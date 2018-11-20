/ Результативный пас Панарина не помог «Коламбусу» обыграть «Торонто»

Впрочем, есть и положительный момент — форвард набрал 23-е очко в сезоне.

Уроженец Коркино Артемий Панарин отличился результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Торонто Мэйпл Лифс». Данный пас стал для «Хлебушка» 17-м в текущем сезоне НХЛ.

Артемий Панарин выступил ассистентом при голе Пьера-Люка Дюбуа. Впрочем, несмотря на результативное действие, не смог забить сам. Таким образом, безголевая серия Панарина достигла уже 10 матчей.



Встреча закончилась со счетом 4:2 в пользу «Торонто». Отметим, что Артемий Панарин провел на льду 22 минуты и 43 секунды, и нанес один бросок в створ.