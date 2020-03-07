«Барыс» завоевал волевую победу над «Металлургом» в четвёртой игре плей-офф

Казахстанцы находятся в шаге от выхода во второй раунд.

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Сегодня, 7 марта, в Магнитогорске состоялся четвёртый матч первого раунда плей-офф между «Металлургом» и «Барысом» из Казахстана. Его можно описать, как «встреча обоюдных удалений», ведь оба клуба трижды за эту игру обоюдно теряли игроков в одном игровом моменте. Также отметим, что хозяева льда были очень напористы, они много нападали на ворота Эдварда Паскуале.

До этого матча счёт в серии 1/8 Кубка Гагарина между этими командами был 2:1 в пользу команды из Нур-Султана. И подопечным Ильи Воробьёва очень нужно было сравнивать показатель, чтобы продлить выступление в плей-офф.

Эта игра также, как и прошлая, была не очень результативна на заброшенные шайбы. Но в этот раз счёт был открыт в первом периоде, в самом конце. На 20-й минуте Атте Охтамаа направил шайбу на ворота Василия Кошечкина, но она шла неровно. Только вот на пятаке находился Антон Сагадеев, который поправил летящую шайбу непосредственно в сетку.

А вторая шайба от «Барыса» попала в створ ворот «Металлурга» в третьем периоде. За четыре с половиной минуты до конца основного времени нападающий казахстанцев Дастин Бойд точным броском направил шайбу между щитков голкипера «сталеваров». И как бы ни пытались хозяева отыграться, сделать у них это не удалось. Игра завершилась в «сухим» счётом — 0:2 в пользу «Барыса»

Следующая игра между этими командами, пятая по счёту, состоится в Нур-Султане. Это будет решающий матч для них, ведь «Барысу» осталась лишь одна победа для выхода во второй тур. Там команды сыграют 9 марта. Начало в 16:00 по южноуральскому времени.