/ Сборная России сыграет против принципиального соперника. Текстовая трансляция

Последняя серьезная проверка перед раундами навылет.

6:1

ТРЕТИЙ ПЕРИОД.

48 мин — Россияне в атаке. Овечкин пытался бросить, был остановлен защитой. В ответ Элиас Петерсон пытался огорчить Андрея Василевского, но последний легко забрал шайбу в ловушку.

СБОРНАЯ ШВЕЦИИ ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.

46 мин — Пока что у сборной России не получается реализовать большинство.

УДАЛЕНИЕ. За атаку игрока не владеющего шайбой на 2 минуты удален Матиас Экхольм.

45 мин — Никита Гусев с шайбой, а в этот момент фолит игрок шведской команды.

44 мин — Шведы с шайбой. Ландескуг бросает с острого угла — нет опасности.

42 мин — Овечкин бросает в контратаке 3 в 2, но промахивается.

41 мин — Сборная России выигрывает стартовое вбрасывание первого периода.

НАЧАЛО ТРЕТЬЕГО ПЕРИОДА.

А вот так первый гол на ЧМ забил Александр Овечкин. Кто пасовал «Александру Великому»? Конечно же Малкин!

Огненный второй период! В конце этих двадцати минут шведы выглядели скорее мальчиками для битья, нежели победителями прошлогоднего ЧМ. А началось все вот с этого гола тройки Гусев — Анисимов — Кучеров.

КОНЕЦ ВТОРОГО ПЕРИОДА.

УДАЛЕНИЕ. Дисциплинарным штрафом наказан Патрик Хорнквист, сборная Швеции.

40 мин — Овечкин отдавал пас под бросок, но попал в щиток Маркстрему Иван Телегин.

ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА ВТОРОГО ПЕРИОДА.

39 мин — Сборная России просто куражится в атаке. Шведы ничего с этим не могут поделать.

ГОЛ! Шайбу забросил Евгений Малкин, сборная России.

38 мин — А ВОТ И МАЛКИН! «Джино» наконец забил первый гол на чемпионате мира! 6:1!

ГОЛ! Шайбу забросил Михаил Григоренко, сборная Швеции.

38 мин — Сергей Андронов и Михаил Григоренко организовали прессинг. Последний выкатился на ворота бросил и забил! Пятый гол в ворота шведов за период!

37 мин — Шведы вошли в зону сборной России. Бросок Адриана Кемпе — Василевский надежен.

36 мин — Овечкин сам входит в зону и бросает — Маркстрем в игре. Затем Кузнецов бьет по воротам — вратарь шведов ловит шайбу.

ГОЛ! Шайбу забросил Кирилл Капризов, сборная России.

35 мин — КИРИЛЛ КАПРИЗОВ! Евгений Кузнецов выиграл вбрасывание и Капризов сразу же бросил и забил! Шведы, как и половина арены, не успели даже осознать произошедшее.

35 мин — Владислав Гавриков бросает с близкой дистанции — Маркстрем в игре.

34 мин — Густафссон сброса в ближний. Шайба летела мимо, но Василевский решил ее поймать.

33 мин — Малкин пытался пройти к воротам, но ему сломали клюшку. Удаления нет.

Никита Нестеров передает привет Габриэлю Ландескугу и всей Швеции мощным силовым. Шведский игрок не сразу приходит в себя.

32 мин — Михаил Григоренко заряжает от синей — Маркстрем отбивает щитком.

31 мин — Очередной наброс на ворота Василевского. Рядом подкарауливал отскок Патрик Хорнквист, но Андрей Василевский надежен.

ГОЛ! Шайбу забросил Александр Овечкин, сборная России.

29 мин — АЛЕКСАНДР ОВЕЧКИН! Капитан «Вашингтона» получил пас от Малкина, сместился в центр, бросил из-под защитника и забил! 3:1!

28 мин — Шведская атака продолжается, вновь нет опасности для ворот сборной России.

27 мин — Шведы провели свою атаку — без опасных моментов.

25 мин — Малкин заряжает, Дадонов добивает, Маркстрем не без труда справляется.

ГОЛ! Шайбу забросил Евгений Дадонов, сборная России.

Арбитры приняли решение. Шайба засчитана! Седьмой гол Жени Дадонова на турнире!

Однако судьи поехали смотреть забитую шайбу на предмет высоко поднятой клюшки.

25 мин — Михаил Сергачев бросает от синей, Дадонов подставляет, и это гол!

24 мин — Александр Овечкин поймал шайбу на лету и бросил — игрок шведов подставил клюшку.

