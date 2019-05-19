/ Предпоследний матч сборной России на групповом этапе. Текстовая трансляция

Соперник «Красной Машины» — сборная Швейцарии.

3:0

КОНЕЦ МАТЧА.

Шестой матч и шестая победа! Впереди у сборной России последняя игра группового этапа против Швеции, которая пройдет во вторник, 21 мая, в 23:15 по челябинскому времени.

Ну и еще немного хоккейной красоты перед сном. Третий гол сборной России: Артем Анисимов отдает пас Никите Кучерову, Никита Кучеров не промахивается и делает дубль.

КОНЕЦ МАТЧА. КОНЕЦ ТРЕТЬЕГО ПЕРИОДА. 60 мин — Лино Марчини опасно бросает, Георгиев успевает переместиться. Затем шайба выходит из зоны сборной России. 59 мин — Вновь игра 6 на 4, и вновь серия бросков в сторону ворот сборной России. Георгиев играет надежно. СБОРНАЯ ШВЕЙЦАРИИ ВЗЯЛА ТАЙМ-АУТ. УДАЛЕНИЕ. За задержку времени игры на 2 минуты наказан Александр Георгиев, сборная России. Штраф отбывает Александр Овечкин. У Георгиева отлетает застежка на маске, он снимает шлем, останавливая игру. Судьи выписывают нашему голкиперу штраф. ПОСЛЕДНИЕ ДВЕ МИНУТЫ ТРЕТЬЕГО ПЕРИОДА. 58 мин — Серия атак по воротам Георгиева, на надежен наш вратарь. СБОРНАЯ РОССИИ ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ. 58 мин — Никита Задоров бросает из своей зоны, шайба пролетает в сантиметрах от пустых ворот швейцарцев. 57 мин — Сборная Швейцарии в атаке 6 на 4. Бросок Романа Йоси — Александр Георгиев все видит и ловит шайбу. ПУСТЫЕ ВОРОТА У СБОРНОЙ ШВЕЙЦАРИИ. УДАЛЕНИЕ. За задержку времени игры на 2 минуты наказан Евгений Кузнецов, сборная России. 56 мин — Опасность у ворот сборной России! Игрок швейцарцев выкатывался на пустой угол, сдвинуты ворота, судья расценил это как нарушение правил. ГОЛ! Шайбу забросил Никита Кучеров, сборная России. 56 мин — Артем Анисимов решил поиграть в Никиту Гусева и отдал шикарный пас на Никиту Кучерова. Поселдний был точен броском в касание! 55 мин — Наброс в сторону ворот сборной России, но нейтрализовал угрозу Владислав Гавриков. 54 мин — Роман Йоси один пошел на нескольких игроков сборной России, но был сбит Никитой Задоровым. 53 мин — Сборная России убедительно играет в обороне, не давая швейцарцам вкатиться в атаку. 52 мин — И вновь сборная России демонстрирует доминирование в атаке. Швейцарцы не могут выйти в атаку практически весь третий период. СБОРНАЯ ШВЕЙЦАРИИ ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ. 51 мин — МОМНТИЩЕ! Малкин выходит из-за ворот, попадает в голкипера швейцарцев, Гусев пытается добить, но в упор попадает в штангу! 51 мин — Продолжается большинство. На этот раз заряжает Малкин, а пытается добить Дадонов, но Дженони вновь надежен. 50 мин — Овечкин делает тонкий пас на Капризова, Кириллу не дают бросить. Затем заряжает Кузнецов — Дженони в игре. УДАЛЕНИЕ. За подножку на 2 минуты наказан Янник Вебер, сборная Швейцарии. 49 мин — Бросок Кристофа Бертши от синей линии — шайба летит мимо. А затем его Янник Вебер сбивает с ног Никиту Гусева, и это 2 минуты большинства. 48 мин — И вновь опасно у ворот Георгиева! Серия рикошетов после броска и наш голкипер не сразу, но накрывает шайбу ловушкой. 47 мин — Бросок по воротам Георгиева — Александр отбрасывает шайбу к заградительному стеклу. 46 мин — Вновь момент у Гусева и Кучерова, но последний с упора не попадает по воротам. 45 мин — Малкин с Дадоновым выходили 2 в 1. «Джино» бросает по воротам, шайба от рикошета Рафаэль Диаза попадает во вратаря. 45 мин — Малкин с Дадоновым выходили 2 в 1. «Джино» бросает по воротам, шайба от рикошета Рафаэль Диаза попадает во вратаря. 44 мин — А вот и резкий бросок от игрока сборной Швейцарии — шайба летит мимо. 44 мин — А вот и резкий бросок от игрока сборной Швейцарии — шайба летит мимо. 43 мин — Сборная России проводит начало периода в атаке. 43 мин — Сборная России проводит начало периода в атаке. ОБЕ КОМАНДЫ ИГРАЮТ В ПОЛНЫХ СОСТАВАХ. ОБЕ КОМАНДЫ ИГРАЮТ В ПОЛНЫХ СОСТАВАХ. 41 мин — Стартовое сбрасывание третьего периода за игроками сборной России. Евгений Кузнецов бросает по воротам, Роман Йоси успеват подставить клюшку. 41 мин — Стартовое сбрасывание третьего периода за игроками сборной России. Евгений Кузнецов бросает по воротам, Роман Йоси успеват подставить клюшку. НАЧАЛО ТРЕТЬЕГО ПЕРИОДА. Немного очередной хоккейной красоты на ночь. Никита Гусев и Никита Кучеров снова показывают, как выглядит идеальное взаимопонимание. Немного очередной хоккейной красоты на ночь. Никита Гусев и Никита Кучеров снова показывают, как выглядит идеальное взаимопонимание.

