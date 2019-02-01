/ «Металлург» впервые за три года уступил московскому «Динамо»

«Сталевары» отыграли две шайбы, но не смогли сравнять счет.

Второе поражение к ряду потерпел магнитогорский «Металлург». В гостевом матче команда Йозефа Яндача уступила московскому «Динамо», которое впервые за три года смогло одержать победу над магнитогорцами.

Первыми счет в матче открыли «бело-голубые». Отличился Дмитрий Кагарлицкий. Во втором периоде Аслан Раисов увеличил преимущество динамовцев, а в самом начале третьего периода Микс Индрашис сделал счет 3:0. Затем «Металлург» усилиями Денниса Расмуссена и Ивана Верещагина сократил отставание, но на последней минуте периода Микс Индрашис забросил шайбу в пустые ворота гостей, установив окончательный счет игры.

После матча о ходе противостояния высказались главные тренеры команд. Наставник «Динамо» Владимир Крикунов отметил, что его подопечные настраивались на соперника.

Ребята подошли ответственно, подготовились, у нас было два дня. Были посвежее противника. Аслан Раисов забил впервые, Индрашис — три, но одну не засчитали. Было напряженно в концовке, но хорошо то, что хорошо кончается. — сказал Владимир Крикунов.

А вот наставник «Металлурга» Йозеф Яндач раскритиковал своих подопечных за плохую игру в начале.

Мы играли плохо, а соперник хорошо двигался, хорошо держал шайбу. После третьего гола было тяжело, а в конце не хватило времени. Хотел бы поздравить соперника, а нам надо делать выводы. Не держали шайбу хорошо. Не могу сказать, какая причина, хочу посмотреть видео. — отметил Йозеф Яндач.

Следующий матч магнитогорцы проведут завтра, 2 февраля, в Челябинске, против «Трактора». Прямую трансляцию игры смотрите на телеканале ОТВ и на сайте 1obl.tv. Также на 1obl.ru будет доступная текстовая трансляция.

«Динамо» (Москва) — «Металлург» (Магнитогорск) 4:2

Голы:

16:32. Дмитрий Кагарлицкий, «Динамо», 1:0

37:04. Аслан Раисов, «Динамо», 2:0

40:50. Микс Индрашис, «Динамо», 3:0

50:21. Деннис Расмуссен, «Металлург», 3:1

50:10. Иван Верещагин, «Металлург», 3:2

59:44. Микс Индрашис, «Динамо», 4:2

Статистика матча: Броски: 43−50; Броски в створ: 26−25; Голы: 4−2; Вбрасывания: 21−40; Блокированные броски: 14−7; Силовые приемы: 41−22; Время в атаке: 07:09—08:25; Штраф: 6−8.

Лучшие моменты игры: