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/ Сборная России одержала пятую подряд победу на ЧМ-2019

Сборная России одержала пятую подряд победу на ЧМ-2019

«Красная Машина» оказалась сильнее команды Латвии.
сегодня в 17:43
  |  Хоккей

Сборная России обыграла команду Латвии в своем пятом матче на чемпионате мира 2019 в Словакии. Подопечные Ильи Воробьева три раза огорчили соперника, пропустив лишь один гол.

«Красная Машина» проиграла первый период, пропустив гол от Оскарса Цыбульскиса. На старте второго периоде сборная России сумела выйти вперед благодаря голам Дмитрия Орлова и Никиты Гусева. А после Никита Кучеров упрочил преимущество россиян, установив окончательный счет в матче.

Напомним, что чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице. В Кошице играют команды из группы, А это Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания. На арене в Братиславе проходят матчи группы В, а именно Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия. Финал турнира будет сыгран 26 мая.

Следующий матч сборная России проведет уже завтра, 19 мая. Соперником россиян станет команда Швейцарии. Прямая текстовая трансляция противостояния будет доступна на сайте «Первый Областной». Начало игры — в 23:15 по челябинскому времени.

Россия — Латвия 3:1 (0:1; 3:0; 0:0)

Голы:

10:28. Оскарс Цыбульскис, Латвия, 0:1.

20:27. Дмитрий Орлов, Россия, 1:1.

23:50. Никита Гусев, Россия, 2:1.

32:40. Никита Кучеров, Россия, 3:1.

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Комментарии

Яна Патракова
22:49, 18.05.2019
Молодцы ребята!!!!!
Дима Кулаков
18:47, 18.05.2019
А в полуфинале обосрутся в игре с финами или США
Ольга Бабак
18:04, 18.05.2019
Молодцы, только вреред
Oleg Sergeev
17:50, 18.05.2019
Бульдозером проехались по (как бы не обидеть спортсменов Латвии)... Красный велосипед подошел бы.
Разайттин Жиянбаев
17:48, 18.05.2019
впереди мастера ждут

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