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«Металлург» в упорной борьбе уступил «Салавату Юлаеву» на домашнем льду

Магнитогорцы вновь довели игру до овертайма, но пропустили быстрый гол.
вчера в 21:59
  |  Хоккей

Магнитогорский «Металлург» проиграл пятый матч в серии против «Салавата Юлаева». «Сталевары» пропустили гол во втором периоде, быстро сравняли счет и перевели игру в овертайм, но позволили сопернику забить на самом старте дополнительного времени.

Начало матча получилось безголевым. На первый перерыв команды ушли с нулями на табло, поскольку «Металлургу» удалось сдержать атаки «Салавата Юлаева», но не удалось забить самим. Первая шайба этой встречи была заброшена во втором периоде. В большинстве, гостям удалось растянуть оборону «Металлурга», что позволило Дмитрию Кугрышеву бросить в пустой угол ворот Артема Загидулина и открыть счет в матче. Магнитогорцы незамедлительно ответили на гол гостей. Мэтт Эллисон направлял шайбу на пятачок голкипера гуфимцев Юхи Метсолы, однако попал в конек вратаря, а игровой снаряд отлетел в ворота.

В третьем периоде обе команды мало атаковали, больше концентрируя внимание на защите своих владений, поэтому игра переместилась в овертайм. Уфимцы выиграли стартовое вбрасывание, и тут же направились атаковать владения Артема Загидулина. В результате Александр Кадейкин ловит на ошибке игрока «Магнитки», отдает точный пас на Владимира Ткачева, который бросает с неудобной руки в противоход вратарю.

Типичная игра плей-офф. К сожалению, мы ошиблись в овертайме и поэтому проиграли. Хочу сказать спасибо нашим болельщикам за поддержку в Уфе и за встречу, когда мы вернулись в Магнитогорск. Серия не окончилась, теперь едем в Уфу и хотим встретиться здесь еще раз в последней игре серии. — сказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер «Металлурга» Йозеф Яндач.

После этого матча счет в серии стал 3:2 в пользу уфимских хоккеистов. Отметим, что это поражение не оставило «Металлургу» права на ошибку. Следующий, шестой по счету матч этой серии пройдет в четверг, 7 марта, в Уфе.

«Металлург» (Магнитогорск) — «Салават Юлаев» (Уфа) 1:2 (0:0; 1:1; 0:0; 0:1)

Голы:

31:36. Дмитрий Кугрышев, «Салават Юлаев», 0:1.

33:48. Мэтт Эллисон, «Металлург», 1:1.

61:36. Владимир Ткачев, «Салават Юлаев», 1:2.

Статистика матча: Броски: 42−40; Броски в створ: 19−18; Голы: 1−2; Вбрасывания: 21−21; Блокированные броски: 7−10; Силовые приемы: 15−25; Время в атаке: 11:02—11:08; Штраф: 4−2.

Голы и лучшие моменты матча:

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