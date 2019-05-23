/ Сборная России вышла в полуфинал чемпионата мира

Сборная России обыграла команды США в драматичном четвертьфинальном матче чемпионата мира по хоккею в Словакии. Подопечные Ильи Воробьева забросили в ворота американце 4 шайбы, пропустив при этом 3.
Счет в самом начале встречи открыл Никита Гусев, ловко сыграв на добивании. Затем Михаил Сергачев вбольшинстве сделал счет 2:0. Сборная США смогла отыграть одну шайбу в начале второго периода, когда Брэди Шей «пробил» Андрея Василевского.
На старте периода под номером три Кирилл Капризов вновь установил двукратное преимущество россиян в счете, однако вскоре Ноа Хэнифин сократил отставание «Звездно-полосатых». На 48-й минуте матча Михаил Григоренко забил четвертый гол сборной России. Американцы сняли вратаря и благодаря Алексу ДэБринкэту отыграли один гол, но сравнять счет так и не смогли.
Напомним, чемпионат мира по хоккею проходит в Словакии. Полуфинальный матч сборная России проведет в субботу, 23 мая. Текстовую трансляцию события читайте на сайте «Первый областной».
Россия — США 4:3 (2:0; 0:1: 2:2)
Голы:
01:07. Никита Гусев, Россия, 1:0
15:47. Михаил Сергачев, Россия, 2:0
22:22. Брэди Шей, США, 2:1
41:31. Кирилл Капризов, Россия, 3:1
45:53. Ноа Хэнифин, США, 3:2
47:02. Михаил Григоренко, Россия, 4:2
57:10. Алекс ДэБринкет, США, 4:3