Ник Бэйлен признан лучшим защитником недели в КХЛ

Хоккеист набрал четыре очка в двух гостевых играх «Трактора».

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Защитник Ник Бэйлен признан лучшим игроком обороны прошедшей, пятой игровой недели КХЛ. Игрока «Трактора», который набрал четыре результативных балла в двух гостевых матчах отметила комиссия по определению лучших хоккеистов чемпионата.



«Лучшим защитником Лиги признан игрок „Трактора“ Ник Бэйлен. В его активе две победы в двух гостевых матчах. В этих встречах Ник набрал 4 очка при показателе полезности „+2“. Он нанёс пять бросков по воротам, сделал два блокшота, его среднее время на льду — 17 минут и 59 секунд»,— рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе «Трактора».

Отметим, что в топ КХЛ, помимо Ника Бэйлена, попало ещё три игрока. Это голкипер «Витязя» Илья Ежов, отразивший 96,36% бросков. Его лига назвала лучшим вратарём прошедшей игровой недели. Также комиссия отметила форварда «Йокерита» Никласа Енсена. Он, вместе с командой, одержал две победы в трёх гостевых встречах и набрал пять очков. За это КХЛ назвала его лучшим нападающим. Среди новичков лига отметила игрока атаки омского «Авангарда» Егора Чинахова. В игре «ястребов» против «Йокерита» 19-летний форвард оформил первый дубль в КХЛ.