Резюме второго периода от Владислава Гаврикова: «Последнее удаление — нарушение дисциплины. Надо это убирать. Самое главное — правильно играть, не допускать ошибок, продолжать атаковать».

КОНЕЦ ВТОРОГО ПЕРИОДА.

ОБОЮДНОЕ УДАЛЕНИЕ. За грубость на 2 минуты наказаны: Владислав Гавриков, сборная России, Ноа Род, сборная Швейцарии.

40 мин — С шайбой защитники сборной России. Владислав Гавриков пасует на Кучерова, но это не приносит плоды. Более того, два игрока швейцарской команды начали провоцировать Кучерова, Гавриков приехал защищать партнера по сборной. Судьи приняли решение об обоюдном удалении.

ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА ВТОРОГО ПЕРИОДА.

39 мин — Момент у Овечкина, Александр не успевает к шайбе.

38 мин — Швейцарцы держат шайбу у себя, но опасных моментов нет. Малкин перехватывает игровой снаряд, отдает на Дадонова, который бросает и попадает прямо во вратаря.

СБОРНАЯ РОССИИ ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.

36 мин — Вновь позиционка от швейцарцев. Бросок Нико Хишера — Георгиев делает сейв!

35 мин — Сборная Швейцарии вводит шайбу в зону атаки, но после ошибки в передаче она выходит в среднюю.

УДАЛЕНИЕ. За нарушение численного состава командным штрафом наказана сборная России. Штраф отбывает Александр Овечкин.

34 мин — Момент у Анисимова! Артем получает пас, но не попадает в ворота. Впрочем это неважно, ведь 6 игроков сборной России было на льду.

33 мин — Попытка позиционной атаки от швейцарцев. Бросок с близкого расстояния — Георгиев отбивает.

32 мин — Ковальчук закатывается в зону и отдает на Дадонова, у которого не получается обратный пас. Все, что смогли швейцарцы в ответ — вбросить шайбу в зону сборной России.

31 мин — Опасный момент у ворот сборной России! Грегори Хоффман бросал с пятачка — Георгиев в игре.

30 мин — И вновь в атаке сборная России. Задоров бросает, но попадает в коньки Хаасу.

