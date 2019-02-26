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/ Василий Демченко стал лучшим игроком «Трактора» по версии болельщиков

Василий Демченко стал лучшим игроком «Трактора» по версии болельщиков

Поклонники «черно-белых» второй год подряд признали вратаря самым ценным игроком.
сегодня в 15:39
  |  Хоккей

Голкипер челябинского «Трактора» Василий Демченко стал лучшим игроком сезона по версии болельщиков. 94-й номер челябинской команды на 95 голосов опередил канадского легионера Кристиана Томаса, который занял второе место в голосовании.

Завершилось голосование, в котором каждый желающий болельщик «Трактора» мог проголосовать за лучшего игрока сезона. Во второй этап пробились четверо хоккеистов «черно-белых» — Василий Демченко, Виталий Кравцов, Ник Бэйлен и Кристиан Томас. В результате упорной борьбы победу в опросе одержал голкипер Василий Демченко, на счету которого 3082 голоса, что равняется 39,68% от всех отданных голосов. Вторым стал Кристиан Томас — 2987 (38,45%), тройку замкнул Ник Бэйлен — 861 (11,08%). — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе «Трактора».

Напомним, что с этого сезона приз зрительских симпатий носит имя Павла Лазарева — легендарного для челябинского хоккея игрока.

На данный момент инициативная группа болельщиков собирает деньги на изготовление приза. Все, кто хочет принять участие в сборе средств, могут сделать это, перечислив деньги на карту Сбербанка — 2202 2006 1829 1387 на имя Игоря Валерьевича Т. Приз будет вручен Василию Демченко в конце сезона на специальной встрече.

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