ОТВ покажет турнир в Казани с участием магнитогорского «Металлурга»

Матч-открытие состоится 19 августа.

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Медиахолдинг ОТВ будет транслировать матчи магнитогорского «Металлурга» в Казани в рамках TANECO «Кубок чемпионов», который пройдёт с 19 по 23 августа. На турнире сыграют чемпионы КХЛ — «Ак Барс», СКА, «Металлург» и «Салават Юлаев».

Сегодня, 19 августа «сталевары» в матче-открытия проведут сразятся с уфимским «Салаватом Юлаевым». Начало трансляции в 13:00 (время московское). Комментатор: Константин Устьянцев.