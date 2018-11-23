/ «Хорошо, что довели матч до победы». Данис Зарипов прокомментировал встречу «Магнитки» и «Ак Барса»

«Очень приятно было играть в Магнитогорске. Заметил, что зрители на трибунах тепло встретили», — добавил игрок.

Форвард «Ак Барса» и бывший игрок магнитогорского «Металлурга» подвел итог вчерашнего очного противостояния команд. По словам Даниса Зарипова, ему было приятно вновь оказаться на «Арене Металлург».

Заметил, что зрители на трибунах приятно встретили. По игре могу сказать, что первый период был полностью на нашей стороне. Немножко соперник зазевался, а во втором периоде мы уже сами стали вальяжничать, допускать детские ошибки, хватать удаления. Все это позволило хозяевам почувствовать игру и сравнять счёт. Хорошо, что довели матч до победы. — прокомментировал игру Данис Зарипов.

Кроме того, игрок рассказал, о чем ему удалось пообщаться с Сергеем Мозякиным во время игры. Напомним, нападающие являются хорошими друзьями. Хоккеисты долгое время играли в одной пятерке как раз в «Металлурге».

Да так, обменялись, мол, как дела, как дома, как семья. Удачи пожелали друг другу. Мозякин сегодня забил? Бывает, буду тянуться за ним. Так-то он всегда забивает. — отметил игрок «Ак Барса».

Отметим, «Металлург» и «Ак Барс» сошлись в очном противостоянии накануне, 22 ноября. Победу в матче одержала команда из Казани.

Напомним, Данис Зарипов на протяжении пяти сезонов защищал цвета «Сталеваров», куда он перешел как раз из «Ак Барса». Вместе с магнитогорским коллективом форвард завоевал два Кубка Гагарина.