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Медиахолдинг ОТВ будет транслировать матчи магнитогорского «Металлурга» в Казани в рамках TANECO «Кубок чемпионов», который пройдёт с 19 по 23 августа. На турнире сыграют чемпионы КХЛ — «Ак Барс», СКА, «Металлург» и «Салават Юлаев».
Сегодня, 19 августа «сталевары» в матче-открытия проведут сразятся с уфимским «Салаватом Юлаевым». Начало трансляции в 13:00 (время московское). Комментатор: Константин Устьянцев.
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20 августа: «Металлург» — «Ак Барс» (в 19:00 мск)
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22 августа: «Металлург» — СКА (12:00 мск)
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23 августа: Матч за третье место (12:00 мск), финал (17:00 мск)