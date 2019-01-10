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/ Савелий Ольшанский: «В Канаде много сил придавали положительные комментарии в социальных сетях»

Савелий Ольшанский: «В Канаде много сил придавали положительные комментарии в социальных сетях»

Игроки системы «Металлурга» подвел итог молодежного первенства.
сегодня в 18:44
  |  Хоккей

Защитник магнитогорского «Металлурга» Савелий Ольшанский в нынешнем сезоне больше выступает за фарм-клуб «сталеваров» — «Зауралье», однако это не помешало игроку быть заявленным в состав сборной России на молодежный чемпионат мира. Вместе с национальной командой Савелий стал бронзовым призером, а после получил похвалу от главного тренера «Металлурга» Йозефа Яндача. Чешский специалист отметил, что обязательно даст шанс молодому игроку.

Сам Савелий Ольшанский оценивает выступление на молодежном форуме положительно, вспоминая, в частности, матч российской команды со сборной Канады, который, по официальным данным, посетило 19 тысяч зрителей. Защитник назвал обстановку во время игры — «бомбой».

Взяли бронзу, хотя, конечно, хотелось чуть повыше, но где-то не хватило удачи и банального везения с американцами. А так нам тренера на протяжении всего турнира говорили о том, что эти дни мы запомним на всю жизнь, ведь это чемпионат мира, на сегодняшний день это и есть те решающие матчи, к которым ты готовишься всю свою профессиональную карьеру и в которых ты показываешь лучшее, на что способен. Атмосфера, конечно, классная была на стадионе. —  приводит слова Савелия Ольшанского пресс-служба «Металлурга».

Бронзовая медаль МЧМ стала для игрока первой серьезной наградой в профессиональной карьере. Савелий Ольшанский отмечает, что испытывает от своего достижения лишь гордость и радость, а опыт игры в КХЛ и ВХЛ и стал определяющим при выборе игрока в заявку.

Мы знаем примеры, когда талантливые молодые игроки не сразу могли выйти на нужный в КХЛ уровень. Я считаю, что лучше иметь постоянную игровую практику и достаточное время на льду, потому что опыт и прогресс нарабатывается не от сидения на лавке — от этого только теряешь, выходишь на площадку растерянным. — говорит Савелий Ольшанский.

При этом игрок проводил последние игры с травмой. После матча с канадцами защитник надорвал сухожилие, а в игре со сборной США — растяжение ноги. Однако полученные повреждения не помешали игроку выходить на лед. Кроме того, по словам игрока, сил и мотивации придавали сообщения от поклонников магнитогорской команды в социальных сетях.

Но сейчас в Магнитогорске под наблюдением медицинского штаба «Металлурга» прохожу процесс восстановления. Нормальные моменты, ничего страшного не случилось, думаю, что через пару-тройку дней буду в полноценной форме. На самом деле в Канаде много сил придавали положительные комментарии в социальных сетях, как раз хочу сказать слова благодарности всем болельщикам, кто переживал за нас, кто поддерживал дома у экрана телевизора, отдельное спасибо тем, кто приехал в Канаду — вас было действительно слышно! — говорит Савелеий Ольшанский.

Игрок уже встретился с руководством магнитогорского «Металлурга». На данный момент защитнику предстоит акклиматизация и восстановление после травм.

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