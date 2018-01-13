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Два игрока магнитогорского «Металлурга» сыграют за канадцев на Олимпиаде-2018

Крис Ли и Войтек Вольский вошли в сборную страны.
сегодня в 11:51
  |  Хоккей

Тренерский штаб Канады определил состав сборной, в котором они выступят на Олимпийских играх в Пхенчхане. В него попали два игрока «Металлурга»: нападающий Войтек Вольский и защитник Крис Ли. Кроме них в команду вошли еще 11 хоккеистов из Континентальной хоккейной лиги.

Вратари: Бен Скривенс («Салават Юлаев», КХЛ), Джастин Питерс («Кёльн», Германия), Кевин Пулен («Медвешчак», EBEL).
Защитники: Стефан Эллиотт («ХВ 71», Швеция), Чарлз Геноуэй («Лада»), Коди Голубефф («Стоктон Хит», АХЛ), Марк-Андре Граньяни («Динамо» Мн), Максим Норо («Берн», Швейцария), Мэт Робинсон (ЦСКА), Карл Столери («Динамо» Р).

Нападающие: Рене Бурк («Юргорден», Швейция), Жильбер Брюле («Куньлунь»), Эндрю Эббетт («Берн», Швейцария), Куинтон Хауден («Динамо» Мн), Крис Келли («Бельвиль», АХЛ), Роб Клинкхаммер («Ак Барс»), Брэндон Козун («Локомотив»), Максим Лапьер («Лугано», Швейцария), Эрик О’Делл («Сочи»), Мэйсон Рэймонд («Берн», Швейцария), Дерек Рой («Линчёпинг», Швеция), Кристиан Томас («Уилкс-Бэрри», АХЛ), Линден Вей («Барыс»). - сообщается на сайте Континентальной хоккейной лиги.

Напомним, Олимпийский хоккейный турнир пройдёт с 14 по 25 февраля. Канадцы на групповом этапе сыграют со сборными Чехии, Швейцарии и Южной Кореи. Российские спортсмены смогут выступить на Играх только под нейтральным флагом.

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