/ Анатолий Картаев высказался об уходе Пола Щехуры

Эксперт считает, что расторжение контракта с легионером не скажется на игре «Трактора».

Советский хоккеист, тренер и бронзовый призер чемпионата СССР 1977 года Анатолий Картаев поделился своим мнением об уходе из «Трактора» центрфорварда Пола Щехуры. По словам экс-игрока, уход канадского легионера не скажется на игре «черно-белых», поскольку нападающий сдал в игровом аспекте.

Мы должны понимать, что легионер — человек, которому создаются лучшие и большие условия. Может где-то в начале он был хорош, но травмы, естественно, выбивают из колеи, выбивают уверенность, он становится более бережным для себя. Самое главное — он просто сдал, он не имеет права так играть как легионер. Мы говорим, что легионер должен быть хотя бы на голову выше наших, но он не лучше наших ребят. — рассказал сайту «Первый областной» хоккейный эксперт Анатолий Картаев.

Напомним, о том, что Пол Щехура покинул «Трактор», стало известно во вторник, 4 июня. Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию. Всего Пол Щехура провел в стане «черно-белых» три сезона и заработал 89 очков при показателе полезности «+10».