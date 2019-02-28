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«Трактор» проиграл второй матч в Екатеринбурге

Серия переезжает в Челябинск, при счете 2:0 в пользу «Автомобилиста».
сегодня в 21:46
  |  Хоккей

Челябинский «Трактор» проиграл второй матч подряд «Автомобилисту». Встреча, которая проходила сегодня, 28 февраля, в Екатеринбурге закончилась со счетом 2:4.

В первом периоде было брошены две шайбы. В самом начале первых двадцати минут игры Андрей Обидин открыл счет в матче. «Трактор» отыграл этот гол в самой концовке когда Григорий Желдаков после сольного прохода кистевым броском «прошил» Якуба Коваржа.

Во втором периоде забрасывали только хоккеисты «Автомобилиста». Найджел Доус принял шайба после паса из угла и отправил шайбу «в домик» Василию Демченко. «Черно-белые» могли сравнять счет в большинстве, но вместо этого допустили потерю в средней зоне, в результате которой Анатолий Голышев вышел 1 на 1 с Демченко и с помощью финтов развел вратаря и шайбу по разным углам. Второй период закончился со счетом 3:1 в пользу «Автомобилиста».

В конце третьего периода Александр Кучерявенко замкнул передачу партнера на пятачке и отправил шайбу под щитками Василия Демченко. Сил «Трактору» хватило лишь на один гол. Антон Глинкин добил шайбу после броска Алексей Петрова и установил окончательный счет в матче.

Следующая встреча «Трактора» и «Автомобилиста» пройдет в субботу, 2 марта, в Челябинске. Прямую трансляцию игры смотрите на телеканале ОТВ и на сайтах 1obl.ru и 1obl.tv.

«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Трактор» (Челябинск) 4:2 (1:1; 2:0; 1:1)

Голы:

2:41. Андрей Обидин, «Автомобилист», 1:0.

19:36. Григорий Желдаков, «Трактор», 1:1.

28:09. Найджел Доус, «Автомобилист», 2:1.

31:46. Анатолий Голышев, «Автомобилист», 3:1.

57:16. Александр Кучерявенко, «Автомобилист», 4:1.

58:25. Антон Глинкин, «Трактор», 4:2.

Статистика матча: Броски: 44−58; Броски в створ: 28−27; Голы: 4−2; Вбрасывания: 25−27; Блокированные броски: 24−7; Силовые приемы: 26−23; Время в атаке: 11:06—12:04; Штраф: 14−24.

Голы и лучшие моменты игры:

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