29 мин — Малкин отдает пас на Михаила Григоренко, тот бросает по воротам, заставляя Леонардо Дженони вновь вступить в игру. Затем второй бросок от Григоренко — Дженони эффектным сейвом останавливает матч.

28 мин — Иван Телегин бросает из угла площадки — Дженони отбивает.

27 мин — И тут же момент у Кузнецова! Он перехватил шайбу в атаке, но не смог выбрать вариант продолжения атаки.

СБОРНАЯ ШВЕЙЦАРИИ ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.

ГОЛ! Шайбу забросил Никита Кучеров, сборная России.

26 мин — Пятерка атакующих сборной России давит на ворота швейцарцев. И это приносит свои плоды. Никита ГУсев делает поперечный пас на Никиту Кучерова, который прошивает Леонардо Дженони!

УДАЛЕНИЕ. За задержку игры на 2 минуты наказан Нико Хишер, сборная Швейцарии.

25 мин — А теперь пару бросков по воротам Дженони! Никита Кучеров сольный проходом идет к воротам, попадает прямо во вратаря. Далее Гусев пытался подправить в пустой угол, но Нико Хишер умышленно сдвигает ворота, за что отправляется на скамейку штрафников.

24 мин — Опасный момент у ворот сборной России, но тащит Георгиев!

СБОРНАЯ РОССИИ ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.

23 мин — Швейцарцы продолжают атаковать, но без опасных бросков.

22 мин — Сборная Швейцарии в позиционной атаки. Бросок Рафаэля Диаза, который успешно заблокирован защитником нашей сборной.

УДАЛЕНИЕ. За подножку на 2 минуту наказан Никита Нестеров, сборная России.

21 мин — Недолго продлилась игра в равных составах. Никита Нестеров ставит подножку Гетану Хаасу.

СБОРНАЯ РОССИИ ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.

21 мин — Стартовое вбрасывание второго периода за игроками сборной России. Поехали!

Напомним, что вторую двадцатиминутку сборная России начинает в меньшинстве.

НАЧАЛО ВТОРОГО ПЕРИОДА.

А вот так Артем Анисимов забил свой гол. Вовремя пойманный отскок и шайба уже летит в пустой угол швейцарских ворот.

А первый период очень лаконично резюмировал автор единственной шайбы Артем Анисимов: «Бросков достаточно, надо просто реализовывать свои моменты и не удаляться», — отметил в экспресс-комментарии центрфорвард сборной России.

КОНЕЦ ПЕРВОГО ПЕРИОДА.

20 мин — Активны швейцарцы, но вся их активность пока проходит в средней зоне. Сборная России вновь показывает грамотную оборону. Вместе с сиреной мощно бросает Свен Андригеттто — Георгиев отбивает щитком.

ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА ПЕРВОГО ПЕРИОДА.

А Илья Ковальчук на правах капитана сборной решил пообщаться с Романом Йоси на повышенных тонах. Беседу прервали арбитры.

УДАЛЕНИЕ. За подножку на 2 минуты наказан Никита Задоров, сборная России.

19 мин — А вот сейчас неприятный бросок от Симона Мозера, но шайба летит выше. В другом эпизоде Никита Задоров фолит на Нико Хишере.

18 мин — Швейцарцы перехватили шайбу, но единственное, что у них получается — длинный вброс, после которого следует потеря.

17 мин — Евгений Дадонов ворвался в атаку из средней зоны, но был остановлен у лицевого борта.

СБОРНАЯ РОСИИ ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.

16 мин — Позиционная атака от швейцарцев. Перевод на центр, где Михаил Григоренко перехватывает шайбу и выбрасывает ее из зоны.

15 мин — Первое большинство Швейцарии проходит без опасных моментов.

УДАЛЕНИЕ. За задержку соперника клюшкой на 2 минуты наказан Динар Хафизуллин, сборная России.

15 мин — Еще один момент у швейцарцев! Грегори Хоффман был опасен на пятачке, но его с нарушением правил останавливает Динар Хафизуллин.

14 мин — А вот и бросок по воротам сборной России. И вновь бросает Роман Йоси, но Георгиев надежен.

