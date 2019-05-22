/ Сборная России крупно переиграла Швецию в последнем матче группового этапа ЧМ

Хоккеисты «Красной Машины» забросили шесть шайб за один период.

В последнем матче группового этапа чемпионата мира 2019 сборная России разгромила команду Швеции. Подопечные Ильи Воробьева забросили в ворота «Тре Крунур» 7 шайб.

Первый гол в матче забросил Габриэль Ландеског. Именно от шведского нападающего шайба залетела в ворота Андрея Василевского. Во втором периоде сначала Артем Анисимов счет сравнял, а затем Евгений Дадонов вывел «Красную Машину» вперед. После этого преимущество российской команды упрочили Александр Овечкин, Кирилл Капризов, Михаил Григоренко и Евгений Малкин. Второй период закончился со счетом 6:1 в пользу россиян.

В третьем периоде Уильям Нюландер, Оливер Экман-Ларссон и Джон Клинберг смогли огорчить Андрея Василевского. На голы шведов сборная России ответила шайбой Дмитрия Орлова. Итоговый счет матча — 7:4 в пользу сборной России.

Следующий матч сборная России проведет в четверг, 23 мая. Соперником россиян в четвертьфинале станет команда США. Прямая текстовая трансляция игры будет доступна на сайте «Первый областной». Время начала противостояния — 21:00 по челябинскому времени..

Россия — Швеция 7:4 (0:1; 6:0; 1:3)

Голы:

7:32. Габриэль Ландеског, Швеция

20:57. Артем Анисимов, Россия

24:10. Евгений Дадонов, Россия

28:52. Александр Овечкин, Россия

34:39. Кирилл Капризов, Россия

37:17. Михаил Григоренко, Россия

37:47. Евгений Малкин, Россия

52:02. Уильям Нюландер, Швеция

52:57. Дмитрий Орлов, Россия

56:22. Оливер Экман-Ларссон, Швеция

58:49. Джон Клинберг, Швеция