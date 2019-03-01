/ Матч «Салавата Юлаева» против магнитогорского «Металлурга» - в прямом эфире «Первого областного»

Текстовая трансляция третьего матча 1/4 финала конференции.

5:1

КОНЕЦ МАТЧА.

Броски: 40—70; Броски в створ: 23—39; Голы: 5—1; Вбрасывания: 26—32; Блокированные броски: 14—9; Силовые приемы: 16—19; Время в атаке: 10:31—14:28; Штраф: 6—8.Броски: 10—23; Броски в створ: 5—11; Голы: 0—1; Вбрасывания: 6—11; Блокированные броски: 5—5; Силовые приемы: 7—6; Время в атаке: 03:02—04:06; Штраф: 2—2.Последняя минута периода. Магнитогорцы с шайбой. Далее идет наброс на ворота Метсолы и голкипер «Салавата» прижимает шайбу ловушкой.Выход к воротам Загидулина от Дмитрия Кугрышева, но не смог форвард уфимцев бросить.Бросает от синей линии Дмитрий Зайцев и это гол!Момент у ворот Загидулина, шайба уходит выше ворот.Бросает Мэтт Эллисон, но не попадает в ворота.Вновь в атаке хоккеисты «Салавата». Бросок Артема Сергеева от синей линии, шайба летит очень высоко.В атаке хозяева площадки, но Линус Умарк не смог сохранить шайбу в зоне гостей.«Салават» в атаке. Александр Бурмистров прокатывался за воротами для броска, защита «Металлурга» остановила форварда хозяев. Затем был момент у Рыбина, после которого Владимир Ткачев и Максим Матушкин сошлись в борьбе у ворот Загидулина.Мощный бросок от синей линии делает игрок «Магнитки», Юха Метсола отбивает.Вячеслав Солодухин входил в зону атаки, но 3 игрока «Магнитки» окружили его. Тем временем, пошла 5-я минута без остановок.Быстра атака Уфы. Максим Майоров пытался забить гол сходу, защита магнитогорцев не позволила это сделать.С шайбой хоккеисты «Металлурга», но при входе зону они теряют шайбу.Уфимцы с шайбой, но хоккеисты «Салавата» не спешат начинать атаку.С шайбой магнитогорцы. Они входят в зону уфимцев, но после попытки атаки шайба покидает ее пределы. Затем, во второй волне атаки, Павел Дорофеев наносил бросок, шайба, после контакта с коньком Хохрякова, приходит к Метсоле.Борьба в зоне «Салавата». Наброс, после которого уфимцы выбрасывают шайбу в среднюю.После входа в зону бросает по воротам Николай Кулемин, Метсола забирает шайбу в ловушку.По-прежнему атакуют хоккеисты «Металлурга». Бросок Булиржа, Метсолв реагирует, после чего шайба отправлена на проброс. После вбрасывания игроки «Магнитки» вновь навязывают борьбу, вынуждая уфимцев снова совершить проброс.Игра в зоне «Салавата». Валери Васильев бросает от синей линии, Метсола вновь в игре.Магнитогорцы с шайбой. Вход в зону, после чего игровой снаряд переходит к уфимским хоккеистам.Стартовое вбрасывание периода за хоккеистами «Магнитки». У магнитогорцев продолжается большинство. Максим Матушкин бросает от синей линии, Метсола в игре.Броски:30—47; Броски в створ: 18—28; Голы: 5—0; Вбрасывания: 20—21; Блокированные броски: 9—4; Силовые приемы: 9—13; Время в атаке: 07:29—10:22; Штраф: 4—6.Броски: 19—21; Броски в створ: 10—10; Голы: 0—0; Вбрасывания: 12—10; Блокированные броски: 6-3; Силовые приемы: 1—8; Время в атаке: 06:06—04:25; Штраф: 2—4.Разыгрывают большинство магнитогорцы. Момент у ворот Метсолы имел Мэтт Эллисон! Кулемин выводил канадца на пустой угол, но Хохряков время подбил клюшку форварду гостей.Бросок Романа Любимова от синей линии. Затем был момент у Ника Шора, который не смог завершить момент. Далее уфимцы убегали в атаку, но нарушили правила.«Металлург» в атаке. Максим Матушкин отдавал пас на пятачок, никто не откликнулся на передачу.Момент у ворот «Салавата Юлаева» после вбрасывания. Евгений Тимкин добивал бросок одноклубника, шайба улетела выше.Уфимцы с шайбой. Они пытаются начать атаку, но магнитогорцы включают активный прессинг.Атака «Металлурга». Бросок Мэтта Эллисона, Метсола в игре.Продолжают атаковать уфимцы. Пас на Хохрякова, который в борьбе не попадает по шайбе.Игра перемещается в среднюю зону, а затем в зону «Салавата». «Металлургу» удается отвести угрозу от своих ворот.Большинство уфимцев. Позиционная атака и перепасовка, пока что без бросков.Вячеслав Солодухин получает удар в спину от Николая Кулемина. Судьи выписывают штраф 14 номеру магнитогорцев.«Металлург» входит в зону атаки. Перепасовка у бортов, после которой Петр Хохряков выбрасывает шайбу.Уфимцы с шайбой. Бросок Хартикайнена, но подставлена клюшка защитника «Металлурга».Магнитогорцы, усилиями Романа Любимова входят в зону, но его одноклубник заезжает за синюю линию раньше шайбы, и это оффсайд.