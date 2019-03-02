/ О том, в каких компонентах нужно прибавить «Трактору» для победы на «Автомобилистом» рассказал Иван Савин

По мнению прославленного защитника, проблемы «черно-белых» кроются в психологии.



Известный хоккеист Иван Савин поделился впечатлениями от первых матчей серии плей-офф между челябинским «Трактором» и «Автомобилистом» из Екатеринбурга. По мнению бывшего игрока «черно-белых» челябинская команда может успешно противостоять команде из Екатеринбурга, несмотря на разницу турнирной таблице, однако для этого «Трактору» необходимо устранить ряд ошибок.

От каждого небольшого элемента, а в хоккее не бывает мелочей, все нужно устранить, играть терпеливо и просто перетерпеть. Когда только в первом периоде «Автомобилист» посетовала сопротивление, они начали нервничать, у них сбилась игра, кураж. Это нам и необходимо для победы, сбить их кураж, заставить психовать, нервничать, выходить из себя. А это мы можем сделать дисциплинированной игрой, которая не позволит им получить желаемый результат. Они весь сезон прошил на кураже, у них все хорошо, но когда они почувствуют настоящее сопротивление, когда у них не будет ничего получаться, они будут уже в заведомо проигрышной ситуации. — рассказал сайту «Первый областной» Иван Савин.

Также Иван Савин уверен, что «Трактору» необходимо психологически разгрузится. По мнению бывшего хоккеиста именно закомплекованность на площадке и скованность действиях приводят к ошибкам в игре.

Смотрю на игроков, они немножко скованные, закомплексованные, нужно сбросить с себя весь этот груз ответственности, ну по большому счету нам терять нечего, мы попали в плей-офф, задачу минимум на сезон выполнили. Теперь не имеет никакого значения, с какого места мы стартанули, нужно идти вперед. То же самое касается большинства. Нужно просто психологически разгрузится, создавать моменты, пытаться где-то сыграть нестандартно, да и с конце-концов, просто договорится между собой взять розыгрыш, который получается и пытаться наигрывать его до положительного результата. — сказал Иван Савин.

Кроме этого, по мнению эксперта, игра, которая состоится сегодня, является важнейшей в серии. Иван Савин уверен, что при счете 2:1 «Автомобилист» начнет сомневаться в собственных силах, а именно это и необходимо «черно-белым». А молодым челябинским хоккеистам бывший игрок «Трактора» порекомендовал брать инициативу в игре на себя. По мнению Ивана Савина воспитанники «черно-белых», такие как Виталий Кравцов, Илья Карпухин и Марсель Шолохов способны решать важнейшие эпизоды.

Напомним, третий матч в серии «Трактора» и «Автомобилиста» пройдет сегодня, 2 марта, в Челябинске. Начало игры — в 19:00 по местному времени. Прямую трансляцию игры смотрите и читайте на телеканале ОТВ и на сайтах 1obl.tv и 1obl.ru.