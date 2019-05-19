/ Сборная России сыграет против серебряного призера прошлогоднего ЧМ

Следите за игрой со Швейцарией в текстовой трансляции «Первого областного».

В очередном матче чемпионата мира по хоккею в Словакии сборная России встретится с соперниками из Швейцарии. Команда Ильи Воробьева лицом к лицу столкнется с серебряным призером прошлогоднего мирового форума.

Отметим, что в активе швейцарцев лишь одно поражение на чемпионате мира. Подопечные Патрика Фишера в прошедшей игре уступили сборной Швеции со счетом 1:2. На данный момент на счету сборной Швейцарии 12 очков. Накануне наставник команды из «страны сыра и часов» поделился ожиданиями от встречи с «Красной Машиной».

Чтобы не давать сборной России играть в большинстве, нам не надо удаляться. У нас также должен быть хороший план, чтобы остановить атаку соперника. Важно играть дисциплинированно, не получать глупых удалений. Гусев и Кучеров? Даже если удастся их закрыть, у сборной России полно других хороших игроков. — сказал главный тренер сборной Швейцарии Патрик Фишер.

Встреча сборных России и Швейцарии состоится сегодня, 19 мая. в 23:15 по челябинскому времени. Прямая текстовая трансляция игры будет доступна на сайте «Первый областной».