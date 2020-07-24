«Главное не пустить эту заразу в нашу систему»: директор «Трактора» рассказал о начале тренировок

Команда готовится к сезону в изолированном режиме.

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Челябинский «Трактор» начал подготовку к новому сезону. Большую часть сборов подопечные Анвара Гатиятулина проведут в Челябинске. Такое решение было продиктовано сложившимися эпидемиологическими условиями. О том, как сейчас готовится команда и какие меры принимаются для непопадания коронавируса в «Трактор» в эфире программы «Весь спорт» рассказал директор команды Иван Савин.



По словам функционера, сейчас внутри «Трактора» создаётся экосистема, максимально изолированная от внешней среды. Это необходимо, чтобы все игроки были здоровы к началу сезона. Иван Савин отметил, что организация тренировок в условиях пандемии стала непростым, но необходимым процессом, однако во главе угла всегда будет стоять здоровье хоккеистов. Более того, медицинский штаб «Трактора» находится в постоянном контакте с докторами других клубов КХЛ.

«В большей степени на связи наша медицинская служба, они контактируют напрямую с другими командами и с КХЛ, выстраивают единую политику, как можно провести тренировочный процесс с наименьшим риском, изучают практику, обмениваются опытом, поэтому я считаю, что у нас один из лучших врачей КХЛ, мы ему полностью доверяем, он как никто другой ведёт работу по снижению рисков проникновения этой заразы в нашу систему»,— рассказал Иван Савин в эфире программы «Весь спорт».

При этом, как отметил функционер, сразу после выхода с каникул игроки «Трактора» попали под высокие нагрузки. Это решение тренерский штаб мотивировал скорым началом сезона, к которому игрокам нужно подойти в максимальной готовности.

«Ребята восприняли нагрузку адекватно, с пониманием, потому что чемпионат планируется начать чуть больше чем через месяц и самое время набрать обороты, кондиции, наигрывать связки и выводить к пиковому состоянию команду к началу чемпионата»,— сказал Иван Савин.

На эти и многие другие вопросы директор «Трактора» ответил в эфире программы «Весь спорт». Посмотреть полное интервью Ивана Савина зрители телеканала ОТВ смогут в воскресенье, 26 июля, в 9:45. по местному времени.