ХК «Металлург» опубликовал расписание Кубка Чемпионов

На турнире в Казани магнитогорцы сыграют с «Ак Барсом», «Салаватом Юлаевым» и СКА.

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Стало известно расписание магнитогорского «Металлурга» на Кубке Чемпионов, который пройдёт в Казани, В столице Татарстана подопечные Ильи Воробьёва сыграют 3 игры группового этапа. Магнитогорцы начнут выступление в среду, 19 августа, матчем против «Салавата Юлаева».



«Предсезонный турнир TANECO Кубок чемпионов пройдёт в Казани с 19 по 23 августа. В матчах примут участие команды КХЛ, обладатели Кубка Гагарина разных лет: „Металлург“, „Ак Барс“, „Салават Юлаев“ и СКА»,— рассказали «Первому областному» в пресс-службе «Металлурга».

На турнире «Магнитка» сыграет 3 матча группового этапа, а затем, в зависимости от результатов, либо выйдет в финал, либо будет бороться за 3-е место. Полное расписание игр «Металлурга» опубликовано ниже.

19 августа, среда 15:00 «Металлург» — «Салават Юлаев»;

20 августа, четверг 21:00 «Ак Барс» — «Металлург»;

22 августа, суббота 14:00 СКА — «Металлург»;

23 августа, воскресенье 14:00 Матч за 3-е место; 19:00 Финал;

Напомним, на прошлой неделе в Магнитогорске завершился Мемориал памяти Ивана Ромазана. На домашнем первенстве «Металлург» занял второе место, лишь по дополнительным показателям, уступив «Сибири» из Новосибирска.