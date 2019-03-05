/ Пятый матч «Металлурга» и «Салавата Юлаева» — в прямом эфире «Первого областного»

Телеканал ОТВ покажет противостояние принципиальных соперников.

Магнитогорский «Металлург» продолжает серию плей-офф против уфимского «Салавата Юлаева». Сегодня, 5 марта, в Магнитогорске, команды проведут пятый матч одной из самых непредсказуемых серий первого раунда.

В прошлой игре «Сталеварам» в драматичной по накалу страстей игре, благодаря уверенной игре молодого голкипера Артема Загидулина, а также голам Денниса Расмуссена и Мэтта Эллисона, удалось одержать победу.

Счет в серии «Магнитки» и «Салавата» равный — 2:2. Оба коллектива выиграли и проиграли по одному домашнему матчу. Отметим, что магнитогорцы в этой серии одерживали победы лишь в овертаймах, тогда как хоккеисты уфимской команды в победных играх забрасывали 4 и более шайб.

Телеканал ОТВ, а также сайты 1obl. tv и 1obl.ru в полном объеме покажут противостояние «Магнитки» и «Салавата». Прямую трансляцию из магнитогорской арены «Металлург» смотрите сегодня, 5 марта, в 19:00 по местному времени.