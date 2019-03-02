/ «Трактор» и «Автомобилист» сойдутся в третьем матче 1/4 финала конференции

Текстовая трансляция третьего матча серии.

1:2

КОНЕЦ МАТЧА. ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ

КОНЕЦ МАТЧА.

Статистика матча: Броски: 60-51 ; Броски в створ: 32-35 ; Голы: 1-2 ; Вбрасывания: 29-25 ; Блокированные броски: 7-16 ; Силовые приемы: 12-7 ; Время в атаке: 10:37-10:55 ; Штраф: 16-4.



КОНЕЦ ОВЕРТАЙМА.

Статистика овертайма: Броски: 0-3 ; Броски в створ: 0-3 ; Голы: 0-1 ; Вбрасывания: 0-1 ; Блокированные броски: 0-0 ; Силовые приемы: 1-0 ; Время в атаке: 00:07-00:15 ; Штраф: 0-0.



ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА. Шайбу забросил Максим Рассейкин, команда «Автомобилист».

1 мин — Екатеринбуржцы идут в контратаку после попытки нападения от челябинцев. Бросок Рассейкина в ближний угол — гол.

1 мин — Начало овертайма за гостями. «Автомобилист» входит в зону и Да Коста выкатывался на ворота для удара, Судницин надежен.

Перед началом овертайма напомним регламент их проведения в раундах навылет. Команды играют полный период 5 на 5 до первой заброшенной шайбы. Буллитов нет, поэтому если по истечении первых 20 минут не будет забито гола, начнется торой овертайм, и так далее.

НАЧАЛО ОВЕТАЙМА.

Статистика матча после третьего периода: Броски: 60−48; Броски в створ: 32−32; Голы: 1−1; Вбрасывания: 29−24; Блокированные броски: 7−16; Силовые приемы: 11−7; Время в атаке: 10:30—10:40; Штраф: 16−4.

Статистика третьего периода: Броски: 22−14; Броски в створ: 9−7; Голы: 0−1; Вбрасывания: 9−9; Блокированные броски: 3−5; Силовые приемы: 5−0; Время в атаке: 04:07—02:56; Штраф: 0−2.

КОНЕЦ ТРЕТЬЕГО ПЕРИОДА.

60 мин — С острого угла бросает Кравцов! Коварж реагирует. В ответ Литовченко бросает по воротам «Трактора»! Опасно, но слишком высоко.

60 мин — Бросок по воротам Судницина из средне — отбит. Далее бросает Марсель Шолохов, Коварж отбивает на пустой угол, но там некому добить шайбу.

59 мин — Игра в зоне екатеринбуржцев. «Автомобилисту» удается вывести шайбу в среднюю.

ПОСЛЕДНИЕ ДВЕ МИНУТЫ ТРЕТЬЕГО ПЕРИОДА.

58 мин — Атака гостей. Екатеринбуржцы расставились в зоне. Опасно бросает низом Денис Казионов, неточно.

57 мин — Теперь уже челябинцы пытаются атаковать, но после сильного паса шайба достается хоккеистам «Автомобилиста».

56 мин — «Автомобилист» с шайбой. Пытаются гости начать атаку, но натыкаются на плотный прессинг челябинцев.

55 мин — Бросок Максима Рассейкина, шайба летит выше ворот «Трактора».

54 мин — «Автомобилист» в атаке. Голышев цепляется за шайбу у ворот Судницина, но его попытка остановлена защитником.

52 мин — Наброс на ворота Судницина от Литовченко, Александр забирает шайбу в ловушку.

51 мин — Неточная передача от Бэйлена в своей зоне и Доус перехватывает шайбу. Попытка броска — блокировка от защитника. Затем еще одна атака гостей, во время которой Кристиан Томас принимает летящую шайбу на себя.

«АВТОМОБИЛИСТ» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.

50 мин — Кравцов отдавал поперечный пас на Глинкина, но был перехват со стороны Кучерявенко, а затем выброс шайбы.

49 мин — Большинство челябинцев. «Трактор» попытался начать атаку, но был остановлен защитой гостей.

УДАЛЕНИЕ. За подножку на 2 минуты наказан Анатолий Голышев, команда «Автомобилист».

48 мин — Энлунд мощно бросал, но шайба ушла мимо. Тем временем у екатеринбуржцев первое удаление.

48 мин — В атаке «Трактор». Бросок Марселя Шолохова, затем еще один, Коварж в игре.

47 мин — Жарко у ворот Коваржа! Петров бросает, Шаров добивает, но голкипер «Автомобилиста» накрывает шайбу. Затем возникает еще одна потасовка у ворот гостей.

46 мин — Ответ «Трактора». Бросок Бэйлена низом. Коварж прижимает. Далее потасовка, после которой шайба пересекает линию ворот, но уже после свистка.

45 мин — ВЫХОД ОБИДИНА 1 НА 1 К ВОРОТАМ СУДНЦИНА! Но тащит эпизод Александр!

44 мин — Атака «Трактора» 3 в 3. Антон Глинкин смещался в центр и отдавал пас на Григория Желдакова, передача до него не дошла. Но затем последовал бросок из средней по воротам гостей. Коварж отбивает шайбу перед собой, вынуждая гостей выбросить ее на проброс.

ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА. Шайбу забросил Андрей Обидин, команда «Автомобилист».

43 мин — Андрей Обидин входит в зону «Трактора», смещается в центр. Бросок с кистей — гол. Счет сравнян.

42 мин — Александр Рыбаков бросал в дальней верхний угол, но немного нахватало ему для точности.

41 мин — Стартовое вбрасывание третьего периода за хоккеистами «Трактора».

НАЧАЛО ТРЕТЬЕГО ПЕРИОДА.

Статистика матча после второго периода: Броски: 38−34; Броски в створ: 23−25; Голы: 1−0; Вбрасывания: 20−15; Блокированные броски: 4−11; Силовые приемы: 6−7; Время в атаке: 06:19—07:44; Штраф: 16−2.

Статистика второго периода: Броски: 22−14; Броски в створ: 12−11; Голы: 1−0; Вбрасывания: 13−8; Блокированные броски: 1−6; Силовые приемы: 3−5; Время в атаке: 03:28—03:04; Штраф: 2−0.

КОНЕЦ ВТОРОГО ПЕРИОДА.

40 мин — Вброс в зону атаки от гостей, но челябинцы тут же перехватывают шайбу, переводя игры на чужую половину поля. Далее следует потеря.

ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА ВТОРОГО ПЕРИОДА.

39 мин — Попытка атаки от «Автомобилиста», но шайба вышла из зоны.

38 мин — Мощный набросок на ворота от синей линии делает Ник Бэйлен, под воротами было несколько игроков «Автомобилиста», но Якуб Коварж справился с эпизодом.

37 мин — Челябинцы атакуют. Александр Бергстрем бросает низом в ближний из-под защитника, Коварж отбивает щитком.

«ТРАКТОР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.

36 мин — Перехват от Полыгалова в своей зоне. Смещение в центр, бросок — мимо.

35 мин — Большинство гостей, но челябинцы активно прессингуют, заставляя игроков «Автомобилиста» совершать ошибки в своей зоне.

УДАЛЕНИЕ. За выброс шайбы за пределы игровой площадки на 2 минуты наказан Артем Пеньковский, команда «Трактор».

Бросок Игоря Исаева, а затем добивание Глинкина, но последний не попал по шайбе.

33 мин — Бросок низом по воротам «Автомобилиста». Коварж в игре. На пятачке пытался добить Пеньковский, но был сбит с ног.

Начинают атаку челябинцы. Вход зону и бросок Семена Кокуева — защитник блокирует.

29 мин — Попытка броска от Кристиана Томаса, после паса от Дугина, но следует блокировка от защитника гостей.

28 мин — Атака «Трактора» по левому флангу. Бэйлен пасует на Пеньковского, но последний ошибается в приеме. Далее атакует «Автомобилист». Голышев бросает по воротам Судницина, Александр ловит шайбу.

27 мин — Мощный пас на Виталия Кравцова под синею линию гостей, но 74 номер «Трактора» не успел к шайбе — это проброс.

26 мин — Марсель Шолохов бросает из левого круга вбрасывания, и шайба попадает в сетку ворот, но с внешней стороны.

25 мин — Ответная атака гостей. Бросок Дэна Сэкстона, шайба летит мимо.

24 мин — Атакует «Трактор». Шаров проходит по центру и бросает, но после рикошета шайба летит мимо ворот.

23 мин — Борьба у бортов, после которой шайба переходи к гостям.

22 мин — Продолжают давление екатеринбуржцы, но «Трактору» удается отбиться и начать атаку. Челябинцы отвели угрозы от своих ворот, но потеряли шайбу.

Огненное начало второго периода!

21 мин — «Автомобилист» тут же несется в атаку. Два опаснейших броска по воротам Судницина, но Александр тащит все!

ГОЛ! Шайбу забросил Кристиан Томас, Команда «Трактор».

21 мин — Стартовое вбрасывание второго периода за хоккеистами «Трактора». Тут же опасный момент. Пас на Полыгалова из-за ворот от Энлунда. Бросок — Коварж отражает, далее Томас добивает и забивает гол!

НАЧАЛО ВТОРОГО ПЕРИОДА.

Статистика первого периода: Броски: 16−20; Броски в створ: 11−14; Голы: 0−0; Вбрасывания: 7−7; Блокированные броски: 3−5; Силовые приемы: 3−2; Время в атаке: 02:51—04:40; Штраф: 14−2.

КОНЕЦ ПЕРВОГО ПЕРИОДА.

