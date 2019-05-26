/ Сборная России поспорит за бронзовые медали ЧМ-2019

Сборная России по хоккею, сегодня, 26 мая, проведет заключительный матч на чемпионате мира. Соперниками россиян по игре за третье месте станет сборная Чехии.
Российская команда в субботу, 25 мая, с минимальным счетом 0:1 уступила Финляндии и не смогла пробиться в финал. Единственный гол в том мачте забил Марко Анттила. Чехи же вышли в «утешительный финал» после поражения 1:5 от сборной Канады. Таким образом, Россия и Чехия сыграют в матче за «бронзу», а Канада и Финляндия поспорят за главный трофей мирового форума.
Напомним, что российская и чешская команды уже встречались между собой на групповом этапе ЧМ-2019. Тогда уверенную победу со счетом 3:0 одержала сборная России. Своими ожиданиями от предстоящего матча поделился нападающий сборной Чехии Доминик Симон, который отметил силу и скорость российской сборной.
Сегодня надо показать лучшее, на что способны. У сборной России быстрая и сильная команда, но нам надо сыграть умно и компактно в обороне. Финны показали полную самоотдачу и были вознаграждены за это. — приводит слова Симона ТАСС.
Матч сборных России и Чехии за третье место состоится сегодня, 26 мая, в 18:45 по челябинскому времени. Сайт «Первый областной» проведет текстовую трансляцию события.