24 мин — Веннберг решил вбросить шайбу в сторону Василевского, Андрей решил просто поймать ее и остановить игру.

22 мин — Атака Швеции. Бросок — Динар Хафизуллин отбивает шайбу в угол.

ГОЛ! Шайбу забросил Артем Анисимов, сборная России.

21 мин — Перехват в средней зоне от Кучерова. Он пасует на Гусева, который пасует на Артема Анисимова, а Артем забивает сходу!

21 мин — Стартовое вбрасывание выиграли игроки сборной России.

НАЧАЛО ВТОРОГО ПЕРИОДА.

Иногда в ворота сборной России залетают шайбы. Вот так был забит единственный в первом периоде гол.

КОНЕЦ ПЕРВОГО ПЕРИОДА.

20 мин — Игроки сборной России в атаке. Бросок Кучерова с разворота — не попадает Никита по воротам.

ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА ПЕРВОГО ПЕРИОДА.

19 мин — Набрасывает Ландескуг на ворота — Василевский фиксирует шайбу.

18 мин — И вновь шведы бросают в стороны ворот — нет опасности.

СБОРНАЯ РОССИИ ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.

17 мин — Вновь Швеция в «позиционке». Лу Эриксон подставляет под наброс Элиаса Петерсона — мимо ворот.

16 мин — Сборная Швеции в позиционной атаке. Экман-Ларссон набрасывал на ворота Василевского, но попал в Ивана Телегина, а затем шайба покинула зону сборной России.

УДАЛЕНИЕ. За подножку на 2 минуты наказан Кирилл Капризов, сборная России.

15 мин — Бросок Орлова сходу, а затем пас на Никиту Задорова — голкипер шведов Якуб Маркстрем надежен. А затем Кирилл Капризов допускает второе нарушение сборной России в атаке.

14 мин — А теперь уже Евгений Дадонов выдавал пас на Малкина, но попал в клюшку шведского защитника.

13 мин — Момент у России! Никита Кучеров мощно заряжает — мимо ворот.

СБОРНАЯ РОССИИ ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.

12 мин — Вновь позиционное нападение шведских хоккеистов. Мощный бросок Элиаса Петерссона — Василевский вновь вступает в игру.

11 мин — Серия бросков от защитников от шведов — Андрей Василевский «тащит».

УДАЛЕНИЕ. За подножку на 2 минуты наказан Сергей Андронов, сборная России.

Сергей Андронов удаляется в атаке. Нападающий сборной России фолит на Джоне Клинберге.

10 мин — Ответ шведов. Оливер Экман-Ларссон бросает с близкого расстояния — Андрей Василевский надежен.

9 мин — В позиционной атаке сборная России — нет броска.

ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА. Шайбу забросил Габриэль Ландескуг, сборная Швеции.

8 мин — Атака шведов. Кистевой бросок от синей линии, и после подставления Габриэля Ландескуга счет в матче открыт.

7 мин — Бросок по воротам Василевского от синей линии, а затем подбор — защита сборной России надежна.

6 мин — Евгений Малкин заряжает от синей линии! Шайба пролетает мимо.

Первая остановка в игре. Команды отыграли 5 минут без пауз.

5 мин — Попытка атаки от связки Кучеров — Гусев, шведские защитники контролируют ситуацию.

4 мин — Сборная России в атаке, но пока что не удается бросить по воротам Якуба Маркстрема.

3 мин — Шведы активнее начали встречу. Маркус Крюгер бросает — Андрей Василевский в игре.

2 мин — Александр Веннберг два раза бросал с близкого расстояния, но попал в коньки защитнику сборной России.

1 мин — Стартовое вбрасывание первого периода за шведскими хоккеистами.

НАЧАЛО ПЕРВОГО ПЕРИОДА.

НАЧАЛО МАТЧА.

Состав сборной России:

Василевский (Георгиев);

Сергачёв — Нестеров, Григоренко — Малкин — Дадонов;

Орлов — Зайцев, Овечкин — Кузнецов — Капризов;

Хафизуллин — Гавриков, Гусев — Анисимов — Кучеров;

Задоров, Ковальчук — Андронов — Телегин, Барабанов.

Привет всем любителям хоккея! Сегодня, 21 мая, сборная России сыграет последний матч на групповом этапе. Соперником «Красной Машины» станет сборная Швеции, которая допустила на этом ЧМ всего одну осечку.

Нас ожидает интересный матч с большим количеством борьбы и опасных моментов. Текстовая трансляция игры будет проходить здесь. Начало встречи — в 23:15 по челябинскому времени.