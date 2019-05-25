/ Сборная России в шаге от финала чемпионата мира. Текстовая трансляция

«Красная Машина» играет против сборной Финляндии.

0:1

КОНЕЦ МАТЧА.

КОНЕЦ МАТЧА.

КОНЕЦ ТРЕТЬЕГО ПЕРИОДА.

60 мин — Дадонов попытался бросить от синей, но попал в защитника финской команды. Звучит финальная сирена.

60 мин — КУЧЕРОВ И ГУСЕВ БРОСАЮТ — ЛАНКИНЕН ТАЩИТ ФИНЛЯНДИЮ!

60 мин — Перепасовка за воротами, затем прострел, пока что нет броска.

59 мин — Передача Гусева на синюю. Овечкин не дотягивается, шайба покинула пределы зоны атаки.

59 мин — Проиграно вбрасывание в атаке, финский защитник отправил шайбу на проброс.

Все лидеры «Красной Машины» на льду! 6 нападающих!

СБОРНАЯ РОССИИ ВЗЯЛА ТАЙМ-АУТ.

ПУСТЫЕ ВОРОТА У СБОРНОЙ РОССИИ.

ПОСЛЕДНИЕ ДВЕ МИНУТЫ ТРЕТЬЕГО ПЕРИОДА.

58 мин — Никита Гусев забросил шайбу в зону. Два броска Кучерова — не летит шайба в ворота.

57 мин — Сборная России в атаке. Кирилл Капризов бросал — шайба остановил финский защитник.

56 мин — Хитро с нулевого угла бросает Евгений Кузнецов, шайба попадает в каркас ворот.

55 мин — Сборная России перешла на игру в 3 звена. Финские хоккеисты наоборот, усилили оборону своих ворот.

54 мин — Никита Гусев бросал, была подставлена клюшка соперника.

53 мин — Сборная России проводит атаки, но финны очень грамотно обороняются, а все броски отбивает Кевин Ланкинен.

52 мин — Опасно у ворот Финляндии! Кузнецов отдал пас Задорову, тот передал шайбу Овечкину. Александр бросил, но Ланкинен успел переместиться.

ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА. Шайбу забросил Марко Анттила, сборная Финляндии.

51 мин — Потеря на выходе из зоны. Бросок, а затем добивание от Марко Анттилы, и шайба залетает в ворота.

50 мин — Финны в позиционной атаке. Они держат шайбу в нашей зоне, следует опасная перепасовка, после которой бросает Атте Охтамаа. Андрей Василевский успел закрыть угол.

49 мин — Дмитрий Орлов летит в атаку. Пас на пятак и накатывал Григоренко, но финские защитники не дали забить.

48 мин — Ошибка в передаче от Григоренко и бросает Марко Анттила — Василевский выручает.

СБОРНАЯ ФИНЛЯНДИИ ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.

47 мин — Продолжается российское большинство. ЕВГЕНИЙ ДАДОНОВ БРОСАЕТ В УПОР! Ланкинен надежен.

46 мин — Первое большинство сборной России. Перепасовка, после которой ее выбили в среднюю финские хоккеисты.

УДАЛЕНИЕ. За удар по клюшке на 2 минуты наказан Оливер Каски, сборная Финляндии.

45 мин — Зайцев проходит вперед и бросает — блок. Далее попытка броска от Овечкина и снова блок, но следует науршение правил от игроков Финляндии.

44 мин — Андронов с Барабановым выкатывались на пятак, не дали им сделать бросок.

43 мин — Овечкин перехватывает шайбу в средней зоне, входит в атаку, сбросает, но попадает прямо в Ланкинена.

42 мин — Кузнецов вводит шайбу в атаку, пасует на Орлова, но последнему не дают сделать бросок.

41 мин — Стартовое сбрасывание третьего периода за хоккеистами сборной России.

НАЧАЛО ТРЕТЬЕГО ПЕРИОДА.

«Никто не ждал, что будет легкая игра. Нужно дорожить моментами, кторые естьи в пятером возвращаться. Они грамотно обороняются, но мы пытаемся продавить их оборону», — именно такое резюме второму периоду дал Евгений Кузнецов.

