/ Сборная России против Латвии. Текстовая трансляция

Пятый матч «Красной Машины» на мировом форуме.



3:1

ВТОРОЙ ПЕРЕРЫВ.

НАЧАЛО ТРЕТЬЕГО ПЕРИОДА.



А вот так Дмитрий Орлов сравнял счет на самом старте второго периода.

К концу второго периода появились видеозаписи забитых голов. Для начала шайба Оскарса Цыбульскиса, которая вывела сборную Латвии вперед.

КОНЕЦ ВТОРОГО ПЕРИОДА.

40 мин — Продолжают атаку латвийские хоккеисты. Бросок Лауриса Дарзиньша. Рикошет, после которого шайба вылетает за пределы площадки.

ЗАМЕНА ВРАТАРЯ В СБОРНОЙ ЛАТВИИ. На площадку выходит Криставс Гудлевскис.

УДАЛЕНИЕ. За задержку времени игры на 2 минуты наказан Никита Нестеров, сборная России.

40 мин — Момент у ворот Василевского! Сборной России откровенно везет, поскольку шайба летит мимо. Однако, Никита Нестеров нарушает правила.

ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА ВТОРОГО ПЕРИОДА.

39 мин — Сборная Латвии разыгрывает большинство. Позиционная атака в зоне сборной России, пока что без броска.

УДАЛЕНИЕ. Штрафом 2 + 10 за толчок соперника на борт наказан Никита Задоров, сборная России.

Мощный хит от Никиты Задрова на Рихарда Букартса. Последний не может встать со льда, а судьи квалифицируют действия Задорова как толчок соперника на борт.

38 мин — Теперь уже латвийцы провели позиционное нападение, Янис Якс выкатывался к воротам Василевского, российский голкипер перекрыл низ, забрав шайбу в ловушку.

37 мин — Сборная России в позиционной атаке, латвийские игроки успешно обороняются.

35 мин — Дадонов пасует на Михаила Григоренко. Последний бросает в падении, Мерзликин отбивает щитком.

34 мин — Российские хоккеисты вновь атакуют, но Сергей Плотников в борьбе упускает шайбу в среднюю зону.

После длительного обсуждения между собой и тренерами судьи решают не удалять Дмитрия Орлова.

Силовой прием от Дмитрия Орлова после которого игрок сборной Латвии падает на лед. К нему незамедилтельно выбегает командный врач, а судьи решают, стоит ли наказывать защитника «Вашингтона» и сборной России.

ГОЛ! Шайбу забросил Никита Кучеров, сборная России.

33 мин — Сборная Латвии в атаке, но российские хоккеисты перехватывают шайбу. Артем Анисимов отдает пас Кучерову, последний бросает по воротам Мерзликина и попадает после рикошета от клюшки защитника!

32 мин — Индрашис пытался забить гол в стиле «Лакросс», выходя из-за ворот с шайбой на крюке. Андрей Василевский в очередной раз вытащил опасный момент.

31 мин — В позиционной атаке сборная России. Дмитрий Орлов мощной стреляет от синей линии после паса от Кузнецова, шайба летит в борт.

30 мин — Момент у Латвии! Выскочивший из скамейки штрафников Цыбульскис бросал по воротам сборной России. Андрей Василевский успел переместиться и выручить команду.

СБОРНАЯ ЛАТВИИ ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.

29 мин — Эмильс Гегерис пытался выйти в контратаку в одиночку. Александр Овечкин догнал и что называется «съел» латвийского хоккеиста.

28 мин — Ковальчук пытался вывести Кузнецова 1 на 1 с вратарем, но сорвалась передача.

УДАЛЕНИЕ. На 2 минуты наказан Оскарс Цыбульскис, сборная Латвии.

28 мин — Дадонов бросает в касание, Малкин добивает, Мерзликин тащит! Однако не сумевший забросить «Джино» зарабатывает для сборной России удаление.

27 мин — Неприятный бросок по воротам Василевского, голкипер сборной России отбивает шайбу к борту.

25 мин — А теперь уже хоккеисты Латвии организуют позиционную атаку, но российским игрокам удается вывести шайбу из зоны.

СБОРНАЯ ЛАТВИИ ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.

ГОЛ! Шайбу забросил Никита Гусев, сборная России.

24 мин — Бросок Кучерова срывается, но шайбу подбирает Евгений Дадонов, который отдает пас Гусеву. Последний в одно касание отправляет шайбу в ближний угол!

24 мин — Позиционная атака сборной России. Кучеров пасует на Гусева, последний бросает в угол, Мерзликин успевает переместиться.

УДАЛЕНИЕ. За атаку игрока не владеющего шайбой на 2 минуты наказан Артурс Кулда, сборная Латвии.

23 мин — Артурс Кулда нарушает правила в собственной зоне.

22 мин — Сборная России продолжает атаковать. Момент у Овечкина, защита латвийской команды действует надежно.

ГОЛ! Шайбу забросил Дитрий Орлов, сборная России.

21 мин — Стартовое вбрасывание периода за хоккеистами из России. Сразу же атака. Бросок Дмитрия Орлова и шайба влетает в ближний угол ворот Мерзликина!

НАЧАЛО ВТОРОГО ПЕРИОДА.

Ну что же, сборная России впервые проигрывает как по ходу игры, так и после первого периода. При этом российские хоккеисты больше атакуют, создают моменты, не хватает лишь завершения атаки.

КОНЕЦ ПЕРВОГО ПЕРИОДА.

20 мин — Последние секунды периода сборная России проводит в обороне. Попытка прострела и добивания от игроков сборной Латвии, Василевский спасает.

ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА ПЕРВОГО ПЕРИОДА.

19 мин — И вновь момент у ворот сборной России! Василевский отбивает бросок перед собой, а защитники успевают выбить шайбу к борту.

18 мин — И попытались латыши создать неприятности Андрею Василевскому, но российский вратарь действует уверенно.

Это были очень нервные минуты для игроков сборной Латвии. Тем не менее, хоккеисты Боба Хартли выдержали глобальный прессинг «Красной Машины» и практически 4 минуты безостановочной обороны. А у сборной России пока что не летит шайба в ворота. Для ясности картины: статистика бросков в створ — 13 — 2 в пользу россиян.

СБОРНАЯ ЛАТВИИ ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.

17 мин — МОМЕНТИЩЕ У ГУСЕВА! Он вновь получил пас от Кучерова, бросил в касание в пустой угол ворот, но попал в штангу.

16 мин — Овечкин, с кистей, в ближний угол, Мерзликин парирует. Затем еще один бросок капитана «Вашингтона» и вновь латвийский голкипер в игре.

15 мин — «Красная Машина» продолжает атаковать. Но в этой вылазке к воротам Мерзликина опасных моментов нет.

14 мин — Сборная России начал штурм ворот Латвии. Бросок по воротам Мерзликина, но шайба попадает в каркас ворот.

УДАЛЕНИЕ. На 4 минуты наказан Рональд Кеницш, сборная Латвии.

13 мин — Овечкин отдавал пас, но допустил ошибку. Это привело к броску Кеницш, но Василевский в игре. Тем временем, у Рональда Кеницша сломалась клюшка во время броска, и попала Овечкину в лицо. Судья расценил это как штраф в формате 2+2.

12 мин — Сборная России отвечает практически сразу. Бросок Малкина — Мерзликин в игре.

ОБЕ КОМАНДЫ ИГРАЮТ В ПОЛНЫХ СОСТАВАХ.

ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА. Шайбу забросил Оскарс Цыбульскис, сборная Латвии.

11 мин — Вбрасывание в зоне сборной России. Бросок Оскарса Цибульскиса в касание, и это гол.

11 мин — Контроль шайбы от сборной Латвии. Мощный бросок Увиса Баленскиса, но Никита Зайцев вовремя подставляет клюшку.

УДАЛЕНИЕ. За задержку соперника на 2 минуты наказан Владислав Гавриков, сборная России.

10 мин — Игра в формате 4 на 4. Индрашис прохродит в зону россиян, заставляя Владислава Гаврикова нарушить правила.

ОБОЮДНОЕ УДАЛЕНИЕ. На 2 минуты наказаны Евгений Кузнецов, сборная России и Теодорс Блюгерс, сборная Латвии.

9 мин — Еще один мощный бросок Овечкина! Мерзликин парирует, но затем серия шикарных моментов, в которых латвийский вратарь был надежен. А тем временем следует первое удаление в матче.

8 мин — А теперь бросает и Динар Хафизуллин. Бросок с блзикого расстояния, после которого Элвис Мерзликин ловит шайбу.

7 мин — А вот и момент у Кучерова! Никита отдавал пас с неудобной Гусеву, который стоял у пустого угла ворот, но передача была заблокирована.

6 мин — Мощный бросок Овечкина с дальней дистанции! Шайба пролетает рядом со штангой.

5 мин — Первая остановка в игре. Микс Индрашис бросает из средней зоны, Андрей Василевский прижимает шайбу ловушкой.

4 мин — Жесткий силовой от Сергея Плотникова. «Красная Машина» продолжает держать шайбу.

3 мин — Тем не менее позиционный контроль, как и контроль шайбы, остается за российскими хоккеистами. Сборная Латвии же свой первый вход в зону выполняет через вброс, а в явной атаке у них только один человек.

2 мин — Сборная России быстро перехватывает шайбу, но латвийская защита не дает создать опасностей у ворот Эвиса Мерзликина.

1 мин — Стартовое вбрасывание первого периода за латвийскими хоккеистами.

НАЧАЛО ПЕРВОГО ПЕРИОДА.

НАЧАЛО МАТЧА.

Команды выходят на лед. Матч начнется через несколько минут.

Составы команд на игру:

Россия:

Голкиперы: Василевский (Георгиев);

1 звено: Сергачёв — Нестеров, Григоренко — Малкин — Дадонов;

2 звено: Орлов — Зайцев, Овечкин — Кузнецов — Барабанов;

3 звено: Хафизуллин — Гавриков, Гусев — Анисимов — Кучеров;

4 звено: Задоров, Ковальчук — Андронов — Плотников, Телегин.

Латвия:

Голкиперы: Мерзликин (Гудлевскис);

1 звено: Кулда — Цибульскис, Дальцерс — Блюгерс — Кениньш;

2 звено: Зиле — Сотниекс, Дарзиньш — Мейя — Индрашис;

3 звено: Балинскис — Якс, Рих. Букартс — Бичевскис — Роб. Букартс;

4 звено: Гегерис — Батня — Маренис, Дзиерикалс.

Добрый день всем кто любит хоккей!

Сборная России сегодня, 18 мая, сыграет пятый матч на чемпионате мира. На этот раз противником будет Латвия. Команда за прошедшие матчи набрала шесть очков, это в два раза меньше, чем «Красная Машина». После проигрыша Чехии команда Боба Хартли практически лишилась шансов на выход в четвертьфинал.

Сборные России и Латвии играли на мировых первенствах девять раз. Россияне одержали победу в семи матчах, в двух играх сильнее была команда Латвии. Разница шайб — 40:14 в пользу российской команды.