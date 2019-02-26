/ «Трактор» начинает серию плей-офф в Екатеринбурге

В первом раунде челябинской команде будет противостоять один из лидеров КХЛ.

Челябинский «Трактор» начинает серию плей-офф. Сегодня, 26 февраля, «черно-белые» проведут первый матч против лидера Востока КХЛ — «Автомобилиста» из Екатеринбурга.

Екатеринбуржцы лишь второй раз в своей истории начинают серию игр на вылет в домашних стенах. Впервые это случилось в прошлом сезоне, тогда «Автомобилист» в шести играх уступил магнитогорскому «Металлургу». Отметим, что за 9 предыдущих сезонов, команда из Екатеринбурга ни разу не проходила первый раунд. Однако в этом сезоне у свердловчан есть все шансы забраться выше.

Статистически эта серия складывается не в пользу «Трактора». Челябинцы проиграли все 4 встречи «Автомобилисту» в регулярном чемпионате. Однако эксперты называют козырем команды Алексея Тертышного умение играть по счету, системность и преобладание защиты над атакой.

Встреча «Автомобилиста» и «Трактора» состоится сегодня, 26 февраля, в Екатеринбурге. Начало матча — в 19:00 по челябинскому времени. Прямую трансляцию игры смотрите на телеканале ОТВ и на сайтах 1obl.ru и 1obl.tv.