/ Сборная России крупно переиграла Швецию в последнем матче группового этапа ЧМ

В последнем матче группового этапа чемпионата мира 2019 сборная России разгромила команду Швеции. Подопечные Ильи Воробьева забросили в ворота «Тре Крунур» 7 шайб.
Первый гол в матче забросил Габриэль Ландеског. Именно от шведского нападающего шайба залетела в ворота Андрея Василевского. Во втором периоде сначала Артем Анисимов счет сравнял, а затем Евгений Дадонов вывел «Красную Машину» вперед. После этого преимущество российской команды упрочили Александр Овечкин, Кирилл Капризов, Михаил Григоренко и Евгений Малкин. Второй период закончился со счетом 6:1 в пользу россиян.
В третьем периоде Уильям Нюландер, Оливер Экман-Ларссон и Джон Клинберг смогли огорчить Андрея Василевского. На голы шведов сборная России ответила шайбой Дмитрия Орлова. Итоговый счет матча — 7:4 в пользу сборной России.
Следующий матч сборная России проведет в четверг, 23 мая. Соперником россиян в четвертьфинале станет команда США. Прямая текстовая трансляция игры будет доступна на сайте «Первый областной». Время начала противостояния — 21:00 по челябинскому времени..
Россия — Швеция 7:4 (0:1; 6:0; 1:3)
Голы:
7:32. Габриэль Ландеског, Швеция
20:57. Артем Анисимов, Россия
24:10. Евгений Дадонов, Россия
28:52. Александр Овечкин, Россия34:39. Кирилл Капризов, Россия
37:17. Михаил Григоренко, Россия
37:47. Евгений Малкин, Россия
52:02. Уильям Нюландер, Швеция
52:57. Дмитрий Орлов, Россия
56:22. Оливер Экман-Ларссон, Швеция
58:49. Джон Клинберг, Швеция