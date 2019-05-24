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/ Чемпионат мира по хоккею 2023 пройдет в России

Чемпионат мира по хоккею 2023 пройдет в России

Такое решение было принято на заседании конгресса ИИХФ.
сегодня в 14:23
  |  Хоккей

Международная федерация хоккея утвердила Санкт-Петербург местом проведения чемпионата мира 2023 года. Официальное решение было принято на конгрессе ИИХФ в Братиславе, а объявил его президент федерации Рене Фазель.

Ранее заявку Северной столицы на проведение мирового форума представил президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк. Делегатам конгресса была представлена информация о Санкт-Петербурге и о новой мультифункциональной арене, которая появится к 2023 году.

Мы принимали чемпионаты мира по хоккею семь раз. Мы всегда предоставляли высокий уровень сервиса и безопасности для команд и болельщиков. — подчеркнул Владислав Третьяк.

ЧМ-2024 пройдет в Чехии, в городах Прага и Острава, тогда как мировой хоккейный форум 2025 года примут Швеция и Дания.

Напомним, что последний раз Россия принимала взрослый чемпионат мира в 2016 году. Тогда принимающими городами стали Москва и Санкт-Петербург. А в 2018 году в Челябинске и Магнитогорске прошел юниорский чемпионат мира.

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