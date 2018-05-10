/ Южноуральцы поддерживают сборную России перед матчем против Чехии

Павел Францоуз выбран запасным голкипером.

После трех разгромных побед на Чемпионате мира по хоккею в Дании российскую сборную ждет серьезный соперник. Сегодня, 10 мая, команда встретится с чехами.

Южноуральские болельщики готовятся активно поддерживать хоккеистов, как на арене, так и перед экранами телевизоров.

На Чемпионате мира много болельщиков из всех регионов нашей страны. Из нашей области приезжают представители Челябинска, Магнитогорска, Снежинска и Кыштыма. Сегодня для российской сборной все только начинается. — поделился впечатлениями кыштымец Дмитрий Трошин.

Тренерский штаб сборной Чехии принял решение не выставлять в качестве стартового голкипера знакомого для многих россиян Павла Францоуза. Предстоящую встречу вратарь начнет на скамейке запасных.

Матч Чехия-Россия пройдет сегодня, 10 мая. Начало в 23:15 по местному времени.

Напомним, российская сборная установила рекорд результативности. Хоккеисты забросили 20 шайб, не пропустив ни одной в свои ворота. Сегодня россияне имеют возможность обновить рекорд, удержав «сухую» игру в течение 22 минут.