Голевая передача Евгения Кузнецова не помогла «Вашингтону» победить «Нью-Йорк Айлендерс»

«Столичные» проиграли первый матч серии плей-офф.

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Воспитанник челябинского «Трактора» Евгений Кузнецов отличился голевой передачей в первом матче серии плей-офф между «Вашингтон Кэпиталс» и «Нью-Йорк Айлендерс». Результативный пас «Кузи» открыл счёт голам в серии.



Российский нападающий «Столичных» принял участие в первом голе своей команды. Во втором периоде, в большинстве Евгений Кузнецов выполнял пас на Ти Джея Оши, шайба отскочила от конька игрока «Островитян» к лицевому борту. После этого всё тот же Оши броском в касание отправил её в пустой угол ворот голкипера Нью-Йоркцев Семёна Варламова.

Затем «Вашингтон» забросил ещё один гол, но за оставшееся время матча игроки команды из столицы США пропустили 4 шайбы подряд. Встреча закончилась со счётом 4:2 в пользу «Айлендерс». Другие российские легионеры «Вашингтон Кэпиталс», Александр Овечкин, Илья Ковальчук и Дмитрий Орлов не отметились результативными действиями.

Отметим, что главным тренером «Островитян» является Барри Тротц. Именно с ним у руля «Кэпиталс» выиграли Кубок Стэнли в 2018 году.