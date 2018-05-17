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Сборная России завершила участие в ЧМ по хоккею

Канада обеспечила себе место в полуфинале.
сегодня в 19:50
  |  Хоккей

Первый шайбу в свои ворота сборная России получила уже на пятой минуте первого периода. Макдэвид вошёл в зону, оставил шайбу на Парейко – гол. Канадцы крепко держали оборону, играли более слаженно, россияне заметно уступали сопернику.

Во втором периоде Игорь Шестеркин получает второй гол, его автор Райан Ньюджент- Хопкинс. У сборной России начались удаления, однако это не помешало нам «распечатать» ворота Канады. Анисимов отдал пас Михееву, тот в свою очередь сломал ход игры, забив первый гол. Счет 1:2 в пользу соперника.

В этом же периоде Россия делает много бросков, один из которых сравнивает счет. Александр Барабанов забивает из центра. Счет 2:2. С этого момента начались «качели». Третий период был очень напряженным. 

Кайл Туррис снова выводит свою команду вперед – 2:3. Затем Сергей Андронов сравнивает счет мощным броском с правого края. Счет 3:3. Но «клиновые листья» не намерены сдаваться, и они вновь выходят вперед – 3:4.

Соперник очень активен. Но россиянам это не помешало сравнять счет. Итог третьего периода 4:4. Анисимов забивает с неудобной руки прямо в девятку.

Исход напряженного матча решился в овертайме. Канадцы одержали победу и вышли в полуфинал. Россия едет домой.

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