КОНЕЦ ВТОРОГО ПЕРИОДА.

40 мин — Попытка атаки сборной Финляндии успешно остановлена российскими защитниками. Сама сборная России не смогла начать последний штурм.

ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА ВТОРОГО ПЕРИОДА.

38 мин — Опасная контратака финнов. Под бросок игрока «Суоми» успевает подставить клюшку Никита Зайцев, после чего шайба летит выше.

36 мин — Нестеров отдает диагональный пас на Капризова. Тот бросает в касание, но успевает переместиться Ланкинен.

36 мин — Капризов делает очередной прямой бросок в створ — Ланкинен надежен.

35 мин — Никита Кучеров блестяще отобрал шайбу в средней, отдал Малкину, получил обратный пас, бросил, но попал прямо в Ланкинена.

33 мин — Овечкин заряжает из-под защитника из левого круга вбрасывания — Ланкинен принимает бросок и останавливает игру.

32 мин — Евгений Малкин начинает атаку сборной России. Пас на Григоренко на пятачок, но ее блокируют финские игроки.

31 мин — Кучеров зарядил в ближний от себя угол — мимо. После этого шайба выкатилась в среднюю.

30 мин — Мощный бросок Вели-Матти Савинайнена, который принимает на себя Никита Зайцев.

29 мин — Александр Барабанов на скорости входит в атаку, но смог обыграть защитника. В другой атаке Дадонов и Григоренко могли забивать, однако последнему не дали бросить.

28 мин — Финны в атаке. Бросает Марко Анттила — Василевский отбивает шайбу в борт.

27 мин — Кузнецов пасует на Капризова в атаке, шайба попадает ему в конек. Затем бросает от синей линии Хафизуллин, но попадает в Ланкинена, который отбивает шайбу перед собой.

26 мин — ВНОВЬ ПОЖАР НА НАШЕМ ПЯТАЧКЕ! Василевский не прижал шайбу, ее пришлось выбивать защитникам.

25 мин — Михаил Григоренко опасно бросает по воротам — Ланкинен в игре.

24 мин — Сборная России в атаке. Кузнецов отдавал пас на Сергачева, бросок последнего отбил перед собой Ланкинен. Финны уходят в контратаку, и после броска их игрока шайба попала в штангу.

23 мин — Бросает от синей линии Оливер Каски — шайба летит выше.

СБОРНАЯ РОССИИ ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.

22 мин — Финская команда в большинстве. Пас на подставление — шайба после рикошета вылетает за пределы поля.

УДАЛЕНИЕ. За удар клюшки соперника на 2 минуты наказан Сергей Андронов, сборная России.

21 мин — Стартовое вбрасывание второго периода за сборной Финляндии.

НАЧАЛО ВТОРОГО ПЕРИОДА.

КОНЕЦ ПЕРВОГО ПЕРИОДА.

20 мин — Игроки российской сборной с шайбой. Капризов делает великолепный диагональный пас на Кузнецова, тот бросает и попадает прямо в голкипера.

ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА ПЕРВОГО ПЕРИОДА.

19 мин — После вбрасывания обидную потерю совершает Малкин, после которой шайбу подхватывает Тони Райола, бросает, но не попадает по воротам.

18 мин — Еще серия классных атак сборной России. Гусев и Кучеров вывели на бросок Хафизуллина, но вновь выручает Кевин Ланнкинен.

17 мин — Кирилл Капризов сам создает себе опаснейший момент! Он финтом обыграл защитника, вышел на ударную позицию и лишь Кевин Ланкинен спас Финляндию от пропущенной шайбы!

16 мин — Евгений Малкин разгоняет атаку сборной России. Вход в зону Евгения Дадонова, далее следует неточный пас и шайба покидает пределы финской половины поля.

15 мин — ПОЖАР У РОССИЙСКИХ ВОРОТ! Финна атаковали всей тройкой, Василевский отбил шайбу перед собой. Затем ее добивает Каапо Какко, и, но российских голкипер чудо-движением останавливает на ленточке!

