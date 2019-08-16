Игроки «Трактора» вызваны в молодежную сборную России

Сбор в Новогорске продлится до 22 августа.

Два хоккеиста «Трактора» — защитник Богдан Жиляков и нападающий Егор Степанов получили вызов в молодёжную сборную России. Этой весной оба челябинских хоккеиста играли за сборную на Кубке Чёрного моря.

Сейчас команда под руководством Валерия Брагина проходит тренировочный сбор в Новогорске.

«Всё в руках кандидатов. Игроки старательные и обученные, шанс продемонстрировать свои навыки они заслужили. Соревнование в Перми — важный этап подготовки к молодежному чемпионату мира, потому что впереди только Суперсерия — это уже генеральная репетиция перед чемпионатом мира. Любой игрок, если он будет работать и развиваться, имеет шанс попасть в число тех, кто будет представлять нашу страну в Пекине», — рассказал Валерий Брагин, главный тренер молодежной сборной России.

По окончанию сборов будет утвержден окончательный состав команды, которая сыграет на турнире четырех наций в Перми с 23 по 25 августа. Сборная России встретится с командами Финляндии, Чехии и Швеции.