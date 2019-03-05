/ «Металлург» и «Салават Юлаев» сойдутся в одном из решающих матчей серии

1:1
ВТОРОЙ ПЕРЕРЫВ.
Статистика за два периода: Броски: 33−27; Броски в створ: 15−12; Голы: 1−1; Вбрасывания: 14−12; Блокированные броски: 3−10; Силовые приемы: 9−19; Время в атаке: 08:20—06:31; Штраф: 4−2.
Статистика второго периода: Броски: 15−9; Броски в створ: 5−5; Голы: 1−1; Вбрасывания: 8−5; Блокированные броски: 0−3; Силовые приемы: 4−9; Время в атаке: 04:52—02:40; Штраф: 2−2.
КОНЕЦ ВТОРОГО ПЕРИОДА.
40 мин — Атакуют гости. Теперь уже они попытались создать позиционную атаку, но магнитогорцы быстро остановили их порывы.
ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА ВТОРОГО ПЕРИОДА.
«САЛАВАТ ЮЛАЕВ» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.
39 мин — Очередная позиционная атака хозяев. Перепасовки в зоне гостей, но пока что без броска.
38 мин — Большинство «Металлурга». Позиционная атака. Наброс Шора на Булиржа, подправленные, после которого шайба летит выше ворот.
УДАЛЕНИЕ. За подножку на 2 минуты наказан Артем Сергеев, команда «Салават Юлаев».
37 мин — В позиционном нападении хоккеисты «Металлурга». Наброс на ворота, но Роман Любимов находился во вратарской площади, поэтому игра остановлена.
36 мин — Продолжают владеть инициативой магнитогорцы, но затем следует перехват и гости отбрасываются.
35 мин — «Размочили» счет обе команды. Сейчас Николай Кулемин создает момент для Архипа Неколенко, но последний не смог уронить шайбу.
ГОЛ! Шабйу забросил Мэтт Эллисон, команда «Металлург».
34 мин — С шайбой Михал Булирж. Поперечный пас в левый круг вбрасывания, Метсола в игре. Атака продолжается, и итогом ее становится бросок Эллисона из-за ворот, который попадает в ворота!
33 мин — В атаке магнитогорцы, но нет броска.
«МЕТАЛЛУРГ» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.
ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА. Шайбу забросил Дмитрий Кугрышев, команда «Салават Юлаев».
32 мин — Комбинация гостей. Перепасовка в одно касание, после которой Кугрышев открывает счет в матче.
УДАЛЕНИЕ. За задержку соперника клюшкой на 2 минуты наказан Алексей Береглазов, команда «Металлург».
32 мин — Ларсен опасно выходит к воротам магнитогорцев. На нем нарушает правила Алексей Береглазов, и это второе большинство гостей.
31 мин — Пакаринен вводит шайбу в зону атаки хозяев. Магнитогорцы начали позиционную атаку. Бросок Якова Рылова — Метсола видит бросок и легко ловит шайбу.
30 мин — Роман Любимов отдает пас на Дорофеева, который мог забить из удобной позиции, но попал в спину одноклубнику Архипу Неколенко.
29 мин — Опасно у ворот Загидулина! Бросок с разворота — Артем надежен.
27 мин — Денис Платонов вкатывается в зону, пас на Тимкина, но нет броска.
26 мин — Опасный момент у ворот «Салавата». Метсола выкатился из ворот и Максим Матушкин мог забивать, но решил отдать неточный пас на одноклубника.
25 мин — Уфимцы в зоне магнитогорцев. Перевод на пятачок, где мог подправить пас Кадейкин — надежна защита «Металлурга».
24 мин — Входят в зону атаки гости, но Алексей Береглазов без труда забирает ее.
23 мин — Ник Шор пытается обыграть Григория Панина, но последний блокирует попытку.
22 мин — Иван Верещагин вбрасывает щайбу в зону гостей. Там ее перехватывают уфимцы, входят в зону атаки, но теряют ее в борьбе у борта.
21 мин — Стартовое вбрасывание периода за хоккеистами «Металлурга».
НАЧАЛО ВТОРОГО ПЕРИОДА.
Статистика первого периода: Броски: 18−18; Броски в створ: 10−7; Голы: 0−0; Вбрасывания: 6−7; Блокированные броски: 3−7; Силовые приемы: 5−10; Время в атаке: 03:28—03:51; Штраф: 2−0.
КОНЕЦ ПЕРВОГО ПЕРИОДА
20 мин — Игра в зоне гостей. Затем уфимцы попытались начать атаку, но были остановлены на синей линии.
ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА ПЕРВОГО ПЕРИОДА.
19 мин — «Салават Юлаев» в атаке. Филипп Ларсен бросал после паса Умарка, надежен Загидулин.
