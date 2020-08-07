Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» подверг критике игру Евгения Кузнецова

Воспитанник «Трактора» не выходил на лёд во второй половине третьего периода.

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Тодд Рирден главный тренер «Вашингтон Кэпиталс» раскритиковал игру воспитанника «Трактора» Евгения Кузнецова. Наставник «столичных» заявил, что челябинец, как и другие хоккеисты команды, должны выйти на другой уровень игры.



Специалист поделился свои мнением после встречи «Кэпиталз» с «Филадельфией Флайерз», которая закончилась поражением «Вашингтона» со счётом 1:3. В общей сложности за всю игру «Кузя» провёл на площадке 13 минут, нанёс 1 бросок в створ и силовой приём, заработал 2 минуты штрафа и закончил игру с «-2» по показателю полезности.

Отметим, что Евгений Кузнецов не появлялся на льду на протяжении второй половины третьего периода. После игры Тодд Рирден заявил, что при распределении игрового времени тренерский штаб «Вашингтона» ориентируется на то, какую игру показывают хоккеисты в конкретный момент.

«Нам нужен другой уровень игры, и мы знаем, что он у нас есть. В этом нет никакого секрета. Нам нужно выйти на более высокий уровень игры, если хотим добиться успеха. Нам нужно больше усилий от каждого игрока, сегодня я их не увидел»,— сказал Тодд Рирден.

Отметим, что сейчас «Вашингтон» принимает участие в круговом турнире НХЛ, который идёт параллельно с квалификационным раундом. «Столичные» проводят свои матчи в Торонто — городе-хабе команд Восточной конференции. С начала кругового раунда «Кэпиталс» не одержали ни одной победы, кроме «Филадельфии» проиграв «Тампе-Бэй». Следующим соперником «Вашингтона» станет «Бостон Брюинз».