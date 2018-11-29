/ Артемий Панарин может вернуться в бывшую команду

Об этом сообщил спортивный портал The Athletic.

Спортивный ресурс The Athletic предложил новый вариант для продолжения карьеры российского нападающего Артемия Панарина. По информации журналистов издания, «Хлебушек» ближайшей зимой готов рассмотреть предложение «Чикаго Блэкхокс».

За команду из штата Иллинойс Артемий Панарин отыграл два сезона, после чего был обменян в «Коламбус» на Брэндона Саада. В нынешнем сезоне 27-летний Панарин провел 23 матча, в которых набрал 26 очков и заработал «+4» в показателе полезности.

Отметим, слухи о переходе Артемия Панарина в другую команду ходят с конца прошлого сезона. Ранее агент уроженца Коркино Дэн Мильштейн отметил, что обсудит будущее вместе со своим клиентом во время январского перерыва в играх «Коламбуса».

На текущий момент «Синие жакеты» находятся на 5-м месте в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. В активе хоккеистов из штата Огайо 30 набранных очков.

«Чикаго» же занимает 12-е место. Команда из города ветров провела в этом сезоне 25 игр и набрала 23 очка.

Среди вариантов продолжения карьеры для российского игрока эксперты так же называют «Нью-Йорк Рейнджерс», «Лос-Анджелес Кингз», «Флориду Пантерз» и «Тампа-Бэй Лайтнингз».