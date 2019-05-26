/ Сборная России поспорит за бронзовые медали ЧМ-2019

Подопечные Ильи Воробьева выйдут на лед против команды Чехии.

Сборная России по хоккею, сегодня, 26 мая, проведет заключительный матч на чемпионате мира. Соперниками россиян по игре за третье месте станет сборная Чехии.

Российская команда в субботу, 25 мая, с минимальным счетом 0:1 уступила Финляндии и не смогла пробиться в финал. Единственный гол в том мачте забил Марко Анттила. Чехи же вышли в «утешительный финал» после поражения 1:5 от сборной Канады. Таким образом, Россия и Чехия сыграют в матче за «бронзу», а Канада и Финляндия поспорят за главный трофей мирового форума.

Напомним, что российская и чешская команды уже встречались между собой на групповом этапе ЧМ-2019. Тогда уверенную победу со счетом 3:0 одержала сборная России. Своими ожиданиями от предстоящего матча поделился нападающий сборной Чехии Доминик Симон, который отметил силу и скорость российской сборной.

Сегодня надо показать лучшее, на что способны. У сборной России быстрая и сильная команда, но нам надо сыграть умно и компактно в обороне. Финны показали полную самоотдачу и были вознаграждены за это. — приводит слова Симона ТАСС.

Матч сборных России и Чехии за третье место состоится сегодня, 26 мая, в 18:45 по челябинскому времени. Сайт «Первый областной» проведет текстовую трансляцию события.