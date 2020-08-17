Количество зрителей на Кубке Губернатора-2020 будет зависеть от властей Челябинской области

Подробности раскроются в новом выпуске шоу «Свободный лед».

Послушать 00:00

Как стало известно автору шоу «Свободный лед», количество зрителей, которое будет разрешено на хоккейном турнире Кубок Губернатора Челябинской области 2020, будет установлено властями региона.

У клуба в свою очередь уже есть несколько вариантов рассадки зрителей в ледовой арене «Трактор», с учетом социальной дистанции. И в настоящий момент ожидается решение «сверху».

При проведении матчей КХЛ арена может быть заполнена на 10 процентов от проектной вместимости. Однако могут быть послабления в зависимости от региона. В случае с челябинским турниром, окончательное решение по количеству болельщиков на трибунах остается за руководством области.

На сегодняшний день в регионе продолжает действовать режим повышенной готовности. Ограничения будут действовать до 23 августа включительно. Примечательно, что старт турнира, как раз намечен на 23 августа. В этот день «черно-белые» сыграют с новосибирской «Сибирью».

Подробнее о ситуации со зрителями, нововведениях по части посещения арены, а также вариантами, при которых болельщики смогут посетить предсезонный турнир, вы сможете узнать в новом выпуске шоу «Свободный лед», который выйдет сегодня, 17 августа, в 19:45 на телеканале ОТВ.