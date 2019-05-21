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/ Сборная России сыграет против Швеции в последнем матче группового этапа

Сборная России сыграет против Швеции в последнем матче группового этапа

Перед четвертьфиналом команду Ильи Воробьева ждет проверка серьезным соперником.
сегодня в 12:23
  |  Хоккей

Чемпионат мира по хоккею в Словакии входит в решающую стадию. Сегодня, 21 мая, команды проведут последний матч группового этапа. Его сыграет и сборная России, которая встретится на льду в Братиславе с действующим чемпионом мира — командой Швеции.

Подопечные Ильи Воробьева пока что не проиграли ни одного матча на турнире, завоевав максимально возможное количество очков. А вот в активе сборной Швеции есть одно поражение, которое скандинавская команда допустила в матче с Чехией. Перед началом последнего дня группового этапа ЧМ подопечные Рикарда Гренборга занимают третье место.

О подготовке к матчу рассказал форвард сборной России Евгений Дадонов. По словам нападающего, сейчас все его мысли сосредоточены только на текущей игре.

Тренеры нам покажут, как действовать, а мы сделаем всё, чтобы исполнить это на льду. Лично я не думаю ни о чём касательно четвертьфинала и возможных переездов. Концентрируюсь только на следующей игре со Швецией. Настраиваемся на победу, а дальше будь что будет. Смысла переживать из-за четвертьфинала пока нет. — рассказал Евгений Дадонов.

Матч сборных России и Швеции пройдет сегодня, 21 мая, в Братиславе. Сайт «Первый областной» проведет текстовую трансляцию встречи. Начало противостояния команд — 23:15 по челябинскому времени.

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