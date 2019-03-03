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/ Магнитогорский «Металлург» обыграл «Салават Юлаев» и сравнял счет в серии

Магнитогорский «Металлург» обыграл «Салават Юлаев» и сравнял счет в серии

«Сталевары» вновь забросили победную шайбу в овертайме.
сегодня в 19:48
  |  Хоккей

Магнитогорский «Металлург» в драматичном четвертом матче ¼ финала Восточной конференции КХЛ обыграл уфимский «Салават Юлаев». Подопечные Йозефа Яндача забили две шайбы в ворота уфимцев и сравняли счет в противостоянии.

В первом периоде командами не было забито голов, а игра проходила в равном формате, когда оба коллектива имели моменты для взятия ворот, но им мешала надежная игра вратарей Юхи Метсолы и Артема Загидулина. А вот в сама начале второго периода Деннис Расмуссен, после борьбы на пятачке «Салавата Юлаева» добил шайбу в ворота открыв тем самым счет в матче. Отметим, что за первые два периода «Металлург» пять раз подряд играл в меньшинстве, но уфимцы не смогли воспользоваться численным неравенством.

На гол «Металлурга» хозяева площадки ответили лишь в самом конце третьего периода, когда шайба, после паса Дмитрия Кугрышева, отскочила в ворота от ноги другого форварда «Салавата» Владимира Жаркова. Тренерский штаб «Магнитки» взял запрос на игру ногой, однако судьи, после длительного просмотра, не увидели в забитой шайбе нарушения правил. На овертайм команды отправились при счете 1:1.

В дополнительное время все решила игра в неравных составах. За фол на капитане магнитогорцев Сергее Мозякине на скамейку штрафников отправился автор гола уфимцев Владимир Жарков. «Металлургу» понадобилась одна атака и 15 секунд чтобы закончить игру. После броска Виктора Антипина шайба рикошетит от клюшки Мэтта Эллисона, и залетает за спину Метсоле. Тренерский штаб уфимцев взял запрос на правильность взятия ворот, но судьи не увидели в действиях форварда магнитогорцев игры высоко поднятой клюшкой.

После матча свой комментарий по игре дал старший тренер «Металлурга» Виктор Козлов. По словам специалиста, в сегодняшний игре все решили слаженные командные действия.

Каждая игра важна, каждый старается меньше пропускать, отсюда все стараются четко играть. Фактор успеха: надежная игра в обороне, надежная игра Темы Загидулина, вся команда старалась, это общая, командная победа. — сказал после матча старший тренер «Металлурга» Виктор Козлов.

Таким образом, после этой игры счет в серии стал равным — 2:2. Команды выиграли и проиграли по одной домашней игре. Следующий матч команд пройдет уже на южноуральской земле, во вторник, 5 марта, в ледовой арене «Металлург». Начало игры: в 19:00 по челябинскому времени.

«Салават Юлаев» (Уфа) — «Металлург» (Магнитогорск) 1:2ОТ (0:0; 0:1; 1:0; 0:1;)

Голы:

24:49. Деннис Расмуссен, «Металлург», 0:1.

54:35. Владимр Жарков, «Салават Юлаев», 1:1.

67:58. Мэтт Эллисон, «Металлург», 1:2.

Статистика матча: Броски: 65−54; Броски в створ: 33−34; Голы: 1−2; Вбрасывания: 31−22; Блокированные броски: 10−15; Силовые приемы: 29−21; Время в атаке: 17:05—13:23; Штраф: 11−17.

Нарезка голов и лучших моментов игры:

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