Стало известно расписание магнитогорского «Металлурга» на Кубке Чемпионов, который пройдёт в Казани, В столице Татарстана подопечные Ильи Воробьёва сыграют 3 игры группового этапа. Магнитогорцы начнут выступление в среду, 19 августа, матчем против «Салавата Юлаева».
«Предсезонный турнир TANECO Кубок чемпионов пройдёт в Казани с 19 по 23 августа. В матчах примут участие команды КХЛ, обладатели Кубка Гагарина разных лет: „Металлург“, „Ак Барс“, „Салават Юлаев“ и СКА»,— рассказали «Первому областному» в пресс-службе «Металлурга».
На турнире «Магнитка» сыграет 3 матча группового этапа, а затем, в зависимости от результатов, либо выйдет в финал, либо будет бороться за 3-е место. Полное расписание игр «Металлурга» опубликовано ниже.
19 августа, среда 15:00 «Металлург» — «Салават Юлаев»;
20 августа, четверг 21:00 «Ак Барс» — «Металлург»;
22 августа, суббота 14:00 СКА — «Металлург»;
23 августа, воскресенье 14:00 Матч за 3-е место; 19:00 Финал;
Напомним, на прошлой неделе в Магнитогорске завершился Мемориал памяти Ивана Ромазана. На домашнем первенстве «Металлург» занял второе место, лишь по дополнительным показателям, уступив «Сибири» из Новосибирска.