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Сборная России одержала шестую победу на чемпионате мира

Никита Гусев, Никита Кучеров и Артем Анисимов набрали по 2 очка.
сегодня в 09:37
  |  Хоккей

Сборная России по хоккею одержала шестую подряд победу на проходящем в Словакии чемпионате мира. Команда Ильи Воробьева «всухую» обыграла сборную Швейцарии со счетом 3:0.

Счет голам сборной России в первом периоде, с передач Никиты Гусева и Дмитрия Орлова, открыл Артем Анисимов. Во втором периоде все тот же Никита Гусев идеальной передачей в большинстве нашел Никиту Кучерова, который укрепил преимущество «Красной Машины». А на 56-й минуте третьего периода уже Артем Анисимов стал ассистентом для 86-го номера сборной России — Нииты Кучерова, который установил окончательный счет матча. Также отметим, что вторую игру «на ноль» показал голкипер «Красной Машины» Александр Георгиев.

После матча слово взял главный тренер россиян Илья Воробьев. Наставник похвалил сборную за командную игру и прокомментировал ее ход.

Переудалялись немного, а так хорошая командная победа. Ребята — молодцы. У Швейцарии хорошая организованная команда. Дай бог, чтобы Кучеров и Гусев удивляли дальше. Капризов нормально сыграл. Кучерова выводили и себя? На то он и звезда. Очень хороший игрок, поэтому его пытаются вывести из себя. Мы постоянно говорим ребятам, что надо сдерживаться. С Задоровым ещё поговорим. Да, он зацепил ногу соперника, но не скажу, что это была грубость. Так получилось, он уже пролетал. — передает слова Ильи Воробьева «Чемпионат».

А главный тренер сборной Швейцарии Патрик Фишер назвал российскую команду «грозой». По словам наставника швейцарцев, его подопечным не хватило одного гола, чтобы окончательно вернуться в игру.

Первые 10 минут они создавали нам много проблем своей скоростью, мы постоянно теряли шайбу. Затем мы потихоньку вошли в игру, привыкли к скорости, но, к сожалению, так и не смогли забить гол, который позволил бы нам вздохнуть. Это невероятно крутая команда, возможно, самая мастеровитая, в которой собраны многие суперзвёзды. Но я горжусь. Мы попали под грозу, но закончили первый период неплохо, уступали 0:1. Но так и не смогли забить. Вратарь сыграл очень хорошо. — сказал Патрик Фишер.

Следующий матч сборная России проведет во вторник, 21 мая. В последней игре группового этапа подопечные Ильи Воробьева встретятся со сборной Швеции. Начало встречи — в 23:15 по челябинскому времени. Прямая текстовая трансляция противостояния будет доступна на сайте «Первый областной».

Россия — Швейцария 3:0 (1:0; 1:0; 1;0)

Голы:

3:36. Артем Анисимов, Россия, 1:0

26:20. Никита Кучеров, Россия, 2:0

55:20. Никита Кучеров, Россия, 3:0

Нарезка голов и лучших моментов матча:

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