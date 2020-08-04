Артемий Панарин и Евгений Кузнецов отличились в матчах возобновлённого сезона НХЛ

Несмотря на голы южноуральцев, «Рейнджерс» и «Вашингтон» проиграли свои матчи.

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В Северной Америке набирает обороты возобновлённый сезон НХЛ. Принимают в нём участие и хоккеисты, являющиеся воспитанниками южноуральского хоккея. В ночь на вторник, 4 августа, состоялось 5 матчей, в 4 из них принимали участие игроки из Челябинской области. Двоим удалось отличиться.Первой в обширной программе игрового вечера стала встреча «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Каролина Харрекейнз». Данная игра стала второй в серии плей-ин, где команды в играх до трёх побед разыгрывают между собой путёвку в плей-офф. Коркинец Артемий Панарин стал автором гола «Рейнджерс». В середине первого периода «Хлебушек», с передачи Райана Строума замкнул большинство 5 на 3.Однако гол Артемия Панарина так и остался единственным в ворота «Каролины». «Рейнджерс» проиграли второй матч подряд. Теперь у команды из «Большого яблока» нет права на ошибку, в случае поражения в следующей игре «Рейнджеры» выбывают из розыгрыша Кубка Стэнли. Отметим, что главной звездой данного матча стал другой россиянин — молодой нападающий «Харрекейнз» Андрей Свечников. Он оформил хет-трик, став первым игроком в истории франшизы, сделавшим это в плей-офф.В другой игре встретились «Вашингтон Кэпиталс» и «Тампа Бэй Лайтнинг». Данная встреча проходила в рамках кругового турнира, в котором лучшие команды Востока и Запада НХЛ выясняют номер посева в будущем плей-офф. Здесь себя проявил другой челябинец, Евгений Кузнецов. На последней минуте второго периода он на пятачке подловил отскок от ворот Андрея Василевского и добил шайбу в ворота.Гол Евгения Кузнецова также не принёс «Вашингтону» победы. Встреча «Кэпиталс» и «Лайтнинг» перешла в серию буллитов, где воспитанник челябинского хоккея промахнулся. Отметим, что со стороны «Тампы» солировал Никита Кучеров. На его счету — гол в первом периоде и шайба в серии буллитов.Помимо данных матчей, южноуральцы принимали участие в игре «Даллас Старз» — «Вегас Голден Найтс» и «Питтсбург Пингвинз» — «Монреаль Канэдианс». За «Звёзд» играл Валерий Ничшкин, а за «Пингвинов» — Евгений Малкин. Оба форварда не отличись голами и передачами.