнецов набрал в общей сложности 4 очка, а дубль Евгения Дадонова позволил ему выйти на чистое первое место в списке лучших бомбардиров ЧМ-2019.

Следующий матч сборная России проведет в субботу, 19 мая, против сборной Латвии. Начало игры — в 17:15 по челябинскому времени. Прямую трансляцию противостояния команд читайте на сайте «Первый областной».

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