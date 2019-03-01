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/ Матч «Салавата Юлаева» против магнитогорского «Металлурга» - в прямом эфире «Первого областного»

Матч «Салавата Юлаева» против магнитогорского «Металлурга» - в прямом эфире «Первого областного»

Текстовая трансляция третьего матча 1/4 финала конференции.
сегодня в 18:30
  |  Хоккей

5:1

КОНЕЦ МАТЧА.

Статистика матча: Броски: 40—70; Броски в створ: 23—39; Голы: 5—1; Вбрасывания: 26—32; Блокированные броски: 14—9; Силовые приемы: 16—19; Время в атаке: 10:31—14:28; Штраф: 6—8.

КОНЕЦ МАТЧА. 

Статистика третьего периода: Броски: 10—23; Броски в створ: 5—11; Голы: 0—1; Вбрасывания: 6—11; Блокированные броски: 5—5; Силовые приемы: 7—6; Время в атаке: 03:02—04:06; Штраф: 2—2.

КОНЕЦ ТРЕТЬЕГО ПЕРИОДА.

60 мин — Последняя минута периода. Магнитогорцы с шайбой. Далее идет наброс на ворота Метсолы и голкипер «Салавата» прижимает шайбу ловушкой. 

59 мин — Выход к воротам Загидулина от Дмитрия Кугрышева, но не смог форвард уфимцев бросить. 

ПОСЛЕДНИЕ ДВЕ МИНУТЫ ТРЕТЬЕГО ПЕРИОДА. 

ГОЛ! Шайбу забросил Дмитрий Зайцев, команда «Металлург».



58 мин — Бросает от синей линии Дмитрий Зайцев и это гол!

57 мин — Момент у ворот Загидулина, шайба уходит выше ворот.

55 мин — Бросает Мэтт Эллисон, но не попадает в ворота.

КОМАНДЫ ИГРАЮТ В ПОЛНЫХ СОСТАВАХ.

54 мин — Вновь в атаке хоккеисты «Салавата». Бросок Артема Сергеева от синей линии, шайба летит очень высоко.

53 мин — В атаке хозяева площадки, но Линус Умарк не смог сохранить шайбу в зоне гостей.

ОБОЮДНОЕ УДАЛЕНИЕ. За грубость штрафами наказаны: Максим Матушкин, команда «Металлург» и Владимир Ткачев, команда «Салават Юлаев».

52 мин — «Салават» в атаке. Александр Бурмистров прокатывался за воротами для броска, защита «Металлурга» остановила форварда хозяев. Затем был момент у Рыбина, после которого Владимир Ткачев и Максим Матушкин сошлись в борьбе у ворот Загидулина.

51 мин — Мощный бросок от синей линии делает игрок «Магнитки», Юха Метсола отбивает.

50 мин — Вячеслав Солодухин входил в зону атаки, но 3 игрока «Магнитки» окружили его. Тем временем, пошла 5-я минута без остановок.

49 мин — Быстра атака Уфы. Максим Майоров пытался забить гол сходу, защита магнитогорцев не позволила это сделать.

48 мин — С шайбой хоккеисты «Металлурга», но при входе зону они теряют шайбу.

47 мин — Уфимцы с шайбой, но хоккеисты «Салавата» не спешат начинать атаку. 

46 мин — С шайбой магнитогорцы. Они входят в зону уфимцев, но после попытки атаки шайба покидает ее пределы. Затем, во второй волне атаки, Павел Дорофеев наносил бросок, шайба, после контакта с коньком Хохрякова, приходит к Метсоле. 

44 мин — Борьба в зоне «Салавата». Наброс, после которого уфимцы выбрасывают шайбу в среднюю.После входа в зону бросает по воротам Николай Кулемин, Метсола забирает шайбу в ловушку.

43 мин — По-прежнему атакуют хоккеисты «Металлурга». Бросок Булиржа, Метсолв реагирует, после чего шайба отправлена на проброс. После вбрасывания игроки «Магнитки» вновь навязывают борьбу, вынуждая уфимцев снова совершить проброс.

42 мин — Игра в зоне «Салавата». Валери Васильев бросает от синей линии, Метсола вновь в игре.

42 мин — Магнитогорцы с шайбой. Вход в зону, после чего игровой снаряд переходит к уфимским хоккеистам.

«САЛАВАТ ЮЛАЕВ» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.

41 мин — Стартовое вбрасывание периода за хоккеистами «Магнитки». У магнитогорцев продолжается большинство. Максим Матушкин бросает от синей линии, Метсола в игре.

НАЧАЛО ТРЕТЬЕГО ПЕРИОДА.

Статистика матча: Броски: 30—47; Броски в створ: 18—28; Голы: 5—0; Вбрасывания: 20—21; Блокированные броски: 9—4; Силовые приемы: 9—13; Время в атаке: 07:29—10:22; Штраф: 4—6.

Статистика второго периода: Броски: 19—21; Броски в створ: 10—10; Голы: 0—0; Вбрасывания: 12—10; Блокированные броски: 6-3; Силовые приемы: 1—8; Время в атаке: 06:06—04:25; Штраф: 2—4.

