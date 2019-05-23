/ Сборная России начинает плей-офф игрой против США. Текстовая трансляция

У «Красной Машины» не осталось права на ошибку.

4:3

МАТЧ ОКОНЧЕН.

Сборная России вышла в полуфинал! Это был тяжелейший матч против равного и неуступчивого соперника, но «Красная Машина» преодолела прессинг и вошла в четверку лучших.

КОНЕЦ МАТЧА.

КОНЕЦ ТРЕТЬЕГО ПЕРИОДА.

60 мин — Малкин проигрывает вбрасывание за 2 секунды до конца. Зак Веренски дважды бросает, но оба момента заблокированы, после чего звучит сирена. ПОБЕДА СБОРНОЙ РОССИИ!

60 мин — Евгений Малкин выигрывает вбрасывание. Иван Телегин подхватывает шайбу и держит ее. Американцам удается выйти в атаку, но все тот же Малкин перехватывает и отправляет на проброс.

За 22 секунды до конца вбрасывание будет в зоне американцев, поскольку они допустили проброс.

СБОРНАЯ США БЕРЕТ ТАЙМ-АУТ.

60 мин — Американцы с шайбой в атаке, но Дмитрий Орлов грамотно и аккуратно выбрасывает ее в среднюю. Она медленно летит прямо в ворота, но Зак Веренски успевает ее подобрать.

ПУСТЫЕ ВОРОТА У СБОРНОЙ США.

59 мин — Американцы входят в зону сборной России, но перехватывает Артем Анисимов и бросает по вновь пустым воротам американцев — мимо. Оффсайд, вбрасывание в зоне россиян.

ПОСЛЕДНИЕ ДВЕ МИНУТЫ ТРЕТЬЕГО ПЕРИОДА.

Сборная России осталась без тайм-аута на пока что самые важные 2 минуты на этом чемпионате мира. Кори Шнайдер, тем временем, вернулся в ворота.

СУДЬИ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ. ГОЛ ЗАСЧИТАН.

Сам момент с камеры сверху:

Илья Воробьев не согласен с голом. Сборная России берет просмотр на предмет помехи вратарю.

ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА. Шайбу забросил Алекс ДеБринкэт, сборная США.

58 мин — Позиционная атака американцев. Патрик Кэйн отдает передачу на дальнюю штангу и его одноклубник по «Чикаго» Алекс ДеБринкэт забивает гол.

ПУСТЫЕ ВОРОТА У СБОРНОЙ США.

57 мин — Американцы контролируют шайбу, но затем Овечкин перехватывает, пытается заложить вираж, но его останавливает защитник.

56 мин — Евгений Малкин предпринял попытку бросить, Кори Шнайдер справился с моментом.

55 мин — Сборная России атакует. Бросок Ковальчука, а затем добивание Сергея Андронова — Кори Шнайдер спасает сборную США!

54 мин — Американцы продолжают атаку сериями мощных бросков, но Андрей Василевский действует очень грамотно.

54 мин — Алек Мартинез бросал по воротам Василевского — шайба не дошла до ворот.

53 мин — Сборная России попыталась начать атаку, но Никита Кучеров не нашел вариантов для ее продолжения.

51 мин — МОМЕНТИЩЕ У МАЛКИНА И ГРИГОРЕНКО. Последний не смог попасть по воротам. Затем мог забивать Овечкин, но так же был неточен. Американцы ответили прямым броском Брэди Шея, который уверенно парировал Василевский.

50 мин — Бросок Джека Айкела после потери игрока сборной России — Василевский тащит.

49 мин — Куинн Хьюз катил в атаку, но Гусев уверенно сыграл в обороне.

48 мин — ПОЖАР У ВОРОТ СБОРНОЙ РОССИИ! Кузнецов допустил потерю, а американцы создали несколько моментов, которые не увенчались успехом.

ГОЛ! Шайбу забросил Михаил Григоренко, сборная России.

48 мин — Евгений Малкин подхватил оставленную Дадлоновым шайбу в зоне атаки. Пас на Михаила Григоренко и гол!

47 мин — Малкин с неудобной руки — Кори Шнайдер отбивает. Это уже 37−1 отбитый американским голкипером сейв.

ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА. Шайбу забросил Ноа Хэнифин, сборная США.

46 мин — Американцы перехватывают шайбу в зоне сборной России. Джек Хьюз отдает пас на Ноа Хэнифина, который забивает гол с убойной дистанции.

46 мин — Зак Веренски попытался бросить от синей линии — Александр Овечкин заблокировал.

45 мин — Американцы перехватили шайбу и попытались начать атаку, но были остановлены Михаилом Григоренко.

44 мин — Михаил Сергачев заряжает от синей линии — Кори Шнайдер надежен.

43 мин — Дмитрий Орлов начинает атаку сборной. Бросает Кузнецов — мимо ворот.

ГОЛ! Шайбу забросил Кирилл Капризов, сборная России.