Кугрышев отдавал пас на пятачок, откуда бросал его партнер, но Артем Загидулин успешно нейтрализует момент.Большинство уфимцев. Игроки «Салавата Юлаева» входят в зону, но Максим Матушкин перехватывает шайбу и выбрасывает ее из своей зоны.Опасно у ворот « Металлурга». Ткачев прокатился за ворота, Загидулин отбил. Затем Рыбин бросал по пустым воротам, его бросок заблокирован.В атаке «Салават Юлаев». Бросок Панина, Загидулин отбивает шайбу плечом.Магнитогорцы в атаке. Бросок по воротам Метсолы, Хартикайнен ложится под шайбу и блокирует.В атаке уфимцы. Опасный момент у ворот «Металлурга», Загидулин в игре.Тем временем, сообщают, что Сергей Мозякин не вышел на лед во втором периоде. Вместо него в первом звене с Мэттом Эллисоном и Николаем Кулеминым играет Павел Варфоломеев.Ткачев бросает с кистей — выше ворот.Уфимцы проводят позиционную атаку. Бросок Григория Панина, его собственным телом блокирует Михал Булирж.Начало второго периода. Вбрасывание выиграли хоккеисты «Салавата Юлаева».Броски: 11—26; Броски в створ: 8—18; Голы: 5—0; Вбрасывания: 8—11; Блокированные броски: 3—1; Силовые приемы: 8—5; Время в атаке: 01:23—05:57; Штраф: 2-2.— Вбрасывание в зоне «Металлурга». Пас от Хартикайнена на Йонаса Кемпайнена, который с пятачка забивает пятый гол в ворота «Металлурга».Отбрасываются уфимцы. Шайба вновь у игрока «Металлурга», далее вход в зону, где следует потеря и контратака от хозяев поля, в ходе которой шайба покидает пределы поля.Настойчиво магнитогорцы идут к воротам «Салавата Юлаева», но пока что нет у «Металлурга» моментов.Мощно заряжает Сергей Мозякин от синей линии, мимо ворот.С шайбой хоккеисты «Салавата Юлаева», но перехват от магнитогорцев, а затем опасный бросок Ииро Пакаринена. Метсола в игре.Борьба у борта, после которой на льду оказался капитан «Металлурга» Сергей Мозякин.Опасно у ворот Метсолы, но некому было замкнуть пас на дальнем пятачке ворот уфимской команды.Снова «Металлург» с шайбой. Очередная позиционная атака. Выкатывался игрок «сталеваров» из-за ворот, Метсола закрывает угол щитком.Выход 2 в 1 у уфимцев. Ткачев и Рыбин выкатываются к воротам Загидулина. Бросок — счет 4:0 в пользу «Салавата».Ответный момент у уфимцев, Артем Загидулин в игре.Мощно заряжал со средней дистанции Сергей Мозякин, но попал в ноги Кадейкину.После пропущенных шайб «Металлург» перехватил инициативу. Валерий Васильев бросает от синей линии, вновь надежен страж ворот уфимской команды.Бросок Савелия Ольшанского по воротам Метсолы, финский вратарь отбивает блином.«Магнитка» с шайбой. Момент у Ника Шора, американский легионер отдает лишний пас и это очередной перехват от хозяев площадки.«Металлург» в атаке. Позиционное нападение, после которого перехватывает шайбу Линус Умарк. Шведский форвард шел на ворота Артема Загидулина, но был остановлен.Уфимцы вбрасывают шайбу в зону, но ее перехватывают магнитогорцы.«Магнитка» в атаке. Шайба ходит по зоне «Салавата», Бросает от синей Виктор Антипин, шайба сошла с крюка.Большинство «Металлурга». Магнитогорцы расставились в атаке. Проход к воротам Метсолы, но финский голкипер уфимцев надежен.Опасный бросок Александра Кадейкина по воротам магнитогорцев и третье шайба влетает в ворота «Сталеваров».Вбрасывание в зоне «Магнитки». Передача на пятачок, и это второй гол в ворота магнитогорцев.После забитого гола магнитогорцы проводят атаку, но Ник Шор фолит на Павле Коледове. Первое удаление в матче.«Салават Юлаев» проводит атаку с ходу. Пас Владимира Ткачева на Линукса Марка и последний пробивает Василия Кошечкина.Момент у ворот Юли Метсолы. Бросает нападающий магнитогорцев Деннис Расмуссен, голкипер уфимцев в игре.Стартовое вбрасывание первого периода за игроками «Салавата Юлаева». Матч начался.Команды вышли на лед. Сейчас прозвучат гимны России и Башкортостана.Составы команд:

«Салават Юлаев»:

11. Панин Григорий — 93. Сергеев Артём.

67. Умарк Линус — 23. Кемппайнен Йоонас — 70. Хартикайнен Тему.

«Металлург»:

9. Антипин Виктор — 55. Верещагин Иван.

10. Мозякин Сергей — 21. Эллисон Мэтт — 14. Кулёмин Николай.

Добрый вечер всем любителям хоккея! Сегодня, 1 марта, сайт «Первый областной» проведет текстовую трансляцию матча первого раунда плей-офф КХЛ между уфимским «Салаватом Юлаевым» и магнитогорским «Металлургом».

За плечами команд два сыгранных матча. Команды одержали по одной победе. В первой игре победу со счетом 2:1 одержали магнитогорские хоккеисты. А вот в следующем матче «Металлург» пропустил 4 шайбы от уфимской команды, при этом забив лишь один гол.

Как сложится сегодняшний матч? Узнаем в 19:00 по челябинскому времени.