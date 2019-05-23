/ Сборная России вышла в полуфинал чемпионата мира

«Красная Машина» в драматичном матче обыграла команду США.

Сборная России обыграла команды США в драматичном четвертьфинальном матче чемпионата мира по хоккею в Словакии. Подопечные Ильи Воробьева забросили в ворота американце 4 шайбы, пропустив при этом 3.

Счет в самом начале встречи открыл Никита Гусев, ловко сыграв на добивании. Затем Михаил Сергачев вбольшинстве сделал счет 2:0. Сборная США смогла отыграть одну шайбу в начале второго периода, когда Брэди Шей «пробил» Андрея Василевского.

На старте периода под номером три Кирилл Капризов вновь установил двукратное преимущество россиян в счете, однако вскоре Ноа Хэнифин сократил отставание «Звездно-полосатых». На 48-й минуте матча Михаил Григоренко забил четвертый гол сборной России. Американцы сняли вратаря и благодаря Алексу ДэБринкэту отыграли один гол, но сравнять счет так и не смогли.

Напомним, чемпионат мира по хоккею проходит в Словакии. Полуфинальный матч сборная России проведет в субботу, 23 мая. Текстовую трансляцию события читайте на сайте «Первый областной».

Россия — США 4:3 (2:0; 0:1: 2:2)

Голы:

01:07. Никита Гусев, Россия, 1:0

15:47. Михаил Сергачев, Россия, 2:0

22:22. Брэди Шей, США, 2:1

41:31. Кирилл Капризов, Россия, 3:1

45:53. Ноа Хэнифин, США, 3:2

47:02. Михаил Григоренко, Россия, 4:2

57:10. Алекс ДэБринкет, США, 4:3