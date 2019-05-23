/ Сборная России начинает плей-офф игрой против США. Текстовая трансляция

4:3
МАТЧ ОКОНЧЕН.
Сборная России вышла в полуфинал! Это был тяжелейший матч против равного и неуступчивого соперника, но «Красная Машина» преодолела прессинг и вошла в четверку лучших.
КОНЕЦ МАТЧА.
КОНЕЦ ТРЕТЬЕГО ПЕРИОДА.
60 мин — Малкин проигрывает вбрасывание за 2 секунды до конца. Зак Веренски дважды бросает, но оба момента заблокированы, после чего звучит сирена. ПОБЕДА СБОРНОЙ РОССИИ!
60 мин — Евгений Малкин выигрывает вбрасывание. Иван Телегин подхватывает шайбу и держит ее. Американцам удается выйти в атаку, но все тот же Малкин перехватывает и отправляет на проброс.
За 22 секунды до конца вбрасывание будет в зоне американцев, поскольку они допустили проброс.
СБОРНАЯ США БЕРЕТ ТАЙМ-АУТ.
60 мин — Американцы с шайбой в атаке, но Дмитрий Орлов грамотно и аккуратно выбрасывает ее в среднюю. Она медленно летит прямо в ворота, но Зак Веренски успевает ее подобрать.
ПУСТЫЕ ВОРОТА У СБОРНОЙ США.
59 мин — Американцы входят в зону сборной России, но перехватывает Артем Анисимов и бросает по вновь пустым воротам американцев — мимо. Оффсайд, вбрасывание в зоне россиян.
ПОСЛЕДНИЕ ДВЕ МИНУТЫ ТРЕТЬЕГО ПЕРИОДА.
Сборная России осталась без тайм-аута на пока что самые важные 2 минуты на этом чемпионате мира. Кори Шнайдер, тем временем, вернулся в ворота.
СУДЬИ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ. ГОЛ ЗАСЧИТАН.
Сам момент с камеры сверху:
Илья Воробьев не согласен с голом. Сборная России берет просмотр на предмет помехи вратарю.
ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА. Шайбу забросил Алекс ДеБринкэт, сборная США.
58 мин — Позиционная атака американцев. Патрик Кэйн отдает передачу на дальнюю штангу и его одноклубник по «Чикаго» Алекс ДеБринкэт забивает гол.
ПУСТЫЕ ВОРОТА У СБОРНОЙ США.
57 мин — Американцы контролируют шайбу, но затем Овечкин перехватывает, пытается заложить вираж, но его останавливает защитник.
56 мин — Евгений Малкин предпринял попытку бросить, Кори Шнайдер справился с моментом.
55 мин — Сборная России атакует. Бросок Ковальчука, а затем добивание Сергея Андронова — Кори Шнайдер спасает сборную США!
54 мин — Американцы продолжают атаку сериями мощных бросков, но Андрей Василевский действует очень грамотно.
54 мин — Алек Мартинез бросал по воротам Василевского — шайба не дошла до ворот.
53 мин — Сборная России попыталась начать атаку, но Никита Кучеров не нашел вариантов для ее продолжения.
51 мин — МОМЕНТИЩЕ У МАЛКИНА И ГРИГОРЕНКО. Последний не смог попасть по воротам. Затем мог забивать Овечкин, но так же был неточен. Американцы ответили прямым броском Брэди Шея, который уверенно парировал Василевский.
50 мин — Бросок Джека Айкела после потери игрока сборной России — Василевский тащит.
49 мин — Куинн Хьюз катил в атаку, но Гусев уверенно сыграл в обороне.
48 мин — ПОЖАР У ВОРОТ СБОРНОЙ РОССИИ! Кузнецов допустил потерю, а американцы создали несколько моментов, которые не увенчались успехом.
ГОЛ! Шайбу забросил Михаил Григоренко, сборная России.
48 мин — Евгений Малкин подхватил оставленную Дадлоновым шайбу в зоне атаки. Пас на Михаила Григоренко и гол!
47 мин — Малкин с неудобной руки — Кори Шнайдер отбивает. Это уже 37−1 отбитый американским голкипером сейв.
ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА. Шайбу забросил Ноа Хэнифин, сборная США.
46 мин — Американцы перехватывают шайбу в зоне сборной России. Джек Хьюз отдает пас на Ноа Хэнифина, который забивает гол с убойной дистанции.
46 мин — Зак Веренски попытался бросить от синей линии — Александр Овечкин заблокировал.
45 мин — Американцы перехватили шайбу и попытались начать атаку, но были остановлены Михаилом Григоренко.
44 мин — Михаил Сергачев заряжает от синей линии — Кори Шнайдер надежен.
43 мин — Дмитрий Орлов начинает атаку сборной. Бросает Кузнецов — мимо ворот.
ГОЛ! Шайбу забросил Кирилл Капризов, сборная России.
42 мин — Сергачев перехватывает шайбу в средней. Пас на Гусева, тот ложным замахом убирает защитника, пасует на Капризова, а Кирилл не промахивается!
