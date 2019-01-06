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/ Магнитогорский «Металлург» на своем льду разгромил «Торпедо»

Магнитогорский «Металлург» на своем льду разгромил «Торпедо»

Капитан «сталеваров» Сергей Мозякин оформил хет-трик.
сегодня в 13:46
  |  Хоккей

Магнитогорский «Металлург» на своем льду со счетом 7:3 разгромил нижегородское «Торпедо». Тремя голами в ворота волжской команды отличился капитан «Магнитки» Сергей Мозякин.

Кроме Мозякина в составе «Металлурга» два гола забил Евгений Тимкин, по разу отличились Николай Кулемин и Мэтт Эллисон. На 7 шайб магнитогорцев «Торпедо» ответило голами Артема Аляева, Антона Шенфельда и Энди Миле.

Мы долго не играли дома, почти три недели. Поэтому хотели эту игру, в той атмосфере, которая была сегодня в арене, в тишине, сохранить концентрацию. Думаю, что в первом периоде мы дважды отстояли в меньшинстве, это было очень важно для нас, хорошо действовали. Во втором периоде дважды забили сами при игре в большинстве, а в третьем уже контролировали игру. Рады, что первый домашний матч остался за нами. — отметил наставник «Металлурга» Йозеф Яндач.

Отметим, что матч, в связи с трагедией, которая произошла 31 декабря, проходил без развлекательной программы. Тему страшного происшествия не обошла и участников игры. Перед матчем хоккеисты «Торпедо» посетили место обрушения дома.

Я был на месте трагедии, это ужасное происшествие. Мы все надеемся, что такого больше никогда не повторится. Все вовлечены, все делали свою работу, разбирали завалы, искали людей. Большая благодарность спасателям, которые, рискуя своей жизнью, спасают других. — сказал нападающий «Торпедо» Эндрю Кейлоф.

А главный тренер «Металлурга» Йозеф Яндач на послематчевой пресс-конференции заявил, что команда готова оказать пострадавшим любую необходимую помощь.

Это трагедия для всех. В таких случаях всегда тяжело найти слова. Хочется, чтобы ничего такого никогда не случалось нигде в мире. Я могу сказать, что знаю, что команда будет помогать. Мы окажем любую помощь, которая будет в наших силах. — сказал Йозеф Яндач.

Следующий матч «Металлург» проведет завтра, 7 января. Соперником магнитогорской команды станет «Адмирал» из Владивостока.

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