13 мин — Вновь момент у Овечкина. Александр бросал в падении после перевода от Кирилла Капризова, но не получился бросок у 8-го номера.

12 мин — Орлов снова вводит шайбу в зону атаки, отдает пас ну Гусева, но у Никиты нет вариантов продолжения.

Никита Кучеров столкнулся на льду с Кевином Фиалой. Последний оказался сильнее и отправил игрока «Тампы» на лед.

11 мин — Сборная России полностью контролирует игру. Швейцария проводит лишь редкие и безуспешные вылазки к воротам Георгиева.

10 мин — Кузнецов пасует Овечкину, Александр пытается подправить шайбу в ворота в борьбе с защитником, но попадает в голкипера, а затем сдвигает ворота.

9 мин — Роман Йоси бросает по воротам Георгиева, шайбу останавливает кто-то из защитников сборной России.

8 мин — Швейцарцы попытались начать атаку, но были остановлены защитниками сборной России. Затем игра переместилась в их зону, серия бросков, все летят мимо либо попадают во вратаря.

7 мин — И вновь игра в зоне швейцарцев. Мощно бросает от синей Дмитрий Орлов, но попадает прямо во вратаря.

6 мин — Никита Гусев обозначает свое присутствие на площадке. Мощный кистевой вновь заставляет голкипера швейцарцев вступить в игру. А после вбрасывания следует быстрая атака швейцарцев и первый бросок в створ ворот Алексанлра Георгиева, наш голкипер надежен.

5 мин — Мощное начало демонстрируют российские хоккеисты. Овечкин и Кузнецов вдвоем пытались «с мясом» занести вторую шайбу в ворота швейцарцев, но был надежен голкипер Леонардо Дженони.

ГОЛ! Шайбу забросил Артем Анисимов, сборная России.

4 мин — Дмитрий Орлов в соло дотаскивает шайбу в атаку. Далее бросок, и добивание от Артема Анисимова, которое становится голевым!

СБОРНАЯ ШВЕЙЦАРИИ ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.

3 мин — Сборная России все большинство провела в атаке, но не смогла забить гол. Швейцарцы показали очень качественную оборону.

2 мин — Первое большинство сборной. Пока что швейцарцы успешно действуют в защите, блокируя все броски.

УДАЛЕНИЕ. За опасную игру высоко поднятой клюшкой на 2 минуты удален Михаэль Фора, сборная Швейцарии.

1 мин — Стартовое вбрасывание первого периода за игроками сборной России. Матч начался. И в первой же атаке фолят на Иване Телегине.

НАЧАЛО ПЕРВОГО ПЕРИОДА.

НАЧАЛО МАТЧА.

Команды выходят на лед. Матч начнется совсем скоро.

Состав сборной России:

Вратари: Георгиев (Василевский);

1 звено: Сергачёв — Нестеров, Григоренко — Малкин — Дадонов;

2 звено: Орлов — Зайцев, Овечкин — Кузнецов — Капризов;

3 звено: Хафизуллин — Гавриков, Гусев — Анисимов — Кучеров;

4 звено: Задоров, Ковальчук — Андронов — Телегин, Барабанов.

Доброй хоккейной ночи всем, кто не спит! Сегодня, 19 мая, сборная России по хоккею играет поздний матч против сборной Швейцарии.

Швейцарцы — серебряные призёр прошлогоднего чемпионата мира. В прошлогоднем финале они лишь по буллитам уступили шведам. То серебро — третье подобное достижение в активе Швейцарии. А на групповом этапе текущего мирового форума подопечный Ральфа Фишера проиграли лишь один матч все той же сборной Швеции.

Ну, а сборная России пока что не знает поражений на этом турнире. Вчера команда Ильи Воробьева в непростом матче обыграла сборную Латвии, упрочив лидерство в группе B и досрочно выйдя в плей-офф. Однако это не повод расслабляться, поскольку сборная Швейцарии в последние несколько лет является грозным и неудобным соперником для любой команды из элиты мирового хоккея.