18 мин — В атаке хоккеисты «Металлурга». Дронов подхватывает шайбу, пасует на открытого Евгения Тимкина, который попадает прямо в Метсолу.
17 мин — И вновь «Юлаевцы» с шайбой, но при входе в зону они попадают в оффсайд.
16 мин — Атакуют уфимцы. Магнитогорцы отбрасываются.
15 мин — И вновь момент у Жаркова! После передачи Кадейкина он подправлял шайбу в ворота, вновь на месте голкипер магнитогорцев.
14 мин — Бросок Мозякина со средней дистанции! Метсола отбивает шайбу в угол. Затем игрок уфимцев Сергеев переводил шайбу на дальнюю штангу, на месте Загидулин.
13 мин — Вбрасывание в зоне атаки выиграно магнитогорцами. Позиционная атака хозяев, но пока без опасных бросков.
13 мин — Ответная атака магнитогорцев. Павел Дорофеев, после паса Дронов бросал по воротам «Салавата» — Метсола накрывает шайбу.
12 мин — Бросок Жаркова — шайба летит штангу! Момент у гостей!
«МЕТАЛЛУРГ» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.
11 мин — Вновь начинают атаку уфимцы. Вход в зону, но у борта за воротами игрок «Магнитки» перехватывает шайбу и выбрасывает ее.
10 мин — Начинает атаку Линус Умарк, но после столкновения с защитой шайба покидает зону «Металлурга».
УДАЛЕНИЕ. За подножку на 2 минуты наказан Григорий Дронов, команда «Металлург».
Фолит Григорий Дронов на игроке «Салавата». Первое удаление в матче.
9 мин — Уфимские хоккеисты выходили в атаку, но после входа в зону у них отбирают шайбу.
8 мин — Момент у ворот магнитогорцев! После отбора шайбы у Бирюкова, Дмитрий Кугрышев отдавал на Захара Арзамасцева — мимо.
7 мин — Бросок по воротам Метсолы от Ииро Пакаринена — его блокируют защитники гостей.
Пауза в игре, посколько одному из линейных арбитров, после броска Евгения Бирюкова, попала в колено.
6 мин — Гости с шайбой. Вброс в зону, где идет борьба у ворот. Затем набросок на ворота магнитогорцев, шайба летит мимо.
5 мин — Попытка быстрой атаки магнитогорцев — потеря шайбы.
4 мин — «Салават» с шайбой. Владимир Жарков бросает, но попадает в Загидулина.
3 мин — Опасно у ворот Метсолы! Позиционную атаку магнитогорцев завершает бросок от синей линии — голкипер гостей останавливает игру.
3 мин — Уфимцы с шайбой. Бросок Владимира Ткачева — Артем Загидулин отбивает.
2 мин — «Металлург» с шайбой. Бросок Мэтта Эллисона, который добивает Сергей Мозякин, оставшийся без прикрытия защиты, но Юха Метсола в игре.
1 мин — Магнитогорцы перехватывают шайбу и пытаются начать атаку. Заброс в зону — потеря.
1 мин — Стартовое вбрасывание матча за хоккеистами «Салавата Юлаева». Игра началась.
НАЧАЛО ПЕРВОГО ПЕРИОДА.
НАЧАЛО МАТЧА.
Команды выходят на лед. Сейчас прозвучит гимн России.
Составы остальных звеньев:
«Салават Юлаев»:
Арзамасцев — Сергеев, Ткачёв — Бурмистров — Рыбин;
Семёнов — Гареев, Жарков — Кадейкин — Кугрышев;
Елизаров — Скориков, Солодухин — Хохряков — Майоров;
«Металлург»:
Верещагин — Антипин; Мозякин — Эллисон — Булирж;
Зайцев — Матушкин; Любимов — Шор — Дорофеев;
Дронов — Рылов, Платонов — Неколенко — Тимкин;
Стартовые составы команд:
«Салават Юлаев»:
Метсола;
Панин — Ларсен;
Умарк — Кемпайнен — Хартикайнен;
«Металлург»:
Загидулин;
Береглазов — Бирюков;
Пакаринен — Расмуссен — Кулёмин;
Добрый день всем любителям хоккея! Сегодня, 5 марта, магнитогорский «Металлург» проведет пятый матч серии против «Салавата Юлаева». Счет в противостоянии — 2:2.
Команды выиграли по одному домашнему и гостевому матчу. Отметим, что противостояния хоккеистов Магнитогорска и Уфы — одно из самых принципиальных в российском хоккее. Сегодняшний матч может стать определяющим в текущей серии.
Время начала игры — в 19:00 по челябинскому времени.