/ Россияне не смогли одолеть сборную Чехии на ЧМ в Дании

Исход матча решился в овертайме.

Четвертый матч группового этапа Чемпионата мира принес России первое поражение. По ходу встречи команды обменивались прицельными бросками в створ. В составе российской команды заброшенными шайбами отметились Никита Нестеров, Михаил Григоренко и Александр Барабанов. Основное время завершилось со счетом 3:3, в овертайме удача оказалась на стороне чехов.

Предупреждали ребят, но поначалу они показали слишком много уважения к сопернику. Второй и третий периоды, на мой взгляд, были неплохими. Перевод Капризова в третью тройку? У их звена не очень хорошо получался первый период — нужно было дать импульс, поэтому перевели. Мы начали лучше играть командой. Рецепт нашего успеха на этом чемпионате — команда, вся вместе, а не отдельные звенья и игроки. — заявил на послематчевой пресс-конференции исполняющий обязанности главного тренера Илья Воробьев.

Чехия — Россия 4:3 ОТ (2:1, 1:2, 0:0, 1:0)

Голы:

0:1 Нестеров (Барабанов, Каблуков, 01.11),

1:1 Крейчи (Яшкин, 14.41),

2:1 Яшкин (Пастрняк, Крейчи, 18.39),

2:2 Григоренко (Бучневич, Анисимов, 21:00),

3:2 Пастрняк (Крейчи, 24.17),

3:3 Барабанов (Зайцев, Шалунов, 25.49),

4:3 Пастрняк (Крейчи, Гронек, 63.23)

Следующий матч россияне проведут в Копенгагене против сборной Швейцарии. Игра состоится 12 мая.