/ «Металлург» и «Салават Юлаев» сойдутся в одном из решающих матчей серии

Текстовая трансляция встречи из Магнитогорска.

1:1

ВТОРОЙ ПЕРЕРЫВ.

Статистика за два периода: Броски: 33−27; Броски в створ: 15−12; Голы: 1−1; Вбрасывания: 14−12; Блокированные броски: 3−10; Силовые приемы: 9−19; Время в атаке: 08:20—06:31; Штраф: 4−2.

Статистика второго периода: Броски: 15−9; Броски в створ: 5−5; Голы: 1−1; Вбрасывания: 8−5; Блокированные броски: 0−3; Силовые приемы: 4−9; Время в атаке: 04:52—02:40; Штраф: 2−2.

КОНЕЦ ВТОРОГО ПЕРИОДА.

40 мин — Атакуют гости. Теперь уже они попытались создать позиционную атаку, но магнитогорцы быстро остановили их порывы.

ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА ВТОРОГО ПЕРИОДА.

«САЛАВАТ ЮЛАЕВ» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.

39 мин — Очередная позиционная атака хозяев. Перепасовки в зоне гостей, но пока что без броска.

38 мин — Большинство «Металлурга». Позиционная атака. Наброс Шора на Булиржа, подправленные, после которого шайба летит выше ворот.

УДАЛЕНИЕ. За подножку на 2 минуты наказан Артем Сергеев, команда «Салават Юлаев».

37 мин — В позиционном нападении хоккеисты «Металлурга». Наброс на ворота, но Роман Любимов находился во вратарской площади, поэтому игра остановлена.

36 мин — Продолжают владеть инициативой магнитогорцы, но затем следует перехват и гости отбрасываются.

35 мин — «Размочили» счет обе команды. Сейчас Николай Кулемин создает момент для Архипа Неколенко, но последний не смог уронить шайбу.

ГОЛ! Шабйу забросил Мэтт Эллисон, команда «Металлург».

34 мин — С шайбой Михал Булирж. Поперечный пас в левый круг вбрасывания, Метсола в игре. Атака продолжается, и итогом ее становится бросок Эллисона из-за ворот, который попадает в ворота!

33 мин — В атаке магнитогорцы, но нет броска.

«МЕТАЛЛУРГ» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.

ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА. Шайбу забросил Дмитрий Кугрышев, команда «Салават Юлаев».

32 мин — Комбинация гостей. Перепасовка в одно касание, после которой Кугрышев открывает счет в матче.

УДАЛЕНИЕ. За задержку соперника клюшкой на 2 минуты наказан Алексей Береглазов, команда «Металлург».

32 мин — Ларсен опасно выходит к воротам магнитогорцев. На нем нарушает правила Алексей Береглазов, и это второе большинство гостей.

31 мин — Пакаринен вводит шайбу в зону атаки хозяев. Магнитогорцы начали позиционную атаку. Бросок Якова Рылова — Метсола видит бросок и легко ловит шайбу.

30 мин — Роман Любимов отдает пас на Дорофеева, который мог забить из удобной позиции, но попал в спину одноклубнику Архипу Неколенко.

29 мин — Опасно у ворот Загидулина! Бросок с разворота — Артем надежен.

27 мин — Денис Платонов вкатывается в зону, пас на Тимкина, но нет броска.

26 мин — Опасный момент у ворот «Салавата». Метсола выкатился из ворот и Максим Матушкин мог забивать, но решил отдать неточный пас на одноклубника.

25 мин — Уфимцы в зоне магнитогорцев. Перевод на пятачок, где мог подправить пас Кадейкин — надежна защита «Металлурга».

24 мин — Входят в зону атаки гости, но Алексей Береглазов без труда забирает ее.

23 мин — Ник Шор пытается обыграть Григория Панина, но последний блокирует попытку.

22 мин — Иван Верещагин вбрасывает щайбу в зону гостей. Там ее перехватывают уфимцы, входят в зону атаки, но теряют ее в борьбе у борта.

21 мин — Стартовое вбрасывание периода за хоккеистами «Металлурга».

НАЧАЛО ВТОРОГО ПЕРИОДА.

Статистика первого периода: Броски: 18−18; Броски в створ: 10−7; Голы: 0−0; Вбрасывания: 6−7; Блокированные броски: 3−7; Силовые приемы: 5−10; Время в атаке: 03:28—03:51; Штраф: 2−0.

КОНЕЦ ПЕРВОГО ПЕРИОДА

20 мин — Игра в зоне гостей. Затем уфимцы попытались начать атаку, но были остановлены на синей линии.

ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА ПЕРВОГО ПЕРИОДА.