КОНЕЦ ВТОРОГО ПЕРИОДА.

40 мин — Разыгрывают большинство магнитогорцы. Момент у ворот Метсолы имел Мэтт Эллисон! Кулемин выводил канадца на пустой угол, но Хохряков время подбил клюшку форварду гостей.

ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА ВТОРОГО ПЕРИОДА.

А вот капитан уфимцев Григорий Панин получает травму и уходит в подтрибунное помещение только при помощи врачей. Защитник вновь повредил колено.

УДАЛЕНИЕ. На 2 минуты удален Йонас Кемпайнен, команда «Салават Юлаев».

39 мин — Бросок Романа Любимова от синей линии. Затем был момент у Ника Шора, который не смог завершить момент. Далее уфимцы убегали в атаку, но нарушили правила.

38 мин — «Металлург» в атаке. Максим Матушкин отдавал пас на пятачок, никто не откликнулся на передачу.

37 мин — Момент у ворот «Салавата Юлаева» после вбрасывания. Евгений Тимкин добивал бросок одноклубника, шайба улетела выше.

36 мин — Уфимцы с шайбой. Они пытаются начать атаку, но магнитогорцы включают активный прессинг.

35 мин — Атака «Металлурга». Бросок Мэтта Эллисона, Метсола в игре.

34 мин — Продолжают атаковать уфимцы. Пас на Хохрякова, который в борьбе не попадает по шайбе.

«МЕТАЛЛУРГ» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.

33 мин — Игра перемещается в среднюю зону, а затем в зону «Салавата». «Металлургу» удается отвести угрозу от своих ворот.

32 мин — Большинство уфимцев. Позиционная атака и перепасовка, пока что без бросков.

УДАЛЕНИЕ. За удар соперника клюшкой на 2 минуты наказан Николай Кулемин, команда «Металлург».

32 мин — Вячеслав Солодухин получает удар в спину от Николая Кулемина. Судьи выписывают штраф 14 номеру магнитогорцев.

31 мин — «Металлург» входит в зону атаки. Перепасовка у бортов, после которой Петр Хохряков выбрасывает шайбу.

30 мин — Уфимцы с шайбой. Бросок Хартикайнена, но подставлена клюшка защитника «Металлурга».

29 мин — Магнитогорцы, усилиями Романа Любимова входят в зону, но его одноклубник заезжает за синюю линию раньше шайбы, и это оффсайд.

28 мин — Жарко у ворот Загидулина! Кугрышев отдавал пас на пятачок, откуда бросал его партнер, но Артем Загидулин успешно нейтрализует момент.

«МЕТАЛЛУРГ» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.

27 мин — Большинство уфимцев. Игроки «Салавата Юлаева» входят в зону, но Максим Матушкин перехватывает шайбу и выбрасывает ее из своей зоны.

УДАЛЕНИЕ. За задержку соперника клюшкой на 2 минуты наказан Михал Булирж, команда «Металлург».

26 мин — Опасно у ворот « Металлурга». Ткачев прокатился за ворота, Загидулин отбил. Затем Рыбин бросал по пустым воротам, его бросок заблокирован.

25 мин — В атаке «Салават Юлаев». Бросок Панина, Загидулин отбивает шайбу плечом.

24 мин — Магнитогорцы в атаке. Бросок по воротам Метсолы, Хартикайнен ложится под шайбу и блокирует.

23 мин — В атаке уфимцы. Опасный момент у ворот «Металлурга», Загидулин в игре.

Тем временем, сообщают, что Сергей Мозякин не вышел на лед во втором периоде. Вместо него в первом звене с Мэттом Эллисоном и Николаем Кулеминым играет Павел Варфоломеев. 

22 мин — Ткачев бросает с кистей — выше ворот.

21 мин — Уфимцы проводят позиционную атаку. Бросок Григория Панина, его собственным телом блокирует Михал Булирж.

21 мин — Начало второго периода. Вбрасывание выиграли хоккеисты «Салавата Юлаева».

НАЧАЛО ВТОРОГО ПЕРИОДА.

Статистика первого периода: Броски: 11—26; Броски в створ: 8—18; Голы: 5—0; Вбрасывания: 8—11; Блокированные броски: 3—1; Силовые приемы: 8—5; Время в атаке: 01:23—05:57; Штраф: 2-2.

КОНЕЦ ПЕРВОГО ПЕРИОДА.

ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА. Шайбу забросил Йонас Кемпайнен, команда «Салават Юлаев».



20 мин — Вбрасывание в зоне «Металлурга». Пас от Хартикайнена на Йонаса Кемпайнена, который с пятачка забивает пятый гол в ворота «Металлурга».

20 мин — Отбрасываются уфимцы. Шайба вновь у игрока «Металлурга», далее вход в зону, где следует потеря и контратака от хозяев поля, в ходе которой шайба покидает пределы поля.

ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА ПЕРВОГО ПЕРИОДА.

19 мин — Настойчиво магнитогорцы идут к воротам «Салавата Юлаева», но пока что нет у «Металлурга» моментов.

18 мин — Мощно заряжает Сергей Мозякин от синей линии, мимо ворот.