14 мин — Кирилл Капризов бросает с разворота — мимо. Затем тройка с ним, Кузнецовы и Овечкиным создает неплохие моменты, Кевин Ланкинен не сразу смог остановить игру.

13 мин — Нико Миккола заряжает от синей линии — Василевский отбивает щитком. Затем еще один бросок в упор и вновь наш голкипер отбивает щитком!

12 мин — Прострел вдоль ворот Василевского — игра остановлена после того как Йере Саллинен плечом хитует Динара Хафизуллина в голову. Однако удаления для «Суоми» нет.

11 мин — Никита Кучеров мощно зарядил из левого круга вбрасывания — Ланкинен отбивает.

10 мин — Две опаснейших обоюдоострых атаки. Сначала шайба могла оказаться в воротах России, после того, как Василевский отбил плечом, но сыграл на добивании лишь в последний момент, а затем Алеександр Овечкин обыграл защитника и бросал с упора, но попал в Ланкинена.

10 мин — Перехват сборной России в атаке. Бросок Евгения Дадонова и наброс Никиты Зайцева, но теперь уже Ланкинен спасает Финляндию.

9 мин — Два опаснейших наброса на пятачок сборной России — оба момента отбивает Василевский. Затем еще 3 броска по воротам «Красной Машины», но Андрей Василевский не дает шайбе зайти в ворота!

СБОРНАЯ РОССИИ ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.

8 мин — Продолжается опасный розыгрыш большинства. Пас на пятачок на Марко Анттилу — Василевский спасает.

7 мин — Финны разыгрывают первое большинство. Пока что россияном удается затруднить их атаки.

СБОРНАЯ ФИНЛЯНДИИ ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.

УДАЛЕНИЕ. За задержку соперника клюшкой на 2 минуты наказан Никита Кучеров, сборная России.

6 мин — Никита Гусев с передачи Никиты Кучерова наносит первый бросок в створ — голкипер финов Кевин Ланкинен в игре. Затем 86-й номер сборной России нарушает правила.

5 мин — Бросок на подставление по воротам Василевского — голкипер отбивает щитком.

ОБОЮДНОЕ УДАЛЕНИЕ. За грубость на 2 минуты наказан Александр Овечкин, сборная России. За задержку клюшки на 2 минуты наказан Оливер Каски, сборная Финляндии.

В борьбе у средней зоны Александр Овечкин и Оливер Каски нарушают правила.

4 мин — Неприятный бросок по воротам Василевского из средней зоны — голкипер россиян в игре.

2 мин — Евгений Кузнецов ошибся в передаче. Шайбу перехватил Каапо Какко, отдал пас Сакари Маннинену — Василевский надежен.

2 мин — Артем Анисимов делает первый бросок в сторону финских ворот, но шайба летит мимо.

1 мин — Первый бросок по воротам россиян делает Марко Анттила — Андрей Василевский в игре.

1 мин — Стартовое вбрасывание матча за сборной России. Матч начался.

НАЧАЛО ПЕРВОГО ПЕРИОДА.

НАЧАЛО МАТЧА.

Команды выходят на лед. Игра начнется совсем скоро.

Состав сборной России:

Голкиперы: Василевский (Георгиев);

1 звено: Сергачёв — Нестеров, Григоренко — Малкин — Дадонов;

2 звено: Орлов — Зайцев, Овечкин — Кузнецов — Капризов;

3 звено: Хафизуллин — Гавриков, Гусев — Анисимов — Кучеров;

4 звено: Задоров, Ковальчук — Андронов — Телегин, Барабанов.

Добрый вечер всем любителям хоккей! Сборная России в полуфинале! Сегодня, 25 мая, «Красная Машина» сыграет против сборной Финляндии.

Без лишних предисловий, это важный матч с неуступчивым соперником. К тому же, в составе «Суоми» есть Каапо Какко — возможный первый номер будущего драфта НХЛ. В общем легкой прогулки сборной России ждать точно не стоит.

Как сложится первый полуфинал ЧМ-2019? Узнаем сегодня.