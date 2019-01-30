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/ Магнитогорский «Металлург» уступил СКА в одном из последних матчей сезона

Магнитогорский «Металлург» уступил СКА в одном из последних матчей сезона

«Сталевары» забили первыми, но затем упустили преимущество.
сегодня в 12:19
  |  Хоккей

Матч «Металлурга» и СКА стал центральной встречей прошедшего 29 января игрового дня КХЛ. Обе команды — одни из лидеров лиги, поэтому к игре, которая состоялась в Магнитогорске, было привлечено огромное внимание со стороны болельщиков и экспертов.

Тем не менее, первый период обе команды провели осторожно, что вылилось в безголевую ничью к концу двадцати игровых минут. Первую шайбу в игре зрители увидели на 34-й минуте встречи. Алексей Береглазов отдал мощный диагональный пас через всю площадку на Романа Любимова, который переиграл защитника СКА Дэвида Рунблада и с близкого расстояния переплавил шайбу в ворота. Второй период закончился с минимальным преимуществом «Металлурга».

Петербуржцы смогли отыграться уже в самом начале третьего периода. Воспитанник школы «Металлурга» Алексей Бывальцев протащил шайбу по борту через всю площадку, выкатился в центр и броском с кистей сравнял счет в игре. В середине периода Наиль Якупов перехватил шайбу в средней зоне, организовав тем самым атаку гостей, которую в итоге сам и замкнул, бросив «в домик» Василию Кошечкину и выведя СКА вперед.

На последних минутах игры «Металлург» организовал финальный штурм, поменяв вратаря на шестого полевого игрока, но в итоге пропустил гол. Сергей Плотников прямым броском из своей зоны по пустым воротам установил окончательный счет в матче.

После игры свои комментарии дали главные тренеры команды. Наставник «сталеваров» Йозеф Яндач сказал, что лишь может похвалить свою команду, которая сражалась до конца.

Была ровная игра против такого соперника. Много ошибок сегодня мы сделали, а соперник эффективно сыграл и победил. Все равно хотел бы похвалить нашу команду. Евгений Бирюков получил травму. Насколько серьезную? Пока не знаю. Завтра отдохнем, переместимся в Москву и будет тяжелый матч, но я думаю, что команда к этому готова. — сказал Йозеф Яндач.

Главный тренер СКА Илья Воробьев, для которого этот матч был первым в Магнитогорске после увольнения в 2017 году, отметил, что во время игры старался не думать об этом, чтобы не нахлынули эмоции.

Хорошая, плотная игра, «плей-оффовская». Благодарен ребятам, что здорово отработали третий период, вытащили игру. Я старался, если честно, чтобы чувства меня не захватили, просто выполнять свою работу, делать то, что мне надо делать. Хорошая, вязкая оборона. После второго периода сказали, что надо пробиваться туда с потом, с кровью. Ребята это выполнили. — отметил Илья Воробьев.

Следующий матч «Металлург» проведет завтра, 31 января, в Москве. Соперником «сталеваров» станет московское «Динамо».

«Металлург» (Магнитогорск) — СКА (Санкт-Петербург) 1:3 (0:0; 1:0; 0:3)

Голы:

34:23. Роман Любимов, «Металлург», 1:0

42:12. Алексей Бывальцев, СКА, 1:1

49:16. Наиль Якупов, СКА, 1:2

59:56. Сергей Плотников, СКА, 1:3

Статистика матча: Броски: 49−38; Броски в створ: 24−15; Голы: 1−3; Вбрасывания: 22−27; Блокированные броски: 11−15; Силовые приемы: 13−18; Время в атаке: 11:40—13:02; Штраф: 2−2.

Нарезка забитых шайб и лучших моментов:

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