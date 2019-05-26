Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
64.61 +0.12 72.32 +0.48
Челябинск
сейчас
 
+18 °C
завтра
 
+18 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям ОТВ Миасс Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
Время новостей Большая студия В гостях у Митрофановны Весь спорт Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Моя деревня Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Память народа Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Удачный час Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
/ Сборная России поспорит за бронзовые медали ЧМ-2019

Сборная России поспорит за бронзовые медали ЧМ-2019

Подопечные Ильи Воробьева выйдут на лед против команды Чехии.
сегодня в 11:00
  |  Хоккей

Сборная России по хоккею, сегодня, 26 мая, проведет заключительный матч на чемпионате мира. Соперниками россиян по игре за третье месте станет сборная Чехии.

Российская команда в субботу, 25 мая, с минимальным счетом 0:1 уступила Финляндии и не смогла пробиться в финал. Единственный гол в том мачте забил Марко Анттила. Чехи же вышли в «утешительный финал» после поражения 1:5 от сборной Канады. Таким образом, Россия и Чехия сыграют в матче за «бронзу», а Канада и Финляндия поспорят за главный трофей мирового форума.

Напомним, что российская и чешская команды уже встречались между собой на групповом этапе ЧМ-2019. Тогда уверенную победу со счетом 3:0 одержала сборная России. Своими ожиданиями от предстоящего матча поделился нападающий сборной Чехии Доминик Симон, который отметил силу и скорость российской сборной.

Сегодня надо показать лучшее, на что способны. У сборной России быстрая и сильная команда, но нам надо сыграть умно и компактно в обороне. Финны показали полную самоотдачу и были вознаграждены за это. — приводит слова Симона ТАСС.

Матч сборных России и Чехии за третье место состоится сегодня, 26 мая, в 18:45 по челябинскому времени. Сайт «Первый областной» проведет текстовую трансляцию события.

Хоккей
Хоккейный эксперт поделился эмоциями от выступления сборной России на ЧМ-2019
24.05.2019
Хоккейный эксперт поделился эмоциями от выступления сборной России на ЧМ-2019
Хоккей
Чемпионат мира по хоккею 2023 пройдет в России
24.05.2019
Чемпионат мира по хоккею 2023 пройдет в России
Хоккей
Молодых хоккеистов наградило руководство «Трактора»
22.05.2019
Молодых хоккеистов наградило руководство «Трактора»
Хоккей
Обладатель Кубка Гагарина откроет в Челябинске хоккейную школу
20.05.2019
Обладатель Кубка Гагарина откроет в Челябинске хоккейную школу
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

Комментарии

Олег Чернявский
13:44, 26.05.2019
звёзды мать их так
Ольга Гребнева
13:21, 26.05.2019
А я верю в команду!!!!
Андрей Плотников
11:07, 26.05.2019
будут четвёртыми

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Важное в СМИ
Последние новости
Общество
В Челябинской области часть действующего газопровода передана в руки частных предпринимателей
сегодня в 13:13
В Челябинской области часть действующего газопровода передана в руки частных предпринимателей
Общество
Жители Челябинской области приняли МКС за метеорит
сегодня в 11:36
Жители Челябинской области приняли МКС за метеорит
Хоккей
Сборная России поспорит за бронзовые медали ЧМ-2019
сегодня в 11:00
Сборная России поспорит за бронзовые медали ЧМ-2019
Культура
В Челябинске состоится отбор в Детскую хореографическую студию Государственного ансамбля танца «Урал»
сегодня в 10:14
В Челябинске состоится отбор в Детскую хореографическую студию Государственного ансамбля танца «Урал»
Хоккей
Сборная России проиграла Финляндии в полуфинале ЧМ-2019
вчера в 20:27
Сборная России проиграла Финляндии в полуфинале ЧМ-2019
Хоккей
Сборная России в шаге от финала чемпионата мира. Текстовая трансляция
вчера в 17:28
Сборная России в шаге от финала чемпионата мира. Текстовая трансляция
Общество
В центре Челябинска на полтора месяца ограничат движение
вчера в 13:59
В центре Челябинска на полтора месяца ограничат движение
Хоккей
Лишь один из десяти опрошенных генменеджеров НХЛ готов рассмотреть обмен Вячеслава Войнова
вчера в 13:40
Лишь один из десяти опрошенных генменеджеров НХЛ готов рассмотреть обмен Вячеслава Войнова
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Гордость Урала
Миасс
ШОС и БРИКС
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
Время новостей
Большая студия
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Моя деревня
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Память народа
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Удачный час
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2019 АО «Обл-ТВ». СМИ сетевое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Бутт А.С. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6