19 мин — «Салават Юлаев» в атаке. Филипп Ларсен бросал после паса Умарка, надежен Загидулин.

18 мин — В атаке хоккеисты «Металлурга». Дронов подхватывает шайбу, пасует на открытого Евгения Тимкина, который попадает прямо в Метсолу.

17 мин — И вновь «Юлаевцы» с шайбой, но при входе в зону они попадают в оффсайд.

16 мин — Атакуют уфимцы. Магнитогорцы отбрасываются.

15 мин — И вновь момент у Жаркова! После передачи Кадейкина он подправлял шайбу в ворота, вновь на месте голкипер магнитогорцев.

14 мин — Бросок Мозякина со средней дистанции! Метсола отбивает шайбу в угол. Затем игрок уфимцев Сергеев переводил шайбу на дальнюю штангу, на месте Загидулин.

13 мин — Вбрасывание в зоне атаки выиграно магнитогорцами. Позиционная атака хозяев, но пока без опасных бросков.

13 мин — Ответная атака магнитогорцев. Павел Дорофеев, после паса Дронов бросал по воротам «Салавата» — Метсола накрывает шайбу.

12 мин — Бросок Жаркова — шайба летит штангу! Момент у гостей!

«МЕТАЛЛУРГ» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.

11 мин — Вновь начинают атаку уфимцы. Вход в зону, но у борта за воротами игрок «Магнитки» перехватывает шайбу и выбрасывает ее.

10 мин — Начинает атаку Линус Умарк, но после столкновения с защитой шайба покидает зону «Металлурга».

УДАЛЕНИЕ. За подножку на 2 минуты наказан Григорий Дронов, команда «Металлург».

Фолит Григорий Дронов на игроке «Салавата». Первое удаление в матче.

9 мин — Уфимские хоккеисты выходили в атаку, но после входа в зону у них отбирают шайбу.

8 мин — Момент у ворот магнитогорцев! После отбора шайбы у Бирюкова, Дмитрий Кугрышев отдавал на Захара Арзамасцева — мимо.

7 мин — Бросок по воротам Метсолы от Ииро Пакаринена — его блокируют защитники гостей.

Пауза в игре, посколько одному из линейных арбитров, после броска Евгения Бирюкова, попала в колено.

6 мин — Гости с шайбой. Вброс в зону, где идет борьба у ворот. Затем набросок на ворота магнитогорцев, шайба летит мимо.

5 мин — Попытка быстрой атаки магнитогорцев — потеря шайбы.

4 мин — «Салават» с шайбой. Владимир Жарков бросает, но попадает в Загидулина.

3 мин — Опасно у ворот Метсолы! Позиционную атаку магнитогорцев завершает бросок от синей линии — голкипер гостей останавливает игру.

3 мин — Уфимцы с шайбой. Бросок Владимира Ткачева — Артем Загидулин отбивает.

2 мин — «Металлург» с шайбой. Бросок Мэтта Эллисона, который добивает Сергей Мозякин, оставшийся без прикрытия защиты, но Юха Метсола в игре.

1 мин — Магнитогорцы перехватывают шайбу и пытаются начать атаку. Заброс в зону — потеря.

1 мин — Стартовое вбрасывание матча за хоккеистами «Салавата Юлаева». Игра началась.

НАЧАЛО ПЕРВОГО ПЕРИОДА.

НАЧАЛО МАТЧА.

Команды выходят на лед. Сейчас прозвучит гимн России.

Составы остальных звеньев:

«Салават Юлаев»:

Арзамасцев — Сергеев, Ткачёв — Бурмистров — Рыбин;

Семёнов — Гареев, Жарков — Кадейкин — Кугрышев;

Елизаров — Скориков, Солодухин — Хохряков — Майоров;

«Металлург»:

Верещагин — Антипин; Мозякин — Эллисон — Булирж;

Зайцев — Матушкин; Любимов — Шор — Дорофеев;

Дронов — Рылов, Платонов — Неколенко — Тимкин;

Стартовые составы команд:

«Салават Юлаев»:

Метсола;

Панин — Ларсен;

Умарк — Кемпайнен — Хартикайнен;

«Металлург»:

Загидулин;

Береглазов — Бирюков;

Пакаринен — Расмуссен — Кулёмин;

Добрый день всем любителям хоккея! Сегодня, 5 марта, магнитогорский «Металлург» проведет пятый матч серии против «Салавата Юлаева». Счет в противостоянии — 2:2.

Команды выиграли по одному домашнему и гостевому матчу. Отметим, что противостояния хоккеистов Магнитогорска и Уфы — одно из самых принципиальных в российском хоккее. Сегодняшний матч может стать определяющим в текущей серии.

Время начала игры — в 19:00 по челябинскому времени.