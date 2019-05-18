/ Сборная России готова продлить сухую серию в матче с Латвией

Следите за пятой игрой «красной машины» на ЧМ в текстовой трансляции.

Сборная России готовится к пятой игре на чемпионате мира по хоккею. На этот раз противником будет Латвия. Команда за прошедшие матчи набрала шесть очков, то есть в два раза меньше, чем «красная машина». После проигрыша Чехии сборная практически лишилась шансов на выход в четвертьфинал. В игре со сборной России, уверенно шагающей по турниру на позиции лидера, Латвия будет делать ставку на защиту.

Мы не забьём шесть голов, забьём два, если нам повезёт, и должны будем хорошо защищаться. Это наша сборная, у нас нет Овечкина, у нас нет Кучерова, нет всех этих звёзд. Мы должны быть осторожными, концентрироваться на своей работе. — цитирует «Чемпионат» вратаря сборной Латвии Элвиса Мерзликина.

Сборная России выиграла три матча подряд «всухую». Последняя игра, против Италии, стала рекордной на этом чемпионате мира по количеству голов — россияне вкатили 10 шайб. Если в первом периоде Андрей Василевский и защита сборной не допустят атак от соперника, то «красная машина» установит свой новый рекорд по продолжительности сухой серии. Сейчас он составляет 201 минуту и 50 секунд.

Следите за ходом матча Россия-Латвия в текстовой трансляции на сайте «Первый областной». Начало 18 мая в 15:15 по челябинскому времени.