41 мин — Дмитрий Орлов бросает по воротам — Кори Шнайдер отбивает плечом.
41 мин — Стартовое вбрасывание периода за хоккеистами сборной России.
НАЧАЛО ТРЕТЬЕГО ПЕРИОДА.
Резюмируя второй период: американцы приняли условия игры от сборной России, показав, что могут играть в таком же темпе. Сама двадцатиминутка проходила отрезками, и те и другие атаковали поочередно, но от голов спасала лишь уверенная игра вратарей. Особое внимание в третьем периоде стоит уделить связке Кэйн — Годро, которая может доставить неприятностей.
Немного о грустном: вот так Андрей Василевский лишился очередного «сухаря» на этом ЧМ. Но сборная России ведет после второго периода, и сейчас это гораздо важнее.
КОНЕЦ ВТОРОГО ПЕРИОДА.
40 мин — Опасный бросок со свободного льда от Джони Годро, Василевский выручает!
ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА ВТОРОГО ПЕРИОДА.
39 мин — Ковальчук мог забивать, но попал прямо в Шнайдера.
Обе команды атакуют отрезками. И обе команды спасают от голов голкиперы.
38 мин — Сборная США в позиционной атаке. Куинн Хьюз бросает — Василевский в игре.
37 мин — Евгений Малкин бросает по воротам Шнайдера, который опять спасает американцев от третьей пропущенной.
37 мин — Фрэнк Ватрано бросает по воротам сборной России, Михаил Сергачев блокирует.
Ниже — пятиминутка имени голкипера американцев, который пару раз спас свою команду от верного гола.
36 мин — Кучеров отдал пас Анисимову, который бросает прямо в упор, но вновь отбивает все Кори Шнайдер.
35 мин — Сергей Андронов в одиночку выбрался на пятачок и бросил, Кори Шнайдер закрывает угол ворот.
34 мин — АЛЕКСАНДР ОВЕЧКИН! Один стоял 8-й номер на пятачке, бросал без прикрытия, но попал точно в Кори Шнайдера.
34 мин — Кучеров делает потрясающий пас на Гусева, который вместе с Анисимовым выходит 2 в 1, бросает сам, но спасает Шнайдер!
33 мин — Позиционка США продолжается. Джони Годро выкатывается на близкое расстояние, бросает, но Андрей Василевский тащит!
32 мин — Американцы очень активны в зоне сборной России. Патрик Кэйн переиграл нескольких человек, отдал пас на Зака Веренски. Он бросил, но попал в защитника.
31 мин — Опасный бросок Криса Крайдера — шайба летит выше ворот.
СБОРНАЯ РОССИИ ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.
30 мин — Американцы с трудом проходят среднюю зону, без опасных моментов.
29 мин — Атака сборной США продолжается. Бросок Патрика Кэйна летит мимо, а затем Нестеров выбрасывает шайбу в среднюю.
29 мин — Американцы в позиционной атаке. Пока что идет активная перепасовка без бросков.
УДАЛЕНИЕ. За атаку игрока не владеющего шайбой на 2 минуты наказан Евгений Кузнецов, сборная России.
28 мин — Дмитрий Орлов накрутил всю пятерку американцев и бросил, но Шнайдер на месте. После этого фол в средней совершает Евгений Кузнецов.
27 мин — Никита Гусев нарывается на мощный силовой прием от игрока американской команды.
26 мин — Никита Нестеров переиграл нескольких игроков американской команды и попытался бросить, но сбили шайбу с его крюка.
25 мин — Мог бросить низом Кэйн, его попытка остановлена Гавриковым в падении. Ответ Евгения Кузнецова в отрыве — Шнайдер на месте.
24 мин — Никита Кучеров бросает в ближнюю девятку — мимо.
ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА. шайбу забросил Брэди Шей, сборная США.
23 мин — Неприятный момент у ворот Василевского. Кэйн бросал — наш голкипер отбил. Затем Брэди Шей зарядил низом, шайба отрикошетила от клюшки своего игрока и попала за спину голкиперу сборной России.
22 мин — Капризов отдал острый пас на Кузнецова прямо на пятак, последнему не дали сделать бросок
22 мин — Артем Анисимов затаскивает шайбу в атаку, но следует потеря. Далее игроки США идут в контрвыпад. Джек Айкел бросает — Василевский надежен.
21 мин — Стартовое вбрасывание выиграли российские хоккеисты.
НАЧАЛО ВТОРОГО ПЕРИОДА.
А так Никита Гусев чуть не сделал дубль. Кори Шнайдер и перекладина были против.
Мы знаем, вы любите смотреть голы сборной России. Вот так Никита Гусев открыл счет в матче уже на первых минутах.
КОНЕЦ ПЕРВОГО ПЕРИОДА.
20 мин — Очередной бросок Никиты Гусева, Кори Шнайдер отбивает.
20 мин — Джек Хьюз пытался с краю отдать пас Крису Крайдеру в цент, но последнего остановил Нестеров.
ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА ПЕРВОГО ПЕРИОДА.
19 мин — Атака США 2 в 1. Все тот же Кэйн отдавал пас Клейтону Келлеру, но Влад Гавриков в падении остановил шайбу. Ее подхватил и тут же совершил второй бросок Алекс ДеБринкэт, однако Василевский действует надежно.
18 мин — Еще один момент у американцев, но как же уверенно играет Андрей Василевский.
17 мин — И ВНОВЬ АААААА. СУПЕРМОМЕНТЫ У ОБОИХ ВОРОТ! Сначала Александр Овечкин выкатился один на один со Шнайдером, пытался переиграть его и защитников, но передержал шайбу, а затем Патрик Кэйн пронес игровой снаряд через всю площадку, но был остановлен Василевским!
ГОЛ! Шайбу забросил Михаил Сергачев, сборная России.
Арбитры приняли решение. Гол засчитан! 2:0!
Но судьи, после разговоров с капитаном американцев Райаном Сутером, отправились смотреть правильность взятия ворот.
16 мин — Атака сборной России продолжилась. Михаил Сергачев получил пас от Евгения Дадонова, зарядил от синей линии и второй раз за период был «прошит» Кори Шнайдер!
16 мин — Сборная России расположилась в атаке. Бросает Кучеров — шайба летит мимо. Затем Дадонов бьет, но попадает прямо в Шнайдера.
15 мин — Проиграно вбрасывание в большинстве, приходится начинать атаку из своей зоны.
УДАЛЕНИЕ. За задержку соперника клюшкой на 2 минуты наказан Джони Годро, сборная США.
14 мин — Бросок по воротам Шнайдера от Владислава Гаврикова — мимо створа. Тем временем поднята вверх рука арбитра.
13 мин — Момент у сборной России! Ковальчук бросал слева в упор — не попал по воротам. Пока что у Ильи не клеится с голами на этом ЧМ.
12 мин — Джеймс ван Римсдайк бросает — шайбу останавливает Михаил Сергачев.
11 мин — АААА! Хлесткий бросок Никиты Гусева и шайба попадает в перекладину, а затем прямо на ленточку ворот! Ворота американцев сдвинуты, а судья решительно показывает, что нет гола.
10 мин — А сборная США продолжила прессинг. Годро отдавал пас Куину Хьюзу — его грамотно обокрал Дмитрий Орлов.
9 мин — Американцы с шайбой. Крис Крайдер бросает — шайба летит сильно мимо ворот.
8 мин — Капризов отдавал па на Овечкина — Александр не смог толком подставить клюшку под бросок.
6 мин — Никита Нестеров разгонял атаку, но неожиданно упал в средней зоне. Однако сборная России шайбу не потеряла, что привело к броску Ковальчука, который вытащил Кори Шнайдер.
5 мин — Еще один момент у России! Малкин бросал, Дадонов добивал — шайба не пошла в створ ворот.
4 мин — Ошибается американский защитник в атаке. Это позволяет Кучерову выйти в атаку, но нет опасного момента.
3 мин — Лихое начало сборной России. Илья Ковальчук бросает, Евгений Малкин добивает — Шнайдер в игре. В ответ уходил в атаку Джони Годро, но Андрей Василевский так же надежен.
ГОЛ! Шайбу забросил Никита Гусев, сборная России.
2 мин — Первый бросок по воротам делает Михаил Сергачев. Кори Шнайдер не удерживает шайбу, ее подхватывает Никита Гусев, и забивает гол!
1 мин — Стартовое вбрасывание матча за игроками сборной России.
НАЧАЛО ПЕРВОГО ПЕРИОДА.
НАЧАЛО МАТЧА.
Команды выходят на лед. Игра начнется через несколько минут.
Составы команд:
США:
Вратари: Шнайдер (Демко);
1звено: Сутер — Веренски, Дебринкэт — Уайт — Кейн;
2 звено: Мартинез — Шей, Айкел — Годро — Ван Римсдайк;
3 звено: Куинн Хьюз — Хэнифин, Джейк Хьюз — Крайдер — Ватрано;
4 звено: Фокс, Канин — Келлер — Гленденинг.
Россия:
Вратари: Василевский (Георгиев);
1 звено: Сергачёв — Нестеров, Григоренко — Малкин — Дадонов;
2 звено: Орлов — Зайцев, Овечкин — Кузнецов — Капризов;
3 звено: Хафизуллин — Гавриков, Гусев — Анисимов — Кучеров;
4 звено: Задоров, Ковальчук — Андронов — Телегин, Барабанов.
Привет всем любителям хоккея! Сегодня, 23 мая, сборная России проведет четвертьфинальный матч против США. Нас ждет интересный и увлекательный хоккей.
Отметим, что команды сойдутся в очной битве в 17-й раз. В 8-ми играх победили россияне, 7 побед у американцев и лишь одна игра завершилась вничью.
Как сложится сегодняшняя встреча? Узнаем в 19:00 по челябинскому времени.