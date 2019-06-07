/ Воспитанник «Трактора» Егор Фатеев пополнил состав «черно-белых»

Соглашение рассчитано на два года.

Челябинский «Трактор» произвел обмен с ярославским «Локомотивом». В Челябинск вернулся 21-летний форвард Егор Фатеев, тогда как в обратном направлении отправился 16-летний Еремей Шумилин. Об этом сайту «Первый областной» рассказали в пресс-службе «Трактора».

В систему ХК «Трактор» вернулся нападающий Егор Фатеев. Последние три сезона форвард провел в системе «Локомотива», в которой за 29 матчей в КХЛ набрал 6 очков (3+3). Двусторонний контракт хоккеиста рассчитан на 2 года. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе челябинского «Трактора».

Егор Фатеев является уроженцем Челябинска и воспитанником школ «Трактора» и ярославского «Локомотива». В основном форвард выступал в командах системы «железнодорожников», а также в ХК «Рязань» и тольяттинской «Лады».

Всего за карьеру в активе 21-летнего игрока 258 матчей, 116 очков при показателе полезности «+68». В составе «Локо» Егор Фатеев дважды выигрывал Кубок Харламова.