20 мин — «Автомобилист» выходил в атаку, но игроки екатеринбургской команды попали в положение «вне игры».

ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА ПЕРВОГО ПЕРИОДА.

19 мин — Бэйлен бросает со всей мощи после ошибки в передаче от игрока «Автомобилиста». Ник попадает прямо в клюшку Коваржу, но не в ворота.

18 мин — Бросает по воротам Коваржа Йонас Энлунд после прохода средней зоны, вратарь «Автомобилиста» в игре.

17 мин — Атакуют гости. Позиционное нападение и бросок Кучерявенко с неудобной — мимо цели.

16 мин — Доус и Да Коста выводили Голышев на бросок, но Анатолий промахнулся по шайбе.

15 мин — Кристиан Томас выходит со скамейки, и тут же катит к воротам на бросок. Канадец бьет по воротам, но Якуб Коварж тащит.

«ТРАКТОР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.

14 мин — Екатеринбуржцы расположились в зоне. Бросок Александра Кучерявенко, Судницин надежен.

14 мин — Продолжается большинство гостей. Доус, пасует на Да Косту, тот бросает, но попадает прямо в грудь Судницина.

13 мин — Гости расставались в зоне. Позиционная атака. Анатолий Голышев бросает, шайба проходит рядом со штангой.

УДАЛЕНИЕ. За удар соперника клюшкой на 2 минуты наказан Кристиан Томас, команда «Трактор».

12 мин — Кристиан Томас входит в зону. Далее финт, которым форвард убирает игрока, бросает, но попадает в Коваржа. Более того, на добивании канадец перестарался и нарушил правила.

11 мин — «Автомобилист» пытался организовать быструю атаку, но на входе в зону екатеринбуфжцы попали в положение «Вне игры».

10 мин — Антон Глинкин бросал в створ, Коварж отражает.

9 мин — Вбрасывают шайбу в зону «Трактора» игроки «Автомобилиста». Бросок со средней дистанции, Судницин в игре. В ответной атаке Кристиан Томас бросал в ближний угол, Коварж надежен.

8 мин — Артем Пеньковский выкатывался на пятачок к Якубу Коваржу из-за угла. Попытка броска с неудобной руки в падении — вратарь гостей на месте.

КОМАНДЫ ИГРАЮТ В ПОЛНЫХ СОСТАВАХ.

7 мин — «Трактор» продолжает контролировать игру. Антон Глиникин и Александр Шаров организовывают атаку, но первый не смог бросить после паса.

6 мин — Челябинцы с шайбой. Игорь Полыгалова убирал шайбы и пытался бросить, но был заблокирован.

6 мин — Бросок в створ Судницина, Александр в игре. После возникает потасовка у ворот «Трактора».

5 мин — «Трактор» с шайбой, но после активного прессинга она достается екатеринбуржцам. Челябинцы смогли отбиться

4 мин — Быстрый хоккей показывают обе команды. Стефан Да Коста хотел начать атаку, но после плотного силового от Алексея Петрова шайба перешла к челябинцам.

2 мин — ОПАСНО У ВОРОТ СУДНИЦИНА! Шайба, после броска одного из игроков «Автомобилиста» ползла за ленточку, но Ник Бэйлен успел подстраховать вратаря и выбил ее.

1 мин — Стартовое вбрасывание матча за хоккеистами «Тактора». Челябинцы идут в атаку. Бросок — шайба летит выше ворот.

НАЧАЛО ПЕРВОГО ПЕРИОДА.

НАЧАЛО МАТЧА.

Команды выходят на лед, Сейчас прозвучит гимн, после чего начнется игра.

Стартовые пятерки команд:

Судницин.

Бэйлен (А) — Хлыстов;

Энлунд — Полыгалов — Томас;

Коварж.

Гуркин — Мамкин;

Крикунов — Кучерявенко — Казионов;

Добрый день всем любителям хоккея! Сегодня, 2 марта челябинский «Трактор» проведет третий матч серии плей-офф против «Автомобилиста». Позади у команд два сыгранных матча в Екатеринбурге, и в обоих встречах успех праздновали игроки «Автомобилиста». Однако сегодняшний матч пройдет на домашнем для «Трактора» льду, а дома, как мы знаем, даже стены помогают.

Накануне игры ряд экспертов дали свои оценки прошедшим встречам. Так, именитый хоккеист, бывший защитник «черно-белых» Иван Савин отметил, что «Трактору» для победы нужно сбросить с себя все оковы, разгрузить голову и навязать екатеринбургским игрокам борьбу. Также, по мнению Ивана Савина, сегодняшний матч — определяющий в серии, а победа на своем льду должна придать «Трактору» уверенности в собственных силах. Отметим, что еще перед второй игрой биться до конца пожелал челябинским хоккеистам легенда клуба Анатолий Картаев.

Но это все лирика, а сам хоккей начнется сегодня, 2 марта, в 17:00 по челябинскому времени.