42 мин — Сергачев перехватывает шайбу в средней. Пас на Гусева, тот ложным замахом убирает защитника, пасует на Капризова, а Кирилл не промахивается!

41 мин — Дмитрий Орлов бросает по воротам — Кори Шнайдер отбивает плечом.

41 мин — Стартовое вбрасывание периода за хоккеистами сборной России.

НАЧАЛО ТРЕТЬЕГО ПЕРИОДА.

Резюмируя второй период: американцы приняли условия игры от сборной России, показав, что могут играть в таком же темпе. Сама двадцатиминутка проходила отрезками, и те и другие атаковали поочередно, но от голов спасала лишь уверенная игра вратарей. Особое внимание в третьем периоде стоит уделить связке Кэйн — Годро, которая может доставить неприятностей.

Немного о грустном: вот так Андрей Василевский лишился очередного «сухаря» на этом ЧМ. Но сборная России ведет после второго периода, и сейчас это гораздо важнее.

КОНЕЦ ВТОРОГО ПЕРИОДА.

40 мин — Опасный бросок со свободного льда от Джони Годро, Василевский выручает!

ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА ВТОРОГО ПЕРИОДА.

39 мин — Ковальчук мог забивать, но попал прямо в Шнайдера.

Обе команды атакуют отрезками. И обе команды спасают от голов голкиперы.

38 мин — Сборная США в позиционной атаке. Куинн Хьюз бросает — Василевский в игре.

37 мин — Евгений Малкин бросает по воротам Шнайдера, который опять спасает американцев от третьей пропущенной.

37 мин — Фрэнк Ватрано бросает по воротам сборной России, Михаил Сергачев блокирует.

Ниже — пятиминутка имени голкипера американцев, который пару раз спас свою команду от верного гола.

36 мин — Кучеров отдал пас Анисимову, который бросает прямо в упор, но вновь отбивает все Кори Шнайдер.

35 мин — Сергей Андронов в одиночку выбрался на пятачок и бросил, Кори Шнайдер закрывает угол ворот.

34 мин — АЛЕКСАНДР ОВЕЧКИН! Один стоял 8-й номер на пятачке, бросал без прикрытия, но попал точно в Кори Шнайдера.

34 мин — Кучеров делает потрясающий пас на Гусева, который вместе с Анисимовым выходит 2 в 1, бросает сам, но спасает Шнайдер!

33 мин — Позиционка США продолжается. Джони Годро выкатывается на близкое расстояние, бросает, но Андрей Василевский тащит!

32 мин — Американцы очень активны в зоне сборной России. Патрик Кэйн переиграл нескольких человек, отдал пас на Зака Веренски. Он бросил, но попал в защитника.

31 мин — Опасный бросок Криса Крайдера — шайба летит выше ворот.

СБОРНАЯ РОССИИ ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.

30 мин — Американцы с трудом проходят среднюю зону, без опасных моментов.

29 мин — Атака сборной США продолжается. Бросок Патрика Кэйна летит мимо, а затем Нестеров выбрасывает шайбу в среднюю.

29 мин — Американцы в позиционной атаке. Пока что идет активная перепасовка без бросков.

УДАЛЕНИЕ. За атаку игрока не владеющего шайбой на 2 минуты наказан Евгений Кузнецов, сборная России.

28 мин — Дмитрий Орлов накрутил всю пятерку американцев и бросил, но Шнайдер на месте. После этого фол в средней совершает Евгений Кузнецов.

27 мин — Никита Гусев нарывается на мощный силовой прием от игрока американской команды.

26 мин — Никита Нестеров переиграл нескольких игроков американской команды и попытался бросить, но сбили шайбу с его крюка.

25 мин — Мог бросить низом Кэйн, его попытка остановлена Гавриковым в падении. Ответ Евгения Кузнецова в отрыве — Шнайдер на месте.

24 мин — Никита Кучеров бросает в ближнюю девятку — мимо.

ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА. шайбу забросил Брэди Шей, сборная США.

23 мин — Неприятный момент у ворот Василевского. Кэйн бросал — наш голкипер отбил. Затем Брэди Шей зарядил низом, шайба отрикошетила от клюшки своего игрока и попала за спину голкиперу сборной России.

22 мин — Капризов отдал острый пас на Кузнецова прямо на пятак, последнему не дали сделать бросок

22 мин — Артем Анисимов затаскивает шайбу в атаку, но следует потеря. Далее игроки США идут в контрвыпад. Джек Айкел бросает — Василевский надежен.

21 мин — Стартовое вбрасывание выиграли российские хоккеисты.

НАЧАЛО ВТОРОГО ПЕРИОДА.

А так Никита Гусев чуть не сделал дубль. Кори Шнайдер и перекладина были против.

Мы знаем, вы любите смотреть голы сборной России. Вот так Никита Гусев открыл счет в матче уже на первых минутах.

20 мин — Очередной бросок Никиты Гусева, Кори Шнайдер отбивает.

20 мин — Джек Хьюз пытался с краю отдать пас Крису Крайдеру в цент, но последнего остановил Нестеров.

ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА ПЕРВОГО ПЕРИОДА.

19 мин — Атака США 2 в 1. Все тот же Кэйн отдавал пас Клейтону Келлеру, но Влад Гавриков в падении остановил шайбу. Ее подхватил и тут же совершил второй бросок Алекс ДеБринкэт, однако Василевский действует надежно.

18 мин — Еще один момент у американцев, но как же уверенно играет Андрей Василевский.

17 мин — И ВНОВЬ АААААА. СУПЕРМОМЕНТЫ У ОБОИХ ВОРОТ! Сначала Александр Овечкин выкатился один на один со Шнайдером, пытался переиграть его и защитников, но передержал шайбу, а затем Патрик Кэйн пронес игровой снаряд через всю площадку, но был остановлен Василевским!

ГОЛ! Шайбу забросил Михаил Сергачев, сборная России.

Арбитры приняли решение. Гол засчитан! 2:0!

Но судьи, после разговоров с капитаном американцев Райаном Сутером, отправились смотреть правильность взятия ворот.

16 мин — Атака сборной России продолжилась. Михаил Сергачев получил пас от Евгения Дадонова, зарядил от синей линии и второй раз за период был «прошит» Кори Шнайдер!

16 мин — Сборная России расположилась в атаке. Бросает Кучеров — шайба летит мимо. Затем Дадонов бьет, но попадает прямо в Шнайдера.

15 мин — Проиграно вбрасывание в большинстве, приходится начинать атаку из своей зоны.

УДАЛЕНИЕ. За задержку соперника клюшкой на 2 минуты наказан Джони Годро, сборная США.

14 мин — Бросок по воротам Шнайдера от Владислава Гаврикова — мимо створа. Тем временем поднята вверх рука арбитра.

13 мин — Момент у сборной России! Ковальчук бросал слева в упор — не попал по воротам. Пока что у Ильи не клеится с голами на этом ЧМ.

12 мин — Джеймс ван Римсдайк бросает — шайбу останавливает Михаил Сергачев.

11 мин — АААА! Хлесткий бросок Никиты Гусева и шайба попадает в перекладину, а затем прямо на ленточку ворот! Ворота американцев сдвинуты, а судья решительно показывает, что нет гола.

10 мин — А сборная США продолжила прессинг. Годро отдавал пас Куину Хьюзу — его грамотно обокрал Дмитрий Орлов.

9 мин — Американцы с шайбой. Крис Крайдер бросает — шайба летит сильно мимо ворот.

8 мин — Капризов отдавал па на Овечкина — Александр не смог толком подставить клюшку под бросок.

6 мин — Никита Нестеров разгонял атаку, но неожиданно упал в средней зоне. Однако сборная России шайбу не потеряла, что привело к броску Ковальчука, который вытащил Кори Шнайдер.

5 мин — Еще один момент у России! Малкин бросал, Дадонов добивал — шайба не пошла в створ ворот.

4 мин — Ошибается американский защитник в атаке. Это позволяет Кучерову выйти в атаку, но нет опасного момента.

3 мин — Лихое начало сборной России. Илья Ковальчук бросает, Евгений Малкин добивает — Шнайдер в игре. В ответ уходил в атаку Джони Годро, но Андрей Василевский так же надежен.

ГОЛ! Шайбу забросил Никита Гусев, сборная России.

2 мин — Первый бросок по воротам делает Михаил Сергачев. Кори Шнайдер не удерживает шайбу, ее подхватывает Никита Гусев, и забивает гол!

1 мин — Стартовое вбрасывание матча за игроками сборной России.

НАЧАЛО ПЕРВОГО ПЕРИОДА.

НАЧАЛО МАТЧА.

Команды выходят на лед. Игра начнется через несколько минут.

Составы команд:

США:

Вратари: Шнайдер (Демко);

1звено: Сутер — Веренски, Дебринкэт — Уайт — Кейн;

2 звено: Мартинез — Шей, Айкел — Годро — Ван Римсдайк;

3 звено: Куинн Хьюз — Хэнифин, Джейк Хьюз — Крайдер — Ватрано;

4 звено: Фокс, Канин — Келлер — Гленденинг.

Россия:

Вратари: Василевский (Георгиев);

1 звено: Сергачёв — Нестеров, Григоренко — Малкин — Дадонов;

2 звено: Орлов — Зайцев, Овечкин — Кузнецов — Капризов;

3 звено: Хафизуллин — Гавриков, Гусев — Анисимов — Кучеров;

4 звено: Задоров, Ковальчук — Андронов — Телегин, Барабанов.

Привет всем любителям хоккея! Сегодня, 23 мая, сборная России проведет четвертьфинальный матч против США. Нас ждет интересный и увлекательный хоккей.

Отметим, что команды сойдутся в очной битве в 17-й раз. В 8-ми играх победили россияне, 7 побед у американцев и лишь одна игра завершилась вничью.

Как сложится сегодняшняя встреча? Узнаем в 19:00 по челябинскому времени.