17 мин — С шайбой хоккеисты «Салавата Юлаева», но перехват от магнитогорцев, а затем опасный бросок Ииро Пакаринена. Метсола в игре.

У 10-го номера «сталеваров» кровь на лице, но Мозякин самостоятельно поднимается со льда и покидает площадку.

16 мин — Борьба у борта, после которой на льду оказался капитан «Металлурга» Сергей Мозякин.

15 мин — Опасно у ворот Метсолы, но некому было замкнуть пас на дальнем пятачке ворот уфимской команды.

14 мин — Снова «Металлург» с шайбой. Очередная позиционная атака. Выкатывался игрок «сталеваров» из-за ворот, Метсола закрывает угол щитком.

ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА. Шайбу забросил Максим Рыбин, команда «Салават Юлаев».



13 мин — Выход 2 в 1 у уфимцев. Ткачев и Рыбин выкатываются к воротам Загидулина. Бросок — счет 4:0 в пользу «Салавата».

12 мин — Ответный момент у уфимцев, Артем Загидулин в игре.

11 мин — Мощно заряжал со средней дистанции Сергей Мозякин, но попал в ноги Кадейкину.

11 мин — После пропущенных шайб «Металлург» перехватил инициативу. Валерий Васильев бросает от синей линии, вновь надежен страж ворот уфимской команды.

10 мин — Бросок Савелия Ольшанского по воротам Метсолы, финский вратарь отбивает блином.

9 мин — «Магнитка» с шайбой. Момент у Ника Шора, американский легионер отдает лишний пас и это очередной перехват от хозяев площадки.

8 мин — «Металлург» в атаке. Позиционное нападение, после которого перехватывает шайбу Линус Умарк. Шведский форвард шел на ворота Артема Загидулина, но был остановлен.

7 мин — Уфимцы вбрасывают шайбу в зону, но ее перехватывают магнитогорцы.

«САЛАВАТ ЮЛАЕВ» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.

6 мин — «Магнитка» в атаке. Шайба ходит по зоне «Салавата», Бросает от синей Виктор Антипин, шайба сошла с крюка.

5 мин — Большинство «Металлурга». Магнитогорцы расставились в атаке. Проход к воротам Метсолы, но финский голкипер уфимцев надежен.

УДАЛЕНИЕ. За задержку соперника клюшкой на 2 минуты наказан Дмитрий Кугрышев, команда «Салават Юлаев».

ЗАМЕНА ВРАТАРЯ У «МЕТАЛЛУРГА». ВМЕСТО ВАСИЛИЯ КОШЕЧКИНА ВОРОТА ЗАЩИЩАЕТ АРТЕМ ЗАГИДУЛИН.

ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА. Шайбу забросил Александр Кадейкин, команда «Салават Юлаев».



5 мин — Опасный бросок Александра Кадейкина по воротам магнитогорцев и третье шайба влетает в ворота «Сталеваров».

«МЕТАЛЛУРГ» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.

ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА. Шайбу забросил Тему Хартикайнен, команда «Салават Юлаев».



4 мин — Вбрасывание в зоне «Магнитки». Передача на пятачок, и это второй гол в ворота магнитогорцев.

УДАЛЕНИЕ. За толчок соперника клюшкой на 2 минуты наказан Ник Шор, команда «Металлург».

4 мин — После забитого гола магнитогорцы проводят атаку, но Ник Шор фолит на Павле Коледове. Первое удаление в матче.

ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА. Шайбу забросил Линус Умарк, команда «Салават Юлаев».



3 мин — «Салават Юлаев» проводит атаку с ходу. Пас Владимира Ткачева на Линукса Марка и последний пробивает Василия Кошечкина.

2 мин — Момент у ворот Юли Метсолы. Бросает нападающий магнитогорцев Деннис Расмуссен, голкипер уфимцев в игре.

1 мин — Стартовое вбрасывание первого периода за игроками «Салавата Юлаева». Матч начался.

НАЧАЛО ПЕРВОГО ПЕРИОДА.

НАЧАЛО МАТЧА.

Команды вышли на лед. Сейчас прозвучат гимны России и Башкортостана.

Составы команд:

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«Салават Юлаев»:

11. Панин Григорий — 93. Сергеев Артём.

67. Умарк Линус — 23. Кемппайнен Йоонас — 70. Хартикайнен Тему.

«Металлург»:

9. Антипин Виктор — 55. Верещагин Иван.

10. Мозякин Сергей — 21. Эллисон Мэтт — 14. Кулёмин Николай.

Добрый вечер всем любителям хоккея! Сегодня, 1 марта, сайт «Первый областной» проведет текстовую трансляцию матча первого раунда плей-офф КХЛ между уфимским «Салаватом Юлаевым» и магнитогорским «Металлургом».

За плечами команд два сыгранных матча. Команды одержали по одной победе. В первой игре победу со счетом 2:1 одержали магнитогорские хоккеисты. А вот в следующем матче «Металлург» пропустил 4 шайбы от уфимской команды, при этом забив лишь один гол.

Как сложится сегодняшний матч? Узнаем в 19:00 по челябинскому времени.

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