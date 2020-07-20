Николай Прохоркин стал игроком «Металлурга»

За магнитогорскую команду форвард будет выступать под 74-м номером.

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Нападающий Николай Прохоркин стал игроком магнитогорского «Металлурга». Команда заключила с хоккеистом двухлетнее соглашение. О переходе 26-летнего форварда в «Магнитку» сегодня, 20 июля, сообщила пресс-служба клуба.



«Магнитогорский „Металлург“ и нападающий Николай Прохоркин заключили двухлетнее соглашение. Напомним, что в июне „Металлург“ совершил обмен с петербургским СКА — по его итогам армейцы получили права на Владислава Каменева, а „Металлург“ — на центрфорварда Николая Прохоркина. Сегодня — стороны договорились о полноценном контракте. В Магнитогорске форвард будет выступать 74-м номером»,— прокомментировали «Первому областному» в пресс-службе «Металлурга».

Николай Прохоркин — воспитанник челябинского «Мечела», однако в профессиональной карьере форвард ни разу не надевал форму челябинских команд. На взрослом уровне нападающий начал в системе ЦСКА. В сезоне 2010 — 2011 в составе «Красной Армии» Николай Прохоркин завоевал главный титул МХЛ — Кубок Харламова. В 2012 году игрока под 121-м задрафтовал «Лос-Анджелес Кингз». Именно в форме «королей» челябинец играл весь последнинй сезон. За 43 матча он набрал 14 очков, проводя в среднем на льду 12 минут и 5 секунд.

В КХЛ Николай Прохоркин принял участие в 385 играх, в которых набрал 216 очков и заработал показатель полезности «+105». Среди достижений игрока: Кубок Гагарина 2017 и золотая медаль Олимпиады 2018.