/ «Металлург» разгромно проиграл «Салавату Юлаеву» в Уфе

«Сталевары» пропустили пять шайб в первом периоде.

Магнитогорский «Металлург» во втором матче кряду уступил уфимскому «Салавату Юлаеву». Встреча, которая проходила на «Уфа-арене» закончилась со счетом 1:5.

Все свои шайбы уфимская команда забросила в первые двадцать минут игры. Сначала отличились Линус Умарк, Тему Хартикайнен и Александр Кадейкин. После этого тренерский штаб «Магнитки» принял решение заменить начинавшего игру Василия Кошечкина на Артема Загидулина. Однако Максим Рыбин и Йонас Кемпайнен дважды поразили ворота «Металлурга» в концовке первого периода. Вдобавок ко всему, повреждение получил капитан магнитогорцев Сергей Мозякин. Форвард столкнулся с бортом после силового приема от игрока уфимской команды, и не вышел на лед после первого периода.

Второй период обошелся без голов. В третьей двадцатиминутке «Металлургу» все же удалось забить гол. В самой концовке игры Дмитрий Зайцев броском со средней дистанции «прошил» голкипера уфимцев Юху Метсолу.

Таким образом, счет в серии стал 2:1 в пользу «Салавата Юлаева». Следующий матч команд также состоится в Уфе, в воскресенье, 3 марта.

«Салават Юлаев» (Уфа) — «Металлург» (Магнитогорск) 5:1 (5:0; 0:0; 0:1;)

Голы:

2:55. Линус Умарк, «Салават Юлаев», 1:0.

3:20. Тему Хартикайнен, «Салават Юлаев», 2:0.

4:00. Александр Кадейкин, «Салават Юлаев», 3:0.

12:40. Максим Рыбин, «Салават Юлаев», 4:0.

19:50. Йонас Кемпайнен, «Салават Юлаев», 5:0.

57:23. Дмитрий Зайцев, «Металлург», 5:1.

Статистика матча: Броски: 40−70; Броски в створ: 23−39; Голы: 5−1; Вбрасывания: 26−32; Блокированные броски: 14−9; Силовые приемы: 16−19; Время в атаке: 10:31—14:28; Штраф: 6−8.

Голы